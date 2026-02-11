Reforma laboral: punto por punto, qué cambia, qué se modificó y qué impacto tendrá en el trabajo cotidiano

Tras una negociación con gobernadores y bloques aliados, el Gobierno introdujo cambios parciales en la reforma laboral para garantizar su avance en el Congreso. Las modificaciones, anunciadas por Patricia Bullrich, no alteraron el núcleo del proyecto, que redefine indemnizaciones, negociación colectiva, jornada laboral y derechos sindicales. A continuación, las principales claves del texto final, con los cambios incorporados y los puntos que permanecen sin alteraciones respecto de la versión original.

Indemnizaciones y despidos

Se redefine el cálculo de la indemnización: se toma la mejor remuneración mensual normal y habitual, excluyendo aguinaldo, vacaciones y premios extraordinarios.

Se fija un tope máximo de tres salarios promedio del convenio colectivo, con un piso del 67% del salario real.

La indemnización pasa a ser la única reparación posible, cerrando la vía a reclamos civiles adicionales.

Se habilita el pago de sentencias laborales en cuotas: hasta seis para grandes empresas y hasta doce para pymes.

Sin cambios: se mantiene el abaratamiento del despido como eje central de la reforma.

Fondo de Cese Laboral

Se crea un sistema alternativo a la indemnización tradicional, financiado por aportes del empleador.

Puede ser individual o colectivo y se cobra al finalizar la relación laboral.

Cambio: se redujo el aporte obligatorio al 1% para grandes empresas y al 2,5% para pymes.

Se mantiene: el fondo puede reemplazar completamente la indemnización y el trabajador no puede optar si el convenio lo establece.

Período de prueba ampliado

Se extiende el período de prueba a ocho meses.

Para pymes, puede llegar a un año, según convenio colectivo.

Durante ese lapso, el despido no genera indemnización.

Sin concesiones: el punto se mantuvo intacto pese al rechazo sindical.

Jornada laboral y banco de horas

Se habilita el banco de horas, por acuerdo individual o colectivo.

Se permite compensar jornadas más largas con descansos posteriores.

El cómputo de horas deja de ser diario y pasa a ser promediado.

Se mantiene: no hay pago de horas extras si la compensación se realiza dentro del período acordado.

Vacaciones

Se autoriza el fraccionamiento de vacaciones en períodos de al menos siete días.

Pueden otorgarse fuera del período tradicional.

Cambio clave: el empleador debe garantizar vacaciones en verano al menos una vez cada tres años.

Clave: aumenta la discrecionalidad empresaria sobre el descanso anual.

Convenios colectivos y negociación salarial

Se refuerza la negociación por empresa frente a la de actividad.

Los acuerdos individuales pueden modificar adicionales, premios y sistemas de pago.

Cambio: la ultraactividad no cae automáticamente, pero puede suspenderse por acuerdo de partes.

Se mantiene: se debilita la extensión automática de convenios y el concepto de derecho adquirido.

Registración laboral y monotributo

La emisión de facturas o recibos excluye la presunción de relación de dependencia, incluso para la seguridad social.

La carga de la prueba recae sobre el trabajador.

Sin cambios: se consolida la legalización de esquemas de monotributización.

Tercerización y subcontratación

Se limita la responsabilidad solidaria de la empresa principal.

La firma contratante queda eximida si demuestra controles formales sobre el contratista.

Se mantiene: retroceso en una herramienta clave contra el fraude laboral.

Licencias por enfermedad

Se reduce el salario durante licencias prolongadas.

Se endurecen los controles y certificaciones médicas.

Se exige alta médica definitiva para la reincorporación.

Sin cambios: el recorte salarial se mantuvo en el texto final.

Derecho sindical y huelga

Se amplía la lista de actividades consideradas esenciales, con obligación de prestación mínima.

Se restringe la participación de trabajadores eventuales como delegados.

Se refuerzan límites a asambleas y medidas de fuerza.

Se mantiene: el endurecimiento del control estatal sobre la protesta gremial.

Cambios fiscales y administrativos