Con el viejo sistema, el INDEC informó que la inflación de enero fue de 2,9 % y lleva 8 meses en alza

En medio de la polémica por la renuncia de Marco Lavagna al frente del INDEC, el organismo difundió este martes la inflación de enero: 2,9%, un número que confirma la tendencia ascendente desde que en mayo del pasado se registró la cifra más baja de 1,5%. De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza interanual de 32,4%.

Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,7%), seguida de Restaurantes y hoteles (4,1%) fueron los rubros que empujaron el aumento de la inflación de enero. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

El nuevo índice, que implica 8 meses en alza, se conoce luego de que el Gobierno decidiera postergar la implementación de una nueva fórmula de medición que iba a darle más volumen a los servicios sobre los precios de los bienes para que refleje de una manera más fiel el consumo cotidiano.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en enero de 2026 fueron Educación (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (-0,5%).A nivel de las categorías, los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

Este mes, el INDEC debía presentar su nueva metodologia para medir la variación de precios que, según había dicho el propio organismo en octubre, iba a servir para mejorar “la interpretación y el análisis de los datos” y garantizar “la coherencia clasificatoria internacional” y “la consistencia para las cuentas nacionales”.

Si bien el IPC acumuló a lo largo de 2025 una suba del 31,5 %, muy por debajo del 117,8 % de 2024, lo cierto es que si bien entre mayo y agosto pasado, el índice de inflación se mantuvo en tasas de variación mensual menores al 2 % mensual, en septiembre ya se había acelerado al 2,1 % y en octubre al 2,3 %, en parte como consecuencia de la alta volatilidad en la cotización del dólar estadounidense en la plaza cambiaria argentina.

Con información de EFE y Noticias Argentinas