El socialista António José Seguro arrasa al ultra André Ventura en las presidenciales de Portugal

António José Seguro se impuso este domingo a André Ventura en las elecciones presidenciales portuguesas y será el nuevo jefe de Estado del país vecino sustituyendo al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, quien termina así sus diez años de mandato. Con el 99% de los colegios electorales escrutados, António José Seguro obtiene el 66,82% de los votos y el apoyo en las urnas de casi tres millones y medio de portugueses frente al 33,18% de Ventura.

Seguro, candidato a presidente apoyado por el Partido Socialista de Portugal y quien fuera líder del grupo parlamentario socialista o viceprimer ministro con António Guterres (actual secretario general de la ONU), lograría así infligir una dura derrota al líder de la ultraderecha portuguesa, André Ventura, por segunda vez después de lograr la primera posición en la primera vuelta y gracias a un apoyo mayoritario de los portugueses, que han acudido a las urnas pese a la borrasca Marta en un número similar al del 18 de enero.

El candidato socialista obtiene más del doble de votos que hace tres semanas y supera el resultado histórico de Mário Soares en 1986 cuando recibió 3.010.756 votos para imponerse a Diogo Freitas do Amaral en la única segunda vuelta que se había celebrado hasta ahora en Portugal desde la Revolución de los Claveles. Aunque no logra superar en porcentaje el histórico resultado de Soares en 1991, cuando el también socialista obtuvo más del 70% de apoyos, se convierte en el presidente electo que más votos ha obtenido: 3.482.481.

“Esta victoria no es solo mía. Los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia”, ha exclamado António José Seguro frente a los asistentes al Centro Cultural y de Congresos de Caldas da Rainha, donde reside el presidente electo, que también se ha dirigido a su adversario este domingo, André Ventura, al que ha pedido trabajar “por un Portugal más desarrollado y más justo”.

Seguro ha prometido no aceptar “burocracias” respecto de los apoyos anunciados por el Ejecutivo para las regiones afectadas por las borrascas y sus primeras palabras han sido para los 15 fallecidos en las dos últimas semanas y de “condolencias y solidaridad” para sus familias y para quienes “se han quedado sin casa o sin empresa”. El socialista ha destacado que “la solidaridad de los portugueses ha sido heroica” pero que “no puede nunca sustituir la responsabilidad del Estado”.

El nuevo presidente portugués se ha presentado ante los ciudadanos como el presidente “de todos, todos, todos los portugueses” y ha declarado que esta victoria es de “cada persona que creyó y tiene esperanza en un país mejor”. Repitió también una de sus frases que más han marcado la campaña: “Soy libre, vivo sin amarras”. E insistió en esta idea: “Mi libertad es la garantía de mi independencia”, tras volver a prometer lealtad y cooperación institucional al Gobierno, insistiendo en que “jamás” será un contrapoder, sino que será un presidente “exigente con las soluciones y con los resultados”.

No hablaré por todo y por nada sino que, cuando hable, será para defender el interés público, garantizar la independencia nacional y asegurar las condiciones del ejercicio de nuestra soberanía

Y ha dejado claras sus intenciones como presidente: “Conmigo no se quedará todo igual”, ha prometido. “Le debemos eso a los portugueses. Estaré vigilante. Haré las preguntas difíciles y exigiré las respuestas que el país necesita. Y en Belém, los intereses se quedan a la puerta. La transparencia y la ética son innegociables”, se ha comprometido ante los aplausos de los asistentes.

“No hablaré por todo y por nada sino que, cuando hable, será para defender el interés público, garantizar la independencia nacional y asegurar las condiciones del ejercicio de nuestra soberanía”, ha declarado Seguro, quien se ha referido también a la difícil situación internacional. “Portugal ya ha vencido tormentas peores. Tenemos la resiliencia y el coraje para levantarnos de nuevo”, ha dicho el presidente electo, quien ha insistido en su mensaje de esperanza: “La esperanza no es ignorar los problemas, es creer que tenemos capacidad para resolverlos juntos y unidos. Unidos seremos siempre más fuertes delante de las incertidumbres, de las guerras y del ejercicio del poder por la fuerza”.

