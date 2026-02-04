Diez conclusiones sobre los últimos archivos de Epstein publicados por la Administración Trump

El pasado viernes se publicó un nuevo lote de unos tres millones de archivos relacionados con el multimillonario y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, que ofrece nuevos detalles sobre su red e interacciones con figuras ricas y poderosas, así como sobre las investigaciones federales sobre sus delitos.

La publicación se produce tras la aprobación en noviembre de una ley por parte de los legisladores estadounidenses que obligaba a revelar todos los documentos relacionados con Epstein. Entre las nuevas revelaciones del último lote están los correos electrónicos que el magnate se intercambió con la princesa heredera de Noruega, Mette Marit.

Mientras los periodistas de The Guardian siguen revisando los archivos, estas son algunas de las conclusiones clave hasta el momento.

1. Los abogados de Epstein discutieron la posibilidad de cooperar días antes de su muerte

Menos de dos semanas antes de que Epstein muriera en la cárcel, en 2019, los archivos muestran que sus abogados se reunieron con los fiscales federales de Manhattan y hablaron de la posible cooperación de Epstein. Un documento del FBI titulado Resumen y cronología de la investigación sobre Epstein afirma: “El 29 de julio de 2019, el FBI y [los fiscales] se reunieron con los abogados de Epstein, quienes, en términos muy generales, abordaron la posibilidad de resolver el caso y la posibilidad de que el acusado cooperara”.

Otro documento titulado Notificación de caso significativo de Jeffrey Epstein, muy similar al memorándum del FBI pero que no se atribuye a ninguna agencia específica, señala: “Los abogados defensores no hicieron ninguna propuesta concreta y no indicaron cuál sería la naturaleza de la cooperación de Epstein, si es que la hubiera”.

“Se sugirió que los abogados defensores se pusieran en contacto con el SDNY [distrito sur de Nueva York] si Epstein estaba dispuesto a aceptar la responsabilidad de su conducta y/o tenían una propuesta específica para resolver este caso”, añade.

2. El FBI recibió acusaciones sobre Trump

Uno de los documentos de la nueva tanda publicada es un resumen que los funcionarios del FBI parecen haber recopilado el verano pasado, con más de una docena de avisos recibidos por la agencia relacionados con Trump y Epstein.

No está claro por qué los investigadores elaboraron el resumen, y no se indica cuándo se recibieron los avisos, que incluyen acusaciones sin fundamento de abusos sexuales. El documento tampoco incluye ninguna prueba que lo corrobore ni indicación de que se hayan verificado.

Trump ha negado repetidamente cualquier irregularidad en relación con Epstein. En respuesta a las preguntas de The New York Times, la Casa Blanca se remitió a una declaración del Departamento de Justicia del viernes, en la que se afirmaba que el nuevo lote de documentos “puede incluir imágenes, documentos o vídeos falsos o presentados de forma fraudulenta”.

“Algunos de los documentos contienen afirmaciones falsas y sensacionalistas contra el presidente Trump que fueron presentadas al FBI justo antes de las elecciones de 2020”, añadía la declaración del Departamento de Justicia. “Para que quede claro, las afirmaciones son infundadas y falsas, y si tuvieran una pizca de credibilidad, sin duda ya se habrían utilizado como arma contra el presidente Trump”.

3. Musk tenía vínculos más estrechos con Epstein de lo que se sabía

Correos electrónicos muestran que Elon Musk y Epstein intercambiaban mensajes cordiales y que, en dos ocasiones distintas, en 2012 y 2013, ambos hicieron planes para que Musk visitara la isla privada de Epstein. Las comunicaciones sugieren que los viajes no se llevaron a cabo debido a problemas logísticos. Musk declaró a Vanity Fair en 2019 que Epstein era “obviamente un tipo repugnante” y afirmó que “intentó repetidamente que visitara su isla”, pero que él “se negó”.

Un representante de Musk y de su empresa de inteligencia artificial, xAI, no respondió a una solicitud de comentarios sobre los correos electrónicos. El viernes por la noche, Musk repitió sus declaraciones previas en las redes sociales y dijo que había “muy poca correspondencia con Epstein y que rechazó repetidas invitaciones para ir a su isla”.

4. Howard Lutnick hizo planes para visitar la isla de Epstein

Los archivos muestran que Lutnick, que ahora ocupa el cargo de secretario de Comercio de Estados Unidos bajo el mandato de Trump, organizó una visita a la isla de Jeffrey Epstein en 2012.

El año pasado, Lutnick dijo en una entrevista que fue vecino de Epstein en Nueva York y que cortó relaciones con él alrededor de 2005, calificándolo de “repugnante”. Un portavoz del Departamento de Comercio declaró a The Wall Street Journal que Lutnick tuvo una relación limitada con Epstein y que nunca se le había acusado de ningún delito.

5. Mountbatten-Windsor invitó a Epstein al Palacio de Buckingham

Correos electrónicos sugieren que Andrew Mountbatten-Windsor (anteriormente conocido como el príncipe Andrés) invitó a Epstein al Palacio de Buckingham tras la liberación del magnate del arresto domiciliario en 2010.

En 2008, como parte de un acuerdo negociado, Epstein se declaró culpable de los cargos estatales en Florida relacionados con la prostitución y la prostitución de una menor, y cumplió 13 meses de una condena de 18. Fue liberado en julio de 2009 y comenzó a cumplir una condena de arresto domiciliario, que terminó en agosto de 2010.

En un intercambio de correos electrónicos en septiembre de 2010 entre Epstein y “el duque” —que se cree que era Mountbatten-Windsor, entonces duque de York—, Epstein dijo que estaba en Londres y solicitó “tiempo privado”.

