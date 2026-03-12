eldiario.es
Del 18 al 24 de marzo

Trabajadores de ANAC harán un paro de seis días que afectará vuelos en todo el país

  • El gremio de trabajadores de la ANAC convocó a una medida de fuerza de seis días en todos los aeropuertos del país. Solo se garantizarán vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales durante los horarios del paro.

Aeroparque vacío.
Prensa

elDiarioAR

0

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) anunció un paro que afectará a todos los aeropuertos del país durante seis días, en reclamo por aumentos salariales que, según el gremio, no fueron abonados por el Gobierno nacional.

La medida de fuerza se desarrollará desde el miércoles 18 hasta el martes 24 de marzo y se realizará en dos franjas horarias diarias: de 9 a 12 y de 17 a 20. Durante esos períodos solo estarán habilitados los vuelos humanitarios, sanitarios y oficiales, mientras que entre las 13 y las 16 la actividad aeroportuaria funcionará con normalidad.

Desde el sindicato explicaron que la protesta responde al incumplimiento de los incrementos salariales acordados previamente con el Ejecutivo. En ese marco, advirtieron que podrían registrarse demoras, cancelaciones o reprogramaciones de vuelos durante los días de la medida.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza al Gobierno a través de sus redes sociales. “Mientras algunos funcionarios ‘deslomados’ se divierten llevando a sus esposas al exterior, los trabajadores siguen cobrando salarios de pobreza”, sostuvo.

Además, el dirigente sindical remarcó que cualquier alteración en los vuelos será “exclusiva responsabilidad del Gobierno nacional”. En la misma línea, agregó: “Sin sueldos dignos no hay trabajadores, y sin trabajadores no hay Estado”.

El paro se suma a otras medidas de fuerza impulsadas por trabajadores del sector aeronáutico en lo que va de 2026, en medio de un conflicto salarial que continúa sin resolución.

Con información de medios

JIB

