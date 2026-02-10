Dan los nombres de seis hombres “ricos y poderosos” cuya identidad ocultó la Administración Trump en los papeles de Epstein

“¿Por qué protegen a estos hombres ricos y poderosos?” El congresista demócrata Ro Khanna nombró este martes a los seis hombres poderosos que aparecen en una versión sin tachaduras de los documentos relacionados con Jeffrey Epstein a la que tuvo acceso este lunes en el Departamento de Justicia junto con el representante republicano Thomas Massie.

Así, Khanna nombró al empresario estadounidense Leslie Wexner, conocido por Victoria's Secret, Abercrombie & Fitch y Bath & Body Works; al empresario emiratí sultán Ahmed Bin Sulayem, director de Dubai Ports World; y a Salvatore Nuara, Zurab Mikeladze, Leonic Leonov y Nicola Caputo.

“El empresario multimillonario Leslie Wexner fue etiquetado como 'cómplice' por el FBI”, dijo Khanna: “Mi pregunta es: ¿Por qué fue necesario que Thomas Massie y yo fuéramos al Departamento de Justicia para que se hiciera pública la identidad de estos seis hombres? Y si encontramos a seis hombres que estaban escondidos en dos horas, imagínense a cuántos hombres están encubriendo en esos tres millones de archivos. El exdirector ejecutivo de Victoria's Secret Les Wexner fue señalado como posible cómplice del depredador sexual Jeffrey Epstein en un documento del FBI de 2019, a pesar de que el director del FBI, Kash Patel, afirmó bajo juramento el año pasado que la agencia no tenía conocimiento de otros cómplices en los archivos de Epstein. Y el sultán Ahmed bin Sulayem, de los Emiratos Árabes Unidos, fue identificado como el destinatario del correo electrónico de Epstein con la frase 'me encantó el video de tortura'. El nombre del sultán fue inicialmente omitido”.

En cuanto a los otros hombres, hay medios que relacionan a Salvatore Nuara como antiguo contacto del Departamento de Policía de Nueva York en la agenda negra de Epstein.

“¿Por qué protegen a estos hombres ricos y poderosos? Personas a las que llamo parte de la 'clase Epstein'. ¿Por qué estamos en un país donde las élites no rinden cuentas a quienes cometen los actos más atroces?”, se preguntó el congresista en su intervención.

Esta semana, el demócrata californiano acudió al Departamento de Justicia con Thomas Massie, congresista republicano que copatrocinó la iniciativa de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein para revisar sin censura los archivos de Epstein.

El Departamento de Justicia puso a disposición de los miembros del Congreso la reciente publicación de documentos para que los revisaran en persona.

“El Departamento de Justicia ocultó a seis hombres ricos y poderosos. Cuando el congresista Massie y yo se lo señalamos al Departamento de Justicia, reconocieron su error y ahora lo revelaron”, afirmó en el pleno de la Cámara de Representantes Khanna: “¿Por qué tuvimos que ir al Departamento de Justicia para que se hicieran públicas estas seis identidades?”.

“La Ley de Transparencia les exige deshacer la edición de esos archivos del FBI, pero el Departamento de Justicia nos dijo que simplemente publicaron lo que dijo el FBI, archivos depurados”, prosiguió Kanna: “Eso significa que la declaración de víctimas nombrando a hombres ricos y poderosos que fueron a la isla de Epstein, a su rancho, a su casa y violaron y abusaron de menores, o vieron a menores siendo exhibidas están ocultos. Todos están censurados. Están invitando a miembros del Congreso a ver los archivos del Departamento de Justicia sin censurar, pero tienen todos los archivos censurados del FBI. Simplemente, les dijeron que subieran información que el FBI de Donald Trump ya había depurado. Es una flagrante violación de la Ley de Transparencia de Epstein, pero también plantea una pregunta fundamental: ¿a quién protegen? ¿Por qué protegen cosas atroces?”

El congresista continuó señalando que en “en Inglaterra, el rey ahora pide una investigación y un posible enjuiciamiento. En Noruega, la princesa ya no tiene apoyo para ser reina. Y, sin embargo, en Estados Unidos, hay un miembro del gabinete, Howard Lutnik, que está al tanto de estos archivos... ¿Rendimos cuentas en Estados Unidos? ¿Vamos a exigir cuentas a los ricos y poderosos que violaron la ley o se confabularon con un pedófilo convicto? ¿Vamos a procesar a los multimillonarios que fueron a esta isla, violaron a menores o vieron cómo las violaban y no dijeron nada? No se trata solo de las 1.200 víctimas, se trata de dos años de justicia en Estados Unidos. Se trata de personas que pueden acumular riqueza y poder sin preocuparse por el resto del país”.

“Es hora de que la clase Epstein rinda cuentas”, dijo Khanna, “que comparezcan ante el Congreso quienes visitaron la isla o hicieron negocios con Epstein después de que fuera condenado por pederastia, que los investiguen, que los procesen, y que volvamos a la rendición de cuentas democrática en Estados Unidos”.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, almorzó con Epstein en la isla privada del financiero, según declaró este martes: “Almorcé con él, ya que estaba en un barco de vacaciones familiares” en 2012, declaró Lutnick el martes ante el subcomité de asignaciones del Senado. “Mi esposa estaba conmigo, al igual que mis cuatro hijos y mis niñeras”, dijo Lutnick. “También estaba otra pareja con sus hijos”.

“Y almorzamos en la isla, es cierto, durante una hora”, añadió.

Lutnick había afirmado previamente que se distanció de Epstein en 2005. Sin embargo, la última entrega de archivos muestra al secretario de Comercio hablando de visitar la isla del delincuente sexual en 2012, cuatro años después de que Epstein fuera sentenciado a 13 meses de prisión por prostitución con una menor.