Temporal en Tucumán: inundaciones, evacuados y suspensión de clases tras intensas lluvias

Un fuerte temporal que azotó a Tucumán en los últimos días dejó barrios anegados, rutas cortadas y más de un centenar de evacuados en distintas localidades de la provincia. Las intensas precipitaciones provocaron el desborde de ríos y diques, mientras que las autoridades debieron suspender las clases en todo el territorio provincial y desplegar operativos de asistencia para las familias afectadas.

Uno de los puntos más críticos se registró en la localidad de La Madrid, en el sudeste tucumano, donde el agua ingresó a las viviendas tras el desborde del dique Escaba. En apenas 48 horas cayeron cerca de 250 milímetros de lluvia, una cantidad inusual que obligó a los vecinos a abandonar sus casas durante la madrugada para intentar ponerse a resguardo y salvar a sus animales.

Ante la gravedad de la situación, el gobierno provincial evalúa una medida de emergencia: romper un tramo de la Ruta Nacional 157 para permitir que el agua drene y evitar que el pueblo quede completamente cubierto por la inundación. La carretera, que conecta Tucumán con Córdoba y tiene un tránsito importante, ya había sido intervenida de esa manera en episodios anteriores de crecida.

“Necesitamos encontrar la forma de que el agua salga rápido para poder volver a nuestras casas y ver si empezamos de nuevo”, relató un vecino en diálogo con medios locales, mientras varios habitantes permanecían sobre la ruta esperando que baje el nivel del agua.

Durante la madrugada, numerosas familias se refugiaron al costado del camino, donde improvisaron toldos y encendieron braseros para pasar la noche. Aunque las autoridades dispusieron colectivos para evacuar a los habitantes de las zonas más comprometidas, muchas personas decidieron quedarse para cuidar sus pertenencias.

El temporal también afectó con fuerza a otras localidades del sur provincial, entre ellas Graneros y Santa Rosa de Leales, donde se registraron acumulados de hasta 170 milímetros de lluvia en menos de tres horas. Como consecuencia, varias rutas quedaron intransitables y algunos pueblos permanecieron aislados.

Frente a este panorama, el Ministerio de Educación de Tucumán dispuso la suspensión de clases desde el 10 hasta el viernes 13 de marzo en todos los establecimientos educativos públicos y privados de la provincia. La medida fue formalizada mediante la resolución 472/5, firmada por la ministra Susana Montaldo.

Las autoridades explicaron que la decisión se tomó debido al estado de rutas y caminos y a las dificultades de acceso a muchas escuelas, además de los daños que sufrieron viviendas de estudiantes y docentes en distintas localidades. Incluso se evalúa que algunos establecimientos educativos puedan ser utilizados como centros de evacuados si la situación se agrava.

El gobernador Osvaldo Jaldo señaló que el escenario sigue siendo complejo y que la provincia mantiene operativos de asistencia en coordinación con municipios y comunas. “Hay lugares donde tuvimos inundaciones y mucha gente perdió sus bienes personales. Estamos enviando ayuda junto con organizaciones y vecinos que se solidarizaron con los afectados”, explicó.

Las lluvias también impactaron en los servicios. La empresa de transporte interurbano TESA informó que debió reducir recorridos en el sur de la capital provincial, mientras que el número de usuarios sin suministro eléctrico llegó a unos 230 mil.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas por tormentas y advirtió que podrían registrarse nuevas precipitaciones en las próximas horas, con acumulados estimados entre 30 y 50 milímetros, acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Mientras tanto, en las zonas más afectadas los vecinos esperan que el agua retroceda para evaluar los daños y comenzar la recuperación. “Lo que construyeron mis padres se va a llenar de agua”, lamentó entre lágrimas una mujer de La Madrid, reflejando la incertidumbre que atraviesa a cientos de familias tucumanas tras el paso del temporal.