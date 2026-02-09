Dólares del colchón: los puntos centrales de la Ley de Inocencia Fiscal que reglamentó el Gobierno

El Gobierno nacional reglamentó este lunes la Ley de Inocencia Fiscal, la ambiciosa normativa impulsada por la gestión de Javier Milei que busca blindar a los contribuyentes y fomentar la declaración de dólares del mercado informal.

Con la publicación del decreto reglamentario 93/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia, estableciendo un nuevo paradigma en la relación entre el Estado y los contribuyentes.

La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, apunta a un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Los ejes centrales de la reglamentación

El punto más disruptivo de la ley es la creación del “Régimen simplificado de Ganancias”, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.

Blindaje patrimonial: Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.

Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos. Impuesto por facturación: ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.

ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión. Efecto liberatorio: Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.

Nuevos pisos de punibilidad y plazos

La ley introduce una actualización drástica en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:

Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000

Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000

Prescripción: de 5 años a 3 años.

Extinción de la acción penal y multas

La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:

Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).

ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez). Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.

Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación. Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.

Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos en un contexto donde el Gobierno apuesta al blanqueo para fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal para quienes cumplan con el nuevo esquema.

El comunicado completo de la ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informa que se publicó el Decreto reglamentario del Régimen de Inocencia Fiscal, previsto en la Ley N.º 27.799, junto con la normativa complementaria de ARCA, que pone en plena vigencia el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias.

Con la Ley de Inocencia Fiscal se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión.

En ese esquema todos eran considerados evasores.

La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie.

Entre los principales puntos de este cambio paradigmático se destaca que el umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1.000 millones de pesos. También se modificó el plazo de prescripción del delito, que disminuye de 5 años a 3 años. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Además, evadir ya no va a ser un delito penal. Quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo pagando su deuda sin necesidad de afrontar una causa penal.

Principales definiciones de la reglamentación y adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias

Requisitos de ingresos y patrimonio para la adhesión.

Para adherir al régimen se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

- Ingresos totales de hasta $1.000 millones anuales.

- Patrimonio total de hasta $10.000 millones.

- No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará considerando el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumular los montos entre años.

Declaración Jurada Simplificada y efecto liberatorio

ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto —o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento— otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Bancarización de operaciones

Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino de la operación.

Se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo, conforme lo dispuesto por el Decreto N.º 22/2001.

Antecedente favorable en materia de lavado de activos

La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. ARCA implementará un sistema de validación digital para facilitar esta verificación.

No se analizará el incremento patrimonial

La normativa aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluyendo depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, despejando interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

Presunción de exactitud y nueva período fiscal base

El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad.

De esta manera, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos en la normativa, como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas.

Asimismo, el régimen introduce el concepto de nuevo período fiscal base. Cada vez que el contribuyente ratifica su permanencia en el régimen y presenta en término la Declaración Jurada Simplificada con el correspondiente pago, ese período pasa a constituirse como un nuevo período fiscal base.

De esta manera, los períodos anteriores quedan alcanzados por la presunción de exactitud, salvo que ARCA hubiera notificado previamente una orden de intervención, consolidando un esquema de cumplimiento progresivo que refuerza la confianza entre el contribuyente y la administración tributaria.

Rectificativas y multas

La reglamentación dispone que la rectificación espontánea presentada antes de la notificación de una orden de intervención no configura una discrepancia significativa.

Asimismo, ARCA establecerá una reducción del 50 % de las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento.

Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, se avanza en un cambio trascendental de paradigma tributario que le devuelve la libertad a los argentinos de poder disponer de sus ahorros.

Los argumentos del Gobierno

Al momento de sancionarse la ley en el Congreso, a fines de 2025, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicó que la Inocencia Fiscal “revierte un paradigma instalado durante más de 100 años en la Argentina. En lugar de ser potenciales sospechosos, todos los ciudadanos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario. Los argentinos nos acostumbramos a vivir bajo un régimen persecutorio donde quien ahorraba para resguardarse de los vaivenes económicos —siempre provocado por la mala administración política— era visto como un criminal de guerra. A tal punto llegó el afán persecutorio del Estado depredador que llegamos al extremo de que se informaban al Estado las compras del supermercado que alcanzaban los 100.000 pesos. Los años de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y a la evasión impositiva. Que quede bien claro, fue culpa del Estado depredador el nivel récord de informalidad de la economía argentina y la necesidad de la gente de resguardar sus ahorros por fuera del sistema. Mientras tanto esa Argentina, que trató a los ahorristas como malhechores, fue tierra fértil para el reinado de los corruptos, los narcotraficantes y otros delincuentes de la misma calaña”, apuntó el vocero libertario.

La Ley de Inocencia Fiscal “les devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie. Con el nuevo esquema: lo tuyo es tuyo; tus dólares, tu decisión. Además, va a impulsar la inversión porque los fondos que los argentinos ingresen al sistema va a desarrollar el mercado de capitales. En cualquier país de la región, el crédito al sector privado en términos del Producto Bruto Interno oscila entre el 60% y el 120%. Hoy, en Argentina, fruto de las pocas herramientas para canalizar el ahorro, es de apenas el 9%. Es una oportunidad para el financiamiento de proyectos de inversión, la Ley de Inocencia Fiscal”, remarcó Adorni.

De acuerdo a lo que explicó el jefe de los ministros, “la ley incluye dos medidas principales. La primera busca blindar a los argentinos ante futuras administraciones que pretenden volver al régimen persecutorio anterior. Con el Régimen Simplificado de Impuesto a las Ganancias, cada ciudadano podrá normalizar su situación patrimonial pagando ganancias solo por la facturación efectuada, independientemente de su variación patrimonial”.

Y agregó: “La segunda medida apunta a la simplificación del sistema tributario. Se van a modificar los umbrales por los cuales el Estado pedía perseguir a sus ciudadanos por evasión. El umbral de evasión simple se eleva a cien millones de pesos y el de evasión agravada, perdón, a los mil millones de pesos. Además, se modificó el plazo de prescripción del delito, se disminuye de 5 a 3 años. Quien incumpla y sea notificado podrá resolverlo pagando lo que debe para que pueda normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal”.

Según Adorni, “unas 17 provincias ya firmaron convenios de intercambio de información con ARCA para adherirse a la lógica de este nuevo régimen. A modo ilustrativo, la Provincia de Buenos Aires, por supuesto, no lo ha firmado. Invitamos a todos los gobiernos provinciales a que ingresen al nuevo sistema. Para quienes quieran aprovechar la nueva medida, el Banco Nación dará instrucción a sus empleados de cumplir estrictamente con la ley. Empleado que pide una documentación por fuera de la norma va a ser despedido. Con que la persona muestre que se adhirió al Régimen Simplificado de Ganancias, ya podrá depositar sus dólares en el banco para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos”, detalló.

Argentina dejó de vivir en el reino al revés. A partir de ahora, los inocentes dejaron de ser tratados injustamente como culpables y los culpables serán perseguidos con todo el peso de la ley“, concluyó el funcionario.

Con información de agencias.

IG