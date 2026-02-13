Una coalición internacional de movimientos sociales y organizaciones sindicales y humanitarias acaba de anunciar el impulso de una “misión marítima” para llevar alimentos, medicinas y suministros “urgentemente necesarios a comunidades que afrontan una escasez aguda” en Cuba, en medio del recrudecimiento del cerco estadounidense sobre la isla.

La Flotilla, bautizada con el nombre “Nuestra América”, zarpará el próximo mes a través del Caribe “ante una situación que se deteriora rápidamente” y que afecta negativamente al funcionamiento “de los hospitales, de los sistemas de transporte y la vida cotidiana de la gente”.

El endurecimiento de las sanciones estadounidenses contra Cuba interrumpió las importaciones de combustible, dejó vuelos en tierra y obligó a adoptar medidas de ahorro y emergencia en todo el país. “Este cerco provoca apagones y pone límites a la gasolina, lo que repercute en los hogares, en los centros médicos y en las infraestructuras esenciales”, indican los organizadores.

La Asamblea General de Naciones Unidas solicitó en una treintena de ocasiones el fin del embargo económico de Estados Unidos sobre Cuba, la última de ellas en octubre de 2025 y la primera, en 1992. Esta semana varios relatores de la ONU denunciaron el nuevo embargo al combustible impuesto por Washington el pasado 29 de enero y alertaron de que “viola la ley internacional y supone una grave amenaza a un orden internacional basado en la igualdad y la democracia”.

Nos preparamos para navegar hacia Cuba por la misma razón que viajamos en la Flotilla Global Sumud a Gaza: romper el cerco, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar David Adler, colectivo Progressive International

Esta iniciativa internacional se inspira en la Flotilla Global Sumud hacia Gaza, que también prepara un nuevo viaje para el mes de marzo. Con ella se intentó llevar ayuda humanitaria a la Franja en varias ocasiones, la última de ellas en agosto y septiembre de 2025, con el objetivo de intentar romper el bloqueo israelí que provoca serios problemas en la población palestina, como malnutrición, escasez de medicinas e incluso fases de hambruna el pasado año. Algunas personas organizadoras de esta nueva Flotilla hacia Cuba viajaron en la última Flotilla a Gaza.

El estadounidense David Adler, del colectivo Progressive International –uno de los impulsores de la Flotilla a Cuba– señala que, “cuando los gobiernos imponen castigos colectivos, la gente común tiene la responsabilidad de actuar”. Adler viajó el año pasado a Gaza para intentar romper el bloqueo que provocó hambre y muertes en la población palestina. Lo hizo como judío estadounidense, queriendo subrayar la importancia de hablar desde ese lugar.

“Hoy nos preparamos para navegar hacia Cuba por la misma razón que viajamos en la Flotilla Global Sumud a Gaza: romper el cerco, llevar alimentos y medicinas, y demostrar que la solidaridad puede cruzar cualquier frontera o mar”, indicó Adler. “Las consecuencias del cerco estadounidense sobre Cuba se miden en farmacias vacías, vuelos cancelados y familias sin electricidad ni combustible”, añade.

Esta flotilla a Cuba llevará algo más que ayuda. Al romper el cerco estadounidense sobre la isla, la misión transmite el mensaje de que el pueblo cubano no está solo Thiago Avila, Comité Coordinación de la Flotilla Global Sumud a Gaza

Thiago Avila, uno de los impulsores de la Flotilla Global Sumud a Gaza, destaca que, tanto en la Franja como en Cuba, es la población civil “la que sufre las consecuencias del castigo colectivo”. Avila explica que el objetivo de la misión no solo es llevar ayuda, sino “transmitir el mensaje de que el pueblo cubano no está solo”.

Otro de los integrantes del Consejo de la Internacional Progresista, el parlamentario británico Jeremy Corbyn, recalca que el bloqueo estadounidense “ha intentado, durante más de seis décadas, asfixiar el ejemplo cubano —un país que, pese a una presión económica implacable, construyó un sistema de salud universal y una esperanza de vida comparable o incluso superior a la de Estados Unidos”. Corbyn subraya que la Administración Trump intensificó “ese cerco con políticas punitivas”, ante lo cual “es preciso exigir el derecho de cada nación a vivir, desarrollarse y decidir su propio futuro libres de intimidación”.

La coalición internacional acaba de lanzar su página web para recabar apoyos y celebrará su primera asamblea este próximo domingo, “para avanzar en la planificación logística, coordinar a las personas voluntarias y la adquisición de los suministros humanitarios”. Sus impulsores explican que la iniciativa se apoya en las relaciones forjadas en la reciente conferencia Nuestra América en Bogotá, donde gobiernos, diputados y movimientos populares se reunieron “para fortalecer la cooperación regional y resistir la agresión de Estados Unidos bajo la bandera de la Doctrina Monroe”.

La congresista demócrata estadounidense Rashida Tlaib, la diputada colombiana María Fernanda Carrascal, de la coalición Pacto Histórico, o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, son otras de las voces que respaldan esta iniciativa. “La Administración Trump está asfixiando al pueblo cubano. Esta política de crueldad no representa al pueblo de los Estados Unidos”, dijo Tlaib.

“Espero que esta flotilla pueda ser una chispa para un movimiento global lo suficientemente fuerte como para impulsar a nuestros gobiernos a poner fin al bloqueo”, señaló Colau. Por su parte, Carrascal subrayó que, “cuando a uno de nuestros países hermanos se le niega combustible, medicinas y alimentos, la solidaridad se convierte en un deber”.

La inmensa mayoría de la Asamblea General de la ONU votó 30 veces en favor del fin del bloqueo a Cuba; la última de ellas, en octubre de 2025. Israel y EEUU son los países que se han opuesto de forma habitual al levantamiento del embargo

La Asamblea de la ONU, por el fin del bloqueo

En las treinta votaciones de la Asamblea General de la ONU sobre el embargo a Cuba –celebradas entre 1992 y 2025– la inmensa mayoría de los Estados del mundo pidieron “el fin del bloqueo económico, comercial y financiero” y defendieron “la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en sus asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales, consagrados en numerosos instrumentos jurídicos internacionales”.

En la última resolución de Naciones Unidas, 165 países votaron a favor y siete en contra: Argentina, Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Otros doce se abstuvieron: Albania, Bosnia y Herzegovina, Costa Rica, República Checa, Ecuador, Estonia, Letonia, Lituania, Marruecos, Moldavia, Rumania y Polonia.

Esa votación supuso un cambio con respecto a los últimos cinco años, en los que todos los países de la Unión Europea, América Latina y el Caribe habían apoyado el fin del embargo a Cuba. En 2024 esa petición obtuvo 187 votos a favor, una sola abstención -Moldavia- y solo dos votos en contra: Estados Unidos e Israel, que son los países que se opusieron habitualmente al levantamiento del cerco.

El embargo de EE.UU. a Cuba comenzó en 1960 y se fue endureciendo en diferentes momentos históricos. A partir de 1992, con la promulgación de nuevas medidas por parte de EEUU, comenzó a aplicarse también sobre empresas no estadounidenses.