Mountbatten-Windsor pareció responder: “Podríamos cenar en el Palacio de Buckingham y tener mucha privacidad”. Dos días después, añadió: “Me encantaría que vinieras aquí, al BP [Palacio de Buckingham]. Ven con quien quieras y estaré libre a partir de las 16:00 aproximadamente”.

No está claro si la reunión tuvo lugar. Pero tres meses después, se les fotografió paseando juntos por el Central Park de Nueva York. Mountbatten-Windsor ha afirmado anteriormente que había viajado a Estados Unidos para poner fin a su amistad con Epstein a la luz de su condena.

Los documentos también muestran que, días después de que terminara el arresto domiciliario de Epstein, este se ofreció a organizar una cena para Mountbatten-Windsor con una mujer rusa de 26 años “inteligente [sic], guapa y de confianza”. Al parecer, Mountbatten-Windsor respondió que estaría “encantado” de conocer a la mujer. En ese intercambio de correos electrónicos, también le preguntó a Epstein si se sentía “bien de ser libre”.

Entre los archivos adicionales hay fotos en las que se ve a Andrew agachado sobre una mujer no identificada que yace en el suelo.

6. Richard Branson y Epstein intercambiaron correos

Los archivos muestran un intercambio de correos electrónicos de 2013 entre Richard Branson, multimillonario británico y fundador del Grupo Virgin, y Epstein. En un correo electrónico del 11 de septiembre de 2013, Branson le escribió a Epstein: “Me encantó verte ayer”. Y añadió: “Siempre que estés por la zona, me encantaría verte. ¡Siempre y cuando traigas a tu harén!”.

Un representante del grupo Virgin declaró a The New York Times que Branson había enviado el correo electrónico poco después de recibir a Epstein en una reunión de negocios del grupo en la isla privada que Branson posee en las Islas Vírgenes Británicas. El portavoz afirmó que Epstein acudió a la reunión con tres mujeres adultas, a las que se refirió como su “harén”, que no asistieron a la reunión.

“Cualquier contacto que Richard y Joan Branson (su esposa) tuvieron con Epstein tuvo lugar en contadas ocasiones hace más de 12 años y se limitó a entornos grupales o empresariales”, afirmó el representante en un comunicado. “Richard cree que las acciones de Epstein fueron abominables y apoya el derecho a la justicia de sus numerosas víctimas”.

7. Correos entre el director del comité olímpico de Los Ángeles y Maxwell

En los archivos aparecen correos electrónicos de 2003 entre Casey Wasserman, director del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, y Ghislaine Maxwell, que cumple una condena de 20 años de prisión por delitos de trata sexual.

Entre los intercambios se encuentra un mensaje de Wasserman en el que le dice a Maxwell: “Pienso en ti todo el tiempo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para verte con un traje ajustado de cuero?”. En un correo electrónico de abril de 2003, enviado a Wasserman, que estaba casado en ese momento, Maxwell se ofreció a darle un masaje que podía “volver loco a un hombre”.

Wasserman dijo el sábado que “lamenta profundamente” su “correspondencia con Ghislaine Maxwell”, que, según él, tuvo lugar “mucho antes de que salieran a la luz sus horribles crímenes”. “Nunca tuve una relación personal ni comercial con Jeffrey Epstein”, añadió. “Como está bien documentado, en 2002 hice un viaje humanitario como parte de una delegación de la Fundación Clinton en el avión de Epstein. Lamento profundamente haber tenido cualquier tipo de relación con cualquiera de ellos”.

8. Correos del copropietario de los New York Giants con Epstein

Steve Tisch, copropietario del equipo de fútbol americano New York Giants, es mencionado cientos de veces en los archivos publicados el viernes, y en algunos intercambios de correos electrónicos de 2013 parece que Epstein puso en contacto a Tisch con varias mujeres.

En un comunicado, Tisch ha afirmado que él y Epstein tuvieron “una breve relación” en la que intercambiaron “correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además”, hablaban “de películas, filantropía e inversiones”.

“No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla”, ha dicho. “Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado”.

9. Más luz sobre la relación entre Epstein y Peter Mandelson

Los registros bancarios parecen mostrar tres pagos separados de 25.000 dólares desde las cuentas bancarias de Epstein en JP Morgan con referencia al político británico laborista Peter Mandelson, y otros documentos parecen indicar que Epstein envió miles de libras al marido de Mandelson tras su salida de prisión en 2009.

Al ser preguntado sobre los extractos bancarios, Mandelson dijo: “No tengo constancia ni recuerdo haber recibido estas sumas y no sé si los documentos son auténticos”.

Los archivos también incluyen una imagen de Mandelson en ropa interior junto a una mujer cuyo rostro ha sido censurado. En respuesta, Mandelson ha dicho que “no puede situar el lugar ni a la mujer y no puede recordar cuáles fueron las circunstancias”.

Mandelson fue despedido en septiembre por sus vínculos con Epstein. El domingo dimitió del Partido Laborista. En un comunicado, reiteró que se había equivocado al creer a Epstein y continuar su asociación con él, y añadió: “Lo lamento profundamente y pido disculpas inequívocamente a las mujeres y niñas que sufrieron”.

10. Brett Ratner aparece en una imagen con Epstein y dos mujeres

Una foto recién publicada de los archivos muestra al cineasta de Hollywood Brett Ratner, director del documental sobre Melania Trump recientemente estrenado, sentado en un sofá abrazando a una mujer, junto a Epstein, que está sentado con otra mujer. Los rostros de ambas mujeres han sido tapados.

Según The Wall Street Journal, la foto, sin fecha, parece haber sido tomada en la casa de Epstein en Nueva York. Según se informa, Ratner declaró al Journal en 2023 que no conocía a Epstein y que nunca lo había visto. El sábado, una portavoz de Ratner se negó a dar declaraciones al periódico.