Ganó el Pasapalabras español y defiende lo que pagará de impuestos: “Es una manera de compartirlo con la sociedad”

El nombre de Rosa Rodríguez ya figura con letras de oro en el olimpo de la televisión española. A sus 32 años, esta argentina de nacimiento y gallega de adopción es la ganadora del mayor premio de la historia de Pasapalabra de España: 2.716.000 euros. Su hito, alcanzado este jueves 5 de febrero tras acertar correctamente las 25 preguntas de 'El Rosco', fuese seguido por una audiencia tan numerosa como ansiosa por saber quién alcanzaba la gloria: si ella o Manu Pascual, el hombre récord del programa de Antena 3 y con el que ha batido numerosos registros.

De hecho, Rosa se marcha del concurso siendo la mujer con más participaciones de Pasapalabra (307), una hazaña de la que se siente muy orgullosa y que, en cierto sentido, perseguía: “Quería llegar a ser lo suficientemente buena como para poder luchar por alcanzar el programa 100, porque así habría una cara de mujer que animaría a otras”, explica en su entrevista para verTele.

Aun así, ninguno de sus récords llama tanto la atención como el del dinero. Esos 2.7 millones de euros que, como siempre ocurre en estos casos, no son netos, sino brutos, pues el Ministerio de Hacienda se llevará una parte; algo que ella no ve con malos ojos: “Yo soy muy partidaria de los impuestos porque me he formado y he crecido gracias a lo público”.

Ahora, a esta graduada en Filología Inglesa y profesora de español para extranjeros le queda lo más importante: asimilar su victoria, disfrutar del premio y, de paso, dejar atrás las críticas que le ha dedicado una parte del público por tener, a su juicio, 'roscos' más fáciles que Manu. “Son comentarios que se hacen, pero si se analizan con objetividad no son verdad. Nunca me los he tomado como algo personal”, afirma antes de aclarar que no, que por mucho que otra parte de la audiencia lo piense, ella y el madrileño no son novios: “Él tiene una pareja, que no soy yo”.

–¿Cómo te sientes después de haber ganado el mayor premio de la historia de Pasapalabra? ¿Lo has asimilado ya?

–Ahora estoy asimilándolo, porque todavía no lo he vivido con la gente. Hasta la emisión solo lo sabía mi familia más cercana, así que estos días he estado en una especie de limbo en el que dices que sí, que esto ha pasado, pero todavía no terminas de creerte que es real. Sí, todavía lo estoy asimilando, pero estoy contenta y tranquila.

–¿Qué se te pasó por la cabeza cuando Roberto Leal dio por buena tu última respuesta?

–Pues lo primero es incredulidad por haber completado esas 25 preguntas, que llevaba tanto tiempo luchando por ellas y parecía que no iban a llegar. Yo no había llegado muchas veces a hacer 24 aciertos, solo dos veces, aunque pudo ser alguna más y no fue por algún fallo tonto. Vamos, que nunca había llegado a sentirme cerca de los 25. Pero mira, la primera vez que sentí que estaba cerca acabó siendo el día en que completé todas las preguntas correctamente.

–Históricamente, 'Pasapalabra' ha sido un concurso dominado por hombres. ¿Qué valor le das a que una mujer, en este caso tú, no solo se haya colado en el ránking histórico de concursantes, sino que encima lo haya hecho ganando el mayor premio de la historia del programa?

–Ha habido mujeres ilustres en Pasapalabra y otros concursos, y además ganando botes importantes. Sin embargo, es cierto que los botes de mujeres en Pasapalabra, salvo el de Paz Herrera, que fue 1.310.000€, habían sido cantidades bastante menores comparadas con las que se habían llevado los hombres, que siempre estaban por encima del millón y pico, o incluso de los dos millones, como en el caso de Rafa Castaño. Entonces, creo que no voy a ser consciente de la repercusión hasta que haya pasado un tiempo.