António José Seguro también ha destacado en su discurso que el futuro se construye con “lucidez” y “confianza en nuestras capacidades, en nuestros jóvenes y en nuestras empresas”. Ha rechazado “la narrativa de la decadencia” y ha añadido que “el miedo paraliza, es la esperanza la que construye”.

Unas horas antes, en declaraciones a los periodistas tras abandonar su vivienda camino del auditorio, Seguro ha dicho que esta es una victoria “que tiene un sabor muy especial porque es una elección a presidente de la República”. “El pueblo portugués es el mejor pueblo del mundo. Excelente. Es de una responsabilidad cívica enorme y de un apego a los valores de nuestra democracia”, ha dicho António José Seguro tras preguntarle los periodistas si esta era “la legitimidad reforzada que buscaba” en esta segunda vuelta.

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha querido felicitar a António José Seguro por su victoria de este domingo y ha asegurado que el gobierno demostrará al presidente electo “toda la disponibilidad y cooperación” para servir a los portugueses. Ha añadido que la colaboración entre la Presidencia y el Gobierno será “la nota dominante que garantizará la estabilidad política en Portugal”.

El candidato perdedor, André Ventura, ha reconocido su contundente derrota —apenas ha logrado imponerse en dos de los 300 concelhos del país— y ha señalado que “tenemos diferencias de opiniones, de ideas, tenemos diferencias de forma de vida, tenemos ideas diferentes para Portugal pero, cuando el pueblo habla, el pueblo es soberano”. Y ha añadido que “si el pueblo ha escogido a António José Seguro, es él quien será presidente y espero que sea un buen presidente”.

Eso sí, el ultraderechista ha vuelto a tratar de convertir una nueva mala gestión de las expectativas en otro anhelo de esperanza para sus seguidores, asegurando que su partido ya lidera la derecha en Portugal y que va a gobernar el país “en breve”. “No vencimos, pero estamos en el camino de esa victoria”, ha aseverado, tras lo que ha afirmado que el resultado les da “estímulo” para gobernar Portugal.

Por su parte, el presidente saliente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha informado en un comunicado que ha mantenido conversaciones telefónicas con los dos candidatos, ha saludado la “aportación al proceso institucional” del candidato de Chega y ha felicitado a António José Seguro por su victoria deseándole “los mayores éxitos en el mandato que los portugueses le han atribuido y que se iniciará el 9 de marzo”.

El presidente portugués ha manifestado a Seguro “toda la disposición para garantizar la transición institucional” e iniciará el proceso de transición de la jefatura de Estado este lunes recibiendo al presidente electo en el Palacio de Belém a primera hora de la tarde.

A su vez, el secretario general de los socialistas portugueses José Luís Carneiro ha descrito la victoria de su compañero de partido como “una gran alegría para los socialistas de todo el país” y ha destacado que “cerca de dos tercios de los portugueses se han mostrado a favor de la estabilidad constitucional y de los valores constitucionales.

El presidente electo de Portugal ha comenzado a recibir felicitaciones por su victoria de líderes internacionales esta misma noche, con el presidente francés, Emmanuel Macron, entre los primeros. Macron le ha propuesto trabajar juntos al servicio de una Unión Europea “que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte”.

“Trabajaremos juntos para fortalecer los lazos entre Portugal y Francia y dar vida a nuestro Tratado de Amistad y Cooperación firmado en Oporto durante mi visita hace casi un año. ¡Al servicio de los franceses y de los portugueses, y de una Europa que decide por sí misma, más competitiva, más soberana, más fuerte!”, ha escrito en un mensaje en sus redes sociales en francés y en portugués.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, felicitó este domingo al ganador de las elecciones presidenciales y celebró que “la voz de Portugal en defensa de nuestros valores europeos compartidos sigue siendo firme” y destacó la “notable resiliencia democrática” demostrada por los portugueses.

