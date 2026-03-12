Adorni cargó contra las críticas por el avión presidencial: “Intentaron ensuciar con fake news”

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de la polémica luego de confirmar que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial durante la gira oficial que incluyó su participación en el evento Argentina Week 2026.

En una entrevista con la señal A24, el funcionario explicó que su pareja ya tenía previsto viajar a Miami, aunque ese plan se había postergado, y sostuvo que finalmente se sumó al vuelo oficial por decisión personal. “Mi mujer estaba en el avión presidencial”, confirmó Adorni. “Mi mujer iba a viajar el 26 de febrero a Miami, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó. La verdad es que era mi deseo que me acompañe”, afirmó.

El jefe de Gabinete insistió en que la presencia de Angeletti no implicó un gasto adicional para el Estado. “Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Estados Unidos y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida. No le sacamos un peso al Estado. Presidencia la invitó a subirse al avión porque si no, no nos íbamos a encontrar”, sostuvo.

La controversia se produjo en paralelo a su participación en Argentina Week, el encuentro que