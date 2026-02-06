Una profesora argentina ganó más de US$ 3.000.000 en el “Rosco” del “Pasapalabra” español

La profesora argentina Rosa Rodríguez, residente en Galicia (España), se convirtió este jueves en la ganadora del mayor pozo de la historia del concurso televisivo español 'Pasapalabra' al completar el 'Rosco' final, que siguen a diario miles de personas y que le permitió embolsar 2.716.000 euros (3.198.171 dólares), una cifra nunca antes alcanzada en el concurso que presenta Roberto Leal en Antena 3.

La concursante, que llevaba 307 programas consecutivos compitiendo con el madrileño Manu Pascual, cerró así uno de los duelos más largos, equilibrados y tensos que se recuerdan en este formato.

Fueron meses de enfrentamiento diario marcado por la igualdad y la resistencia, un duelo que enganchó frente al televisor a una media de casi dos millones de espectadores (1.928.000) y que se convirtió en un hito del concurso, que promedia en lo que va de temporada un 20,3% de cuota de pantalla. Solo el 'Rosco', el escenario del desenlace, alcanzó picos del 25% de 'share'.

Este 'Rosco' final se resolvió con el suspenso que definió toda la temporada. Rosa llegó a la última vuelta con el tiempo muy ajustado: cuando quedaban tres segundos, regresó a la letra M y a la pregunta siguiente: Apellido del jugador de fútbol americano que en 1968 fue elegido como el más valioso de la NFL, por la agencia AP.

Y Rosa, temblando, pronunció el apellido correcto, 'Morrall', y el estudio estalló en aplausos, y ya no hubo margen para más preguntas ni para réplica porque el pozo ya tenía dueña: Rosa, de 32 años, natural de Quilmes (Argentina) y criada en Galicia.

Nacida el 18 de octubre de 1993, en 2001, cuando tenía 7 años, sus padres decidieron regresar a España, concretamente a La Coruña (Galicia), el lugar en el que más vivió. De hecho su padre fue un gallego que emigró de niño a Argentina.

Es una gran curiosa, a quien le encanta aprender, preguntarse los porqués y descubrir cosas nuevas, y que se animó a concursar por su madre, con la que veía concursos de la tele durante la pandemia, entre ellos éste.

Llegó a 'Pasapalabra' el 19 de noviembre de 2024, varios meses después que su rival, Manu, madrileño de 29 años, que se había incorporado el 16 de mayo.

Manu es psicólogo, un cinéfilo apasionado, como también lo es del deporte, e hizo de la regularidad su principal fortaleza, llegando a acumular una trayectoria más extensa porque estuvo en 437 programas, con 161 victorias, y en seis ocasiones se quedó a un solo acierto del premio mayor.

Sin embargo, fue ella, una profesora universitaria de español como lengua extranjera, con formación en filología inglesa, también en lingüística, educación y neurociencia aplicada a la enseñanza, la que terminó imponiéndose en el momento decisivo y pudo superar el récord que ostentaba hasta ahora Rafa Castaño, con un premio de 2.272.000 euros.

Durante más de dos meses, el concurso vivió un pulso diario entre dos maneras distintas de afrontar la prueba, un duelo sostenido en el tiempo que acabó después de que Rosa pronunciara el nombre de Morrall, un icónico jugador de fútbol americano profesional, reconocido como el mejor suplente de la historia. Fue un suplente en gran parte de su carrera que tuvo, eso sí, actuaciones estelares, como Rosa en la noche de este 5 de febrero.