También ha felicitado a Seguro el que será su homólogo en Brasil, el presidente Lula da Silva, quien describió como “contundente” su victoria en la segunda vuelta de las elecciones y como un “triunfo” para la democracia. En un mensaje publicado en sus redes sociales destacó que “las elecciones, celebradas pacíficamente representan una victoria para la democracia en un momento tan importante para Europa y el mundo”.

Un final de campaña marcado por el temporal

En los últimos días de campaña ha quedado patente la existencia de un consenso democrático en torno al candidato que venció la primera vuelta. António José Seguro ha sumado apoyos y promesas de voto de casi todo el espectro político, desde el Partido Comunista hasta los más liberales y conservadores. Seguro ha llegado a recibir los apoyos de Ramalho Eanes, primer presidente elegido democráticamente tras la Revolución, o de Cavaco Silva, el jefe de Estado más conservador que ha tenido el país.

De presentar una candidatura sin apoyos en junio de 2025 y pese a las dudas iniciales de su propio partido, el PS, de empujar su salto hacia la presidencia, Seguro ha terminado por aunar en ella los anhelos democráticos del pueblo portugués con una campaña en la que ha defendido su independencia, el consenso democrático o el diálogo frente al populismo ultraderechista de André Ventura.

Entretanto, el tren de borrascas que ha afectado en los últimos días a la península ibérica ha ocupado los últimos momentos de la campaña electoral, con críticas más o menos directas de ambos candidatos a la gestión del Ejecutivo liderado por el conservador Luís Montenegro (PSD - Partido Social Democrata) tras un temporal que deja seis muertos en Portugal.

De hecho, la situación catastrófica en numerosos municipios, algunos aún sin electricidad o agua corriente, ha obligado a postergar la fecha electoral hasta el próximo 15 de febrero en un total de 20 freguesías de ocho concelhos (el equivalente portugués a los municipios en España), entre ellos el de Leiria, uno de los más afectados pero en el que apenas no se ha votado en una freguesía. En total representaban apenas un 0,3% de los electores llamados a las urnas (36.852 personas inscritas) en unas elecciones en las que se han tenido que modificar los lugares de votación para un total de 66 colegios electorales, según ha informado el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones André Wemans esta mañana

El exministro socialista aseguró el viernes en el cierre de campaña que, con él en la presidencia, “no habrá ninguna pregunta sin respuesta” sobre la gestión de los temporales. Señaló además que el Estado portugués “tiene la obligación de estar preparado, dada la información que posee”, y que “sería inaceptable” si no lo estuviera. Pidió también acudir a votar pese a que la mayoría de encuestas auguraban una victoria aplastante de su candidatura sobre la de la ultraderecha.

Por su parte, el líder de Chega André Ventura cerró su campaña recurriendo de nuevo al populismo que le caracteriza desde su etapa como comentarista deportivo y acudió a la localidad de Alcácer do Sal, una de las localidades más afectadas por la borrasca Leonardo y situada en el distrito de Setúbal, donde su partido se ha establecido como el más votado en sustitución del voto tradicional al Partido Comunista de Portugal.

Durante el acto, que fue criticado ampliamente por distintas fuerzas políticas por convertir un reparto de asistencia en un acto de campaña, habló con voluntarios y ayudó a descargar algunas cajas de varios vehículos asegurando que quería “estar al lado de la gente”. Más tarde se desplazó a Camarate en busca de nuevas apariciones públicas junto a los bomberos para aprovechar las últimas horas de campaña.

Pese a la visibilidad que la campaña presidencial ha ofrecido a Ventura, no logró ser el candidato más votado en la primera vuelta, como señalaban la mayoría de encuestas, y tampoco ha logrado imponerse a António José Seguro en esta segunda votación en la que el pueblo portugués vuelve a colocar 20 años después un presidente de izquierdas en el Palacio de Belém.