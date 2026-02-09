Tigre aplastó a River en el Monumental y reavivó las sombras sobre el futuro de Gallardo

Un categórico Tigre goleó y humilló 4-1 a River, en condición de visitante, este sábado en el marco de la cuarta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y es líder con 10 puntos.

En el estadio Monumental, el ´Matador´ abrió la cuenta con el gol de Tiago Serrago a los 6 minutos de juego y, tan solo diez minutos después, el delantero David Romero amplió la ventaja.

En el complemento, Ignacio Russo a los 4 y 22 minutos aumentó el marcador. En el minuto 44, Lautaro Rivero descontó para el ´Millonario´ que sufrió la expulsión de Fausto Vera a los 14 minutos de esta etapa.

Con este histórico triunfo, el equipo de Diego Dabove escaló a lo más alto de la Zona B con 10 puntos. En la próxima fecha, Tigre recibirá a Aldosivi de Mar del Plata el jueves a las 19 horas en el estadio José Dellagiovanna.

Por su parte, el equipo de Marcelo Gallardo sufrió su primera derrota en el Torneo Apertura y de una manera catastrófica. En la próxima fecha, visitará a Argentinos Juniors en el estadio Diego Armando Maradona, el jueves 21.15 horas.

El ´Matador´ abrió la cuenta a los 6 minutos con el gol de Tiago Serrago, de inferiores en River. Tras un rebote en la pierna del defensor uruguayo Matías Viña, el remate se desvió y el arquero Santiago Beltrán no pudo hacer nada.

David Romero anotó el segundo gol de Tigre a los 16 minutos, tras una mala salida de River en la que Ignacio Russo salió a la contra y asistió a su compañero que remató cruzado y aumentó el marcador.

En el complemento, a los 4 minutos, Russo marcó el tercer gol para Tigre. Tras una salida fallida desde el fondo de Anibal Moreno, la pelota le quedó a Russo mano a mano ante el arquero Santiago Beltrán, definió a la derecha y puso el 3-0.

A los 22 minutos, nuevamente como en casi todo el partido y aún más con la expulsión de Fausto Vera en River, Russo y David Romero se fueron mano a mano ante los defensores centrales Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero de contragolpe y, esta vez, Romero dejó solo a Russo ante el arquero Santiago Beltrán, al cual le definió cruzado y puso el 4-0.

Lautaro Rivero descontó para River a los 44 minutos. El defensor recibió la pelota en la medialuna del área y sacó un buen remate que entró pegado al palo izquierdo del arquero Felipe Zenobio que solo atinó a ver la pelota ingresar.