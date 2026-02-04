BYD designa a Christian Kimelman como Country Manager para Argentina

Christian Kimelman cuenta con más de 15 años de experiencia como miembro de directorios y una extensa trayectoria en Mercedes-Benz, donde ocupó posiciones de alta responsabilidad en Argentina, Brasil y a nivel global. Entre 2021 y 2025 se desempeñó como Head of Finance & Controlling para Brasil y Argentina, con responsabilidad sobre la rentabilidad integral de las operaciones, liderazgo de equipos regionales y reporte directo a la casa central en Alemania. En ese rol, fue además miembro del Directorio de las compañías del grupo en ambos países y del hub regional LATAM, participando activamente en procesos estratégicos y de transformación, incluyendo una exitosa operación de M&A y transición corporativa.

Previamente, fue Managing Director Sales de Mercedes-Benz Argentina, con responsabilidad nacional sobre las áreas de Ventas y Postventa de vehículos de pasajeros, liderando la estrategia comercial, el posicionamiento de la marca y la gestión de una red de concesionarios eficiente y rentable. Su carrera incluye también funciones como CFO de Mercedes-Benz Argentina, así como posiciones estratégicas en Daimler AG en Alemania, donde trabajó junto al CFO global y al Board of Management, desarrollando una visión integral del negocio automotor.

“Asumir este importante rol en BYD Argentina es un enorme orgullo y una gran responsabilidad. BYD llegó al país con una visión clara de largo plazo y un compromiso concreto con el desarrollo de la movilidad de nueva energía. La llegada de nuestra flota propia, la expansión sostenida de la red de concesionarios y el crecimiento de nuestro portafolio reflejan esa convicción. Argentina es un mercado estratégico para BYD, y nuestro objetivo es consolidar una operación sólida y previsible, acercando tecnología de vanguardia que acompañe la transformación de la movilidad en el país”, afirmó Christian Kimelman nuevo Country Manager en BYD Argentina.

En este nuevo esquema organizativo, Stephen Deng asume a partir de ahora el rol de Deputy Country Manager de BYD en Argentina, con responsabilidad sobre el desarrollo y la operación del negocio de utilitarios, buses y camiones. Desde esta posición, liderará la estrategia y ejecución de este segmento clave, acompañando el crecimiento de la movilidad de nueva energía aplicada al transporte comercial y de pasajeros en el país.