En cuanto al número de participaciones, esto era algo que ya tenía en mente cuando me estaba preparando, porque fue una de mis motivaciones. Quería llegar a ser lo suficientemente buena como para poder luchar por alcanzar el programa 100, porque así habría una cara de mujer que animaría a otras. Porque yo cuando veía Pasapalabra como espectadora veía todo hombres y decía “¿qué pasa con las mujeres?”. Entonces, yo siempre digo que cuando ves ahí una cara como la tuya, pues quizás esa cara podría ser la tuya y te empuja más a luchar por ello. Así que ojalá vengan muchas más y superen lo que yo he conseguido.

–¿Qué opinas del porcentaje del premio que se lleva Hacienda? ¿Te parece justo?

Yo soy partidaria de quien más tiene, más aporte. En mi caso, lo veo casi como una manera de decir que la victoria no es solo personal, sino que es una manera de compartirla con la sociedad. Al fin y al cabo, [el premio] no es solo para mí, sino que es un poco para todos. Además, yo soy muy partidaria de los impuestos porque me he formado y he crecido gracias a lo público; sobre todo a la educación pública, porque he estudiado en la escuela pública y he tenido numerosas becas para formarme tanto en España como fuera.

También soy muy, muy defensora de la sanidad que tenemos en España y del resto de servicios públicos que existen en España en general. Yo he vivido en Estados Unidos, donde los impuestos se perciben de manera muy diferente aquí, y la verdad es que, para valorar lo que tenemos aquí, quizás haya que irse fuera y ver lo que hay. Así que, bueno, me llevo yo un poquito menos, pero creo que voy a estar bien con lo que me queda, que es más de un millón y medio de euros, así que estoy encantada.

–¿En qué vas a invertir el premio?

Lo invertiré en una vivienda. No sé si en una casita o un piso, lo que vea que me guste y me haga feliz. Y luego le daré a mis padres lo que ellos necesiten para poder vivir con tranquilidad, que era lo que realmente buscaba.

–Tu victoria es la culminación de una trayectoria histórica dentro de 'Pasapalabra'. Aun así, hay mucha gente que considera que te han puesto roscos más fáciles que a Manu. ¿Hasta qué punto has sido consciente de estas críticas? ¿Cómo has lidiado con ellas?

–Esto no solo se ha dicho en mi caso, sino también en otros anteriores. Recuerdo que también se dijo que los roscos de Rafa eran más fáciles que los de Orestes, y que en el duelo de Moisés y Óscar también había esta polarización. Creo que es lo habitual cuando se forman bandos. Yo siempre he dicho que esto es como un Madrid-Barça, que si entras en una noticia del Barça o del Madrid vas a leer exactamente los mismos comentarios que se leen en las noticias de Pasapalabra sobre Manu y sobre mí. Es decir, que ahí es un poco la subjetividad de cada uno.

Si se analiza con objetividad y con conocimiento de lo que hay, y esto los concursantes lo podemos calibrar muy bien, los roscos siempre son muy justos. Esto es una cosa en lo que Pasapalabra tiene muchísimo mérito. Los guionistas y Borja Pérez, que es el coordinador de guion y el que supervisa los roscos finales, hacen un trabajo impecable porque está todo medido al milímetro. No solo la dificultad, sino también la duración de las preguntas. Es increíble que consigan hacerlo así rosco tras rosco. Entonces, bueno, son comentarios que se hacen, pero si se analiza con objetividad sabes que no son verdad. Nunca me los he tomado como algo personal.

–¿Qué hablaste con Manu ese día cuando se apagaron las cámaras? No sé si hablasteis de que, a partir de ahora, la gente va a dejar de preguntarse si sois novios. ¿Cómo has llevado eso?

–Bueno, igual que los comentarios sobre los roscos o cualquier otro tipo de comentario que pueda hacer la gente. Al final, cuando estás expuesto al público, siempre va a haber comentarios con menos fundamento que otra cosa. Yo intentaba no hacerle mucho caso. Manu repitió varias veces en el programa que él tiene una pareja, que no soy yo (ríe).

Respeto mucho a Manu como compañero. Siempre digo que nos veíamos más como compañeros que como rivales, porque el rival era el rosco y hemos compartido una rivalidad muy sana que nos ha empujado a mejorar individualmente. En este sentido, estoy muy contenta de haberlo vivido con él, porque hemos compartido mucho siendo los dos novatos y qeso nos daba un punto en común. Ha habido muchísimo respeto durante este año y tres meses.