Trump anunció que una flota “más grande que la enviada a Venezuela” se dirige a Irán: “El tiempo se acaba”

“Una enorme flota se dirige a Irán”, aseguró el presidente de Estados Unidos. Y advirtió: “Está lista y dispuesta a cumplir su misión si fuera necesario”.

El presidente de EE UU., que no precisó exactamente cuál es el objeto de su amenaza, escribió en Truth Social este miércoles: “Una enorme flota se dirige a Irán. Avanza rápidamente, con gran poder, entusiasmo y determinación. Es una flota más grande, encabezada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”.

“Al igual que con Venezuela”, anunció Trump, “está lista, dispuesta y capacitada para cumplir su misión rápidamente, con velocidad y contundencia, si fuera necesario”.

El presidente de EE.UU. agregó: “Esperemos que Irán se siente pronto a la mesa de negociaciones y llegue a un acuerdo justo y equitativo —sin armas nucleares— que beneficie a todas las partes. ¡El tiempo se acaba, es crucial! Como ya le dije a Irán en otra ocasión: ¡Lleguen a un acuerdo! No lo hicieron, y se produjo la 'Operación Martillo de Medianoche', una gran destrucción de Irán. ¡El próximo ataque será mucho peor! No dejen que esto vuelva a suceder”.

En las últimas semanas Trump reiteró amenazas a Irán relacionadas con la represión de las protestas en Teherán, pero también por su programa nuclear, hasta el punto de que hace unos meses lanzó un ataque contra las instalaciones iraníes en el país.

Las resistencias estadounidenses sobre el programa nuclear iraní vienen desde hace más de dos décadas. Los nuevos intentos de negociación se rompieron el pasado junio y Estados Unidos se sumó ese mismo mes a los bombardeos israelíes contra instalaciones nucleares.