Represión en la marcha contra la reforma laboral: detenciones arbitrarias, heridos y el reclamo de libertad para un fotógrafo

La movilización contra la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei terminó con un duro saldo represivo, que incluyó detenciones arbitrarias, personas heridas y denuncias por violencia policial, mientras continúa el reclamo por la liberación de quienes siguen privados de su libertad, entre ellos un fotógrafo platense que cubría la protesta y un trabajdor del INDEC.

La jornada se desarrolló frente al Congreso Nacional, en el marco de la marcha convocada por la CGT contra el proyecto oficial que avanza sobre derechos laborales y busca flexibilizar indemnizaciones, jornadas y otras garantías históricas. Miles de trabajadores, jubilados, organizaciones sociales y partidos políticos se concentraron desde horas del mediodía. Sin embargo, la movilización quedó rápidamente eclipsada por episodios de violencia y enfrentamientos en los alrededores del vallado dispuesto por las fuerzas de seguridad.

Tras esos incidentes, se desató un operativo represivo de gran magnitud, con gases lacrimógenos, balas de goma y el avance de motos de la Policía Federal sobre manifestantes. Según un conteo de la CORREPI, al menos hubo 22 personas detenidas. Desde las fuerzas se informó 20 personas detenidas por parte de la Policía de la Ciudad y dos por parte de las fuerzas nacionales, en paralelo a decenas de demorados.

Entre quienes fueron arrestados y a quienes se les imputan cargos como “atentado”, “resistencia y lesiones”, “incendio” u “otros” figuran: Julián Catalano, Francisco Masilla, Tripolli, Marcelo Olvera, Nicolás Viña (el fotógrafo), Adrián Jorge Montiel, Carlos Agusto Ruiz, Juan Manuel Reichenbach, Maximiliano Javier Melgar, Gastón Ezequiel Reyes, Raúl Alberto Bande, Jorge Euclides Nieto, Lila Amanto, Claudio Garro, Ayelén Portale, Sabina Neuman, Leonidas Orquera, Corina González, Félix Américo Maldonado y Agustín Sánchez Tomás.

Entre las organizaciones sociales, como UTEP, denunciaron que al menos diez personas continuaban presas “sin causa” en una comisaría del barrio de Barracas, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria elevó un reclamo al indicar que hay alrededor de 60 detenidos relevados tras los enfrentamientos. Una de las personas detenidas fue Emilio Salgado, trabajador del INDEC, “cazado” mientras estaba sobre un árbol en la plaza.

La detención de Nicolás Viña, el joven fotógrafo de La Plata, generó un fuerte repudio de sindicatos de prensa y colectivos de periodistas, que exigieron su liberación inmediata y denunciaron un ataque al derecho a la información y a la libertad de expresión. Se trata de un estudiante de fotografía en la Facultad de Artes de la UNLP y afiliado al SiPreBo.

Por su parte, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió públicamente el accionar policial. En sus redes sociales confirmó que dos personas fueron detenidas por agredir al personal policial, además de mencionar que varios efectivos, incluidos tres de Gendarmería y uno de la Policía Federal, resultaron heridos durante los enfrentamientos. La ministra insistió en que las manifestaciones “deben desarrollarse de manera pacífica” y advirtió que “quienes atacan a las fuerzas enfrentarán todo el peso de la ley”.

MC