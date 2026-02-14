Presidente de la república entre 1958 y 1962, Frondizi representa, para muchos el ejemplo más cabal del político de ideas, del estadista con vista de águila. Su nombre está asociado al proyecto desarrollista, que quiso hacer de la Argentina una moderna nación industrializada, que crecía gracias al concurso del capital extranjero.

Para otros, sin embargo, la figura de Arturo Frondizi evoca el maquiavelismo político y la política sin principios. En este episodio de Historiar, Carlos Altamirano recorre la biografía de Frondizi, desde sus modestos orígenes en una familia inmigrante, pasando por su militancia en la izquierda de la Unión Cívica Radical, su llegada a la Casa Rosada, los dilemas que enfrentó durante su gobierno, y su derrocamiento y ocaso como figura pública.

Conducción: Roy Hora

Entrevistado: Carlos Altamirano

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

