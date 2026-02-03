El Ejército de EE.UU. dice que derribó un dron iraní que se acercó a su portaaviones en el estrecho de Ormuz

El Ejército de Estados Unidos informó que un avión de combate de su Armada derribó un dron iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln, desplegado en el estrecho de Ormuz desde la semana pasada, en medio de las amenazas de Donald Trump contra Irán.

El Comando Central de EE.UU. indicó en un comunicado citado por la agencia Associated Press que el dron se “acercó agresivamente” al portaaviones con “intenciones poco claras” y que “continuó volando hacia el buque a pesar de las medidas de distensión adoptadas por las fuerzas estadounidenses que operan en aguas internacionales”.

Según el comunicado, el derribo tuvo lugar horas antes de otro incidente en el que fuerzas iraníes hostigaron a un buque mercante con bandera y tripulación estadounidense que navegaba en el estrecho de Ormuz.

El dron derribado es el modelo de fabricación iraní Shahed-139 y fue abatido por un caza F-35C del Lincoln, tal y como detalló el Comando Central. En ese momento, el portaaviones navegaba a unas 500 millas (800 kilómetros) de la costa sur de Irán. El Ejército afirmó en su comunicado que ningún soldado estadounidense resultó herido ni ningún equipo resultó dañado.

Hace una semana, Donald Trump anunció el envío de una flota al golfo Pérsico. “Una enorme flota se dirige a Irán. Avanza rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, advirtió el mandatario, agregando que esa flota “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión rápidamente, con velocidad y contundencia, si fuera necesario”.