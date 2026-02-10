ATE se diferencia de la CGT: “Sería un error grave no parar frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores”

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ratificó este lunes su paro de 24 horas para el miércoles con movilización al Congreso en demanda a los senadores para que rechacen el proyecto de reforma laboral. De esa forma, llamó a los trabajadores a “parar igual”, aunque la CGT no haya convocado a una huelga general.

Tras un plenario de delegados, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, sostuvo que “hay que parar igual. Aunque una de las centrales no haya convocado, igual hay legalidad. Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica”, aclaró.

Para Aguiar, “sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga”, señaló el dirigente estatal en un comunicado.

La concentración de ATE será a partir de las 12 en la esquina de Bernardo de Irigoyen y Avenida de Mayo.

En este marco, el referente de ATE apuntó que “tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores. Los mandatarios que avalan esta reforma están firmando su propia sentencia de muerte y las de sus provincias”.

“Los senadores debieran defender los intereses del pueblo y no ser los levantamanos de cuatro o cinco grandes empresarios. Si la reforma se aprueba, habremos retrocedido más de cien años”, concluyó Aguiar.

Días atrás, el dirigente sindical ya había sentado su posición públicamente cuando la CGT decidió no parar y optó por una movilización para este miércoles. No convocar a una huelaga “es una oportunidad perdida para el movimiento obrero”, dijo Aguiar en un posteo en redes sociales.

“Confrontar en unidad una reforma que aniquila todos los derechos laborales nos da la posibilidad de recuperar una buena parte de la confianza perdida frente a la sociedad. El pueblo reclama que cada una de las instituciones cumpla con el rol asignado por la democracia. En el caso de los sindicatos y las centrales obreras, es la defensa incondicional de los intereses de los trabajadores y sus familias. ¿Cómo se explica que se haya ido al paro contra el DNU 70/23 y ahora, que se profundiza la flexibilización de aquella norma, que se pretende consolidar una precarización y explotación sin precedentes en democracia, no se convoque a una medida de acción directa?”, se preguntó. Y advirtió: “Los trabajadores estamos marchando directo al matadero. La postura dialoguista de algunos dirigentes puede llevarnos a la extinción”.

Aguiar y Pablo Moyano, más cerca

Rodolfo Aguiar se reunió en las últimas con Pablo Moyano y contó en redes sociales que ambos coincidieron en “consolidar y hacer crecer el frente sindical es un mandato de los trabajadores y una imperiosa necesidad para la confrontación contra el Gobierno de Milei”.

“También estamos de acuerdo en que no podemos esperar nada del Presidente y de su gabinete, que están completa y absolutamente subordinados al poder empresarial local y al transnacional. Empezamos a coincidir, a encontrarnos los dirigentes y gremios que consideran que en este tiempo histórico y con este gobierno el diálogo es inconducente”.

Para el líder de trabajadores estatales, “el frente sindical tiene que batallar hasta su último aliento para derrotar la reforma laboral, pero también tiene que trascenderla porque se trata de derrotar las políticas del oficialismo. Este Gobierno no tiene un programa económico, tiene un plan de negocios. Tenemos que impedir que se afiance un modelo de saqueo y empobrecimiento”, sentenció Aguiar.

La respuesta de Aguiar frente al desprecio de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, menospreció días atrás en una entrevista con Infobae los reclamos de las centrales obreras frente a la reforma laboral y apuntó en particular contra el líder de los trabajadores estatales al referirse a Rodolfo Aguiar como “el chiquito este de ATE que hace videítos en redes sociales”. Y la respuesta del dirigente gremial llegó a través de su cuenta de X: “Hablan mucho de meritocracia, pero vos, Manuel Adorni, sos el claro ejemplo de que un burro puede llegar a ser jefe de Gabinete (con el perdón de los burros). ¿Me decís chiquito a mí? Chiquito tu cerebro. Me parece que no te molestan mis 'videítos', lo que realmente te molesta es que estemos en la calle”.

Y fue más allá contra los dichos del exvocero: “A pesar de que cobrás millones del Estado, tu ignorancia es mayúscula. ¡Ni siquiera leíste el proyecto! La reforma sí afecta al empleo público porque numerosos organismos se rigen por la Ley Contrato de Trabajo; cambia la presunción del vínculo laboral del monotributo y eso legitima el fraude laboral que se comete con miles de trabajadores del Estado nacional, en las provincias y en los municipios; y además cambia el fuero para los reclamos judiciales de los estatales, sacándolo de la Justicia Laboral y llevándolo al Contencioso Administrativo. Y te cuento que el 43% de infoormalidad, los bajos salarios y la destrucción del empleo de los cuales hablás son exclusiva responsabilidad de las políticas económicas de TU GOBIERNO. La legislación laboral no crea o destruye empleo. En este caso, son ustedes los que lo están destruyendo”, concluyó Aguiar.

Con información de NA.

IG