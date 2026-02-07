Kicillof presidente (del PJ bonaerense): el nudo de la interna kirchnerista

El acuerdo se empezó a cerrar el miércoles, pero no fue hasta el sábado al mediodía que los negociadores del kicillofismo y La Cámpora se animaron a publicar el comunicado de prensa. Axel Kicillof será el nuevo presidente del PJ bonaerense y, con su designación, comienza una nueva etapa para el peronismo en la provincia de Buenos Aires y de cara a las elecciones de 2027. Hasta último momento, sin embargo, predominó la desconfianza absoluta y, pese a la pipa de la paz, el nudo de la interna kirchnerista continúa condicionando la estrategia peronista para enfrentar a Javier Milei.

El acuerdo de cúpulas fue solo posible por una certeza compartida: cualquier cosa era mejor que ir a una desgastante elección interna, y solo el nombre de Kicillof podía garantizar llegar al domingo, fecha límite para la presentación de las listas, con una propuesta unificada. El gobernador bonaerense, al principio, se resistió. Kicillof quería comenzar a construir su proyecto presidencial durante 2026 y la silla del PJ local, que Máximo Kirchner ocupaba desde 2021, lo volvía a arrastrar al pago chico.

El gobernador prefería que el lugar quedara en manos de una dirigente de confianza, como la vice Verónica Magario. Su único objetivo era asegurarse que el PJ bonaerense no le generaría dolores de cabeza cuando comenzara a proyectar su aventura presidencial. Es decir: que Kirchner le cediera el espacio a un dirigente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación que Kicillof creó hace más de un año para consolidar su emancipación de Cristina Fernández de Kirchner. No le había caído bien, además, que Máximo le hubiera “ofrecido” el lugar a través de un off en los medios. Para el círculo chico del gobernador, la propuesta del líder de La Cámpora había sido una provocación destinada a “romper todo”.

El nombre de Magario, sin embargo, no lograba generar el consenso suficiente. Ni para La Cámpora ni para el Movimiento Evita, que estaba candidateando a la intendenta Mariel Fernández. Los delegados de Kicillof –“Carli” Bianco, Gabriel Katopodis y Andrés “Cuervo” Larroque“– se reunieron, durante cuatro días seguidos, con los delegados del cristinismo –el propio Máximo, a veces, y Facundo Tignanelli, Alejandro Dichiara y Federico Otermín– y negociaron hasta sellar la unidad. Lo más difícil no fue convencer a Kicillof –que cedió ser él si significaba que tenía el respaldo de todo el panperonismo–, sino cerrar los lugares de abajo.

El problema era la foto del día después. Los dos sectores coincidían en que había que finalizar la disputa interna para poder comenzar a enfocarse en ser oposición a Milei. Pero ninguno quería quedar, el lunes, como que había perdido la pulseada interna.

El kicillofismo no quería que pareciera que el gobernador quedaba como líder de “un partido prestado”. Exigía que, además de la conducción, le dieran la vicepresidencia y la secretaría general. Así como la mitad más uno de los consejeros. “La foto final tiene que dar a un Axel empoderado, conduciendo y rodeado de dirigentes de confianza. Si no es imposible”, admitió, entre reunión y reunión, uno de los emisarios que convenció al gobernador para ocupar la conducción.

El kirchnerismo, en cambio, exigía la mitad de los lugares. Exigía, tras el paso al costado de Máximo, una distribución equitativa que permitiera dejar una imagen de equilibrio. Aunque solo fuera para afuera.

Finalmente, se acordó que la vice presidencia 1era quedaría para Magario y la secretaría general para Mariano Cascallares, como pedía el kicillofismo. La segunda presidencia quedará en manos del intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la presidencia de la Junta Electoral será del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. La presidencia del Congreso partidario, mientras tanto, quedará en manos de Máximo Kirchner.

El nudo de la interna bonaerense

“Son un concurso de boludos”, masculla, indignado, un peso pesado del PJ nacional con terminales en el cristinismo y el kicillofismo. La irritación del panperonismo federal fue una constante durante el último mes de negociación por la presidencia del PJ bonaerense: una furia indignada que se dedicó a denunciar, puertas adentro y siempre en off the record, cómo el nuevo capítulo de la interna fratricida kirchnerista encerraba la discusión opositora en las fronteras de la disputa bonaerense.

El temor, para una parte importante de la dirigencia peronista, es el día después, cuando Kicillof comience a conducir el PJ provincial y, pese a todo, la disputa interna por el liderazgo continúe sin resolución. “Son tres borrachos que se pelean porque les da de comer. Máximo tendría que haber resuelto esta discusión el año pasado, pero no, estamos encerrados hablándole a los propios cuando deberíamos estar convenciendo a los del medio”, se queja un referente del massismo que, como el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, decidió no participar, esta vez, en la interna entre CFK y su ex hijo político.

En el ala kicillofista, que pretende liderar la alternativa opositora en 2027, argumentan que este es el último paso. Que una vez que el gobernador ocupe la conducción del PJ bonaerense podrá ordenar al peronismo detrás suyo para empezar a recorrer el resto de las provincias y, finalmente, empezar a dialogar con otros partidos para armar un frente amplio que le compita a Milei. “Veníamos de demasiada horizontalidad. Esto antes lo organizaba Cristina, pero ahora ya no puede. Axel necesitaba posicionarse para empezar a ordenar detrás suyo porque si no ningún gobernador se lo iba tomar en serio”, reflexiona un dirigente del MDF.

En el cristinismo, mientras tanto, esperan que, una vez resuelta la disputa local, se pueda empezar a mirar para 2027. Todavía no tienen candidato, pero aspiran a tenerlo. Al menos para negociar: CFK no conduce más, pero conserva intacto su poder de daño. Y pretende utilizarlo para condicionar la propuesta electoral. Son cada vez menos, sin embargo, los que imaginan un desenlace favorecedor si no se resuelve antes la disputa interna.

“El peronismo está atrapado en la interna de Tapalqué. Y si no la superamos va a ser muy difícil ganar la Provincia en 2027. Y sin la Provincia no poder ganar la presidencial”, reflexiona, resignada, una de las principales dirigentas del cristinismo.

