Aguiar (ATE): “Si me enfermo de cáncer, ¿es un privilegio que me sigan pagando el sueldo?”

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la decisión de la CGT de convocar a un paro sin movilización ante el tratamiento en Diputados de la reforma laboral y sostuvo que la estrategia debilita la capacidad de presión del movimiento obrero. “Con este tipo de medidas va a ser muy difícil frenar a un gobierno que está completamente decidido a arrasar con todos y cada uno de nuestros derechos”, afirmó.

El dirigente recordó que la semana anterior se realizó una movilización sin paro y ahora se resolvió un paro sin presencia en la calle. Y agregó: “Hay dirigentes gremiales que le tienen miedo a la calle y los trabajadores no pueden pagar el costo de ese temor”.

Aguiar vinculó la discusión sindical con las modificaciones al proyecto aprobadas en el Senado. Según explicó, se eliminaron artículos que afectaban a las organizaciones gremiales pero permanecieron aquellos que impactaron sobre las condiciones laborales. “Se quitan justo aquellos artículos que perjudican a los sindicatos pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores”, sostuvo en declaraciones a AM 530 Somos Radio.

En ese sentido, planteó un interrogante directo sobre la representación sindical: “No podemos quedar desde el sindicalismo como que cambiamos plata por explotación, plata por más precarización para aquellas y aquellos que tenemos que representar”.

El secretario general de ATE definió la reforma como un punto de inflexión. “Esta ley es un punto de inflexión, hay un antes y un después en este movimiento obrero argentino”, afirmó. Y advirtió que, si la norma se aprobó, “hay una CGT que va a salir de este proceso absolutamente debilitada”.

Para Aguiar, el debate trascendió lo estrictamente legislativo y se inscribió en una disputa cultural. “El Gobierno ha logrado reemplazar el concepto de derecho por el de privilegio”, sostuvo. Y formuló la pregunta que sintetizó su crítica: “¿Es un privilegio cobrar dos veces al año el medio aguinaldo? ¿Es un privilegio que si me enfermo de cáncer y tengo que pasar por un proceso de quimioterapia, me sigan pagando el sueldo para poder sostener a mi hogar y mi familia?”.

También cuestionó la lógica oficial de promover empleo mediante la flexibilización. “No podemos aceptar que el Gobierno nos diga que está proponiendo una ley para crear empleo y empiece facilitando los despidos”, afirmó. Y añadió: “Las normas no crean empleo. Lo que crea empleo es la economía”.

ATE confirmó que sostendrá el paro con movilización. “De nada sirve un paro para quedarse en la casa. Cuando todos nuestros derechos están en riesgo, como ahora, nuestra casa, la casa de los trabajadores, es la calle”, aseguró.

Aguiar integró el Frente de sindicatos que reúne a más de cien organizaciones y que anunció que continuará en sesión permanente para definir medidas. “Seguimos en sesión permanente”, señaló.

