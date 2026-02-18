Día Internacional del Síndrome de Asperger: ¿por qué se celebra el 18 de febrero?

El Día Internacional del Síndrome de Asperger se recuerda cada 18 de febrero en coincidencia con el nacimiento de Hans Asperger, el pediatra austríaco que describió por primera vez este perfil del trastorno del espectro autista (TEA). La fecha apunta a sensibilizar a la sociedad sobre las características de esta condición y a promover entornos más accesibles e inclusivos.

El síndrome de Asperger se caracteriza principalmente por dificultades en la interacción social y patrones de comportamiento o intereses restringidos, aunque sin comprometer el desarrollo cognitivo ni el lenguaje de la misma manera que otros cuadros dentro del espectro. En los últimos años, los enfoques clínicos evolucionaron hacia una mirada integral de la neurodiversidad, que pone el acento en el respeto por las diferencias y en la eliminación de barreras sociales.

Especialistas coinciden en que el diagnóstico temprano y el acompañamiento adecuado resultan claves para potenciar la autonomía y la calidad de vida. A su vez, la fecha invita a reflexionar sobre la necesidad de políticas públicas que garanticen acceso a educación, salud y empleo, así como también a combatir estigmas aún presentes.

La conmemoración también se inscribe en un cambio cultural más amplio: comprender el autismo no como un déficit, sino como una forma diversa de percibir y vincularse con el mundo.