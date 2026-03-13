Cómo Karina Milei ordenó a todo el Gobierno salir a defender a Adorni por el escándalo de los vuelos

Javier y Karina Milei aterrizaron el miércoles a las 16:33 en Buenos Aires luego de visitar Chile y de su paso por Nueva York y Miami, pero tardaron 24 horas más en salir a defender abiertamente a Manuel Adorni, envuelto en un escándalo por haber subido al avión presidencial a su esposa y de haber viajado en un jet privado a Punta del Este. El apoyo cerrado del Gobierno al jefe de Gabinete llegó recién en la tarde de este jueves, en una jugada coordinada en lo discursivo que habilitó la hermana del Presidente, “El Jefe”.

“Mi apoyo total e incondicional a @madorni frente a tanta basura mediática. Conozco tu integridad. Eso me alcanza. Siempre con vos”, tuiteó la secretaria general de la Presidencia a las 14.51 de ayer y a partir de ese momento hubo una catarata de mensajes en apoyo a Adorni desde todas las terminales del Gobierno, como el propio Milei, el asesor Santiago Caputo, Martín Menem (titular de Diputados) y los diferentes ministros. Al final del día el jefe de Gabinete le puso el broche a la narrativa oficial: sin aclarar los costosos viajes con su esposa, admitió un “error” por haber dicho “deslomarse”.

“Salieron todos a bancar. Lo lógico en un equipo. El Jefe es muy ordenador, da un panorama, y si sale ella, es mejor para todos después salir”, explicaron desde es un despacho con poder sobre el detrás de escena. La narrativa fue la de una conspiración detrás de las denuncias. Karina le puso palabras a una defensa oficialista que había empezado tímidamente por la media mañana con la ministra Sandra Pettovello publicando una foto junto a Adorni, que luego repostearon Luis Caputo y hasta Adorni.

Pero la movida comunicacional dejó una incógnita interna: ¿por qué tardó tanto el Gobierno en reaccionar? Y una más: ¿qué se dice realmente en La Libertad Avanza debajo de la espuma? El escándalo comenzó tras el fin de semana por la revelación de la foto de la mujer de Adorni –Bettina Angeletti– con la comitiva en Nueva York, se acrecentó con la argumentación de “deslomado” que dio el propio ministro el martes y estalló este miércoles cuando elDiarioAR reveló el viaje privado a Punta del Este.

Además, ya hay consecuencias judiciales del episodio. La Procuración de Investigaciones Administrativas abrió una investigación contra Adorni por sus dos viajes en cuestión. Por otro lado, la denuncia de la diputada Marcela Pagano recayó en el juzgado de Ariel Lijo, quien fue propuesto por el Gobierno para ocupar la Corte Suprema.

Milei y su hermana se encerraron en Olivos tras llegar de Chile el miércoles. Hubo diálogo con algunos ministros, como el de Interior, Diego Santilli, que tenía en agenda visitar Expoagro junto con la secretaria General de la Presidencia. Este jueves Milei armó las valijas de nuevo, porque a las 23 partió hacia España en un viaje ultralibertario: no tendrá audiencia oficial con Pedro Sanchez o la realeza, sino que se reunirá con Santiago Abascal –líder de Vox–, disertará en una conferencia ultra y se verá con el alemán Philipp Bagus, quien tiene su propio prontuario con el mandatario: su esposa es la española Eva María Carrasco Bañuelos, que aunque no tiene lazos con el país fue designada como directora del Colegio Mayor Argentino en Madrid con un sueldo de unos 6.000 euros, como reveló este medio en enero 2025.

Mientras Adorni se quedó en Nueva York para cerrar el Argentina Week y volverá el fin de semana en el vuelo particular –según él mismo explicó– que sacó con su dinero, tanto él como su esposa, que pagó unos US$5.400 ida y vuelta –aunque la ida la habría perdido porque se subió al Tango-01–. El ministro coordinador se mostró incluso con su esposa en varias reuniones con empresarios e inversores norteamericanos.

Pero debajo de la superficie el ruido no acaba en el mundillo libertario. “Es un garrón y el archivo es muy crudo”, dijo un funcionario sobre la doble vara que usó el oficialismo para defender a Adorni, cuando él mismo cuestionaba actitudes similares del kirchnerismo. El ministro coordinador aseguró que fue “Presidencia la que invitó” a su esposa al Tango-01: Angeletti no solo es su esposa, también “se lleva súper bien con Karina”, dijo a elDiarioAR alguien que la conoce. Si la decisión de llevar a la Nueva York no fue solo de Adorni, explicaría la defensa cerrada de todo el Gobierno.

El paraguas comunicacional cerró además la grieta entre Karina Milei y Santiago Caputo. “No es gratis ser el gobierno que efectivamente está terminando con cien años de un modelo empobrecedor que destruyó nuestro país para beneficio de los políticos, los empresaurios y sus amigos de los medios. Todo mi apoyo para @madorni”, tuiteó el asesor monotributista a las 15.09, veinte minutos después de El Jefe.

El asesor permaneció las últimas horas en el Salón Martín Fierro de la Casa Rosada. “Quizás no fue la mejor manera de defenderse, que podría haber sido más cuidadoso y no decir ‘deslomando’”, le recomendaron a Adorni desde una de las usinas de Caputo. La Oficina de Respuesta Oficial, que encabeza el tuitero caputista Juan Pablo Carreira –que fue con Milei, Adorni y su mujer a Nueva York–, no negó lo innegable pero sí lanzó mensajes en la red social X para cuestionar opositores sobre las críticas a Milei.

La defensa a Adorni llegó incluso a las huestes libertarias a través de Sebastián Pareja, mandamás en el territorio bonaerense. El diputado nacional distribuyó por WhatsApp entre su base de dirigentes un tuit suyo –que salió después del de Karina Milei– y la consigna “TE BANCAMOS, MANUEL”. Hubo obediencia automática, pero por lo bajo se registraron críticas muy filosas al jefe de Gabinete. “Vos imaginate si le pasa a alguno que no sea el salame este, que es favorito de Karina… es un tarado, un hijo de puta”, le dijo un legislador de LLA a este medio. La fuente anticipó que la polémica continuará, porque la oposición tiene con qué buscar pegarle al Gobierno: “En el Congreso, en la Legislatura y hasta en los Concejos Deliberantes van a estar todos hablando contra Adorni”.

Por lo pronto, el Gobierno acusó el golpe. “ÁNIMO @madorni”, tuiteó el presidente Milei, también después de su hermana. El mensaje revela que la situación afectó personalmente al ministro coordinador, quien aprovechará las últimas horas para distenderse en Nueva York porque recién volverá este sábado, luego de haberse “deslomado” durante toda la semana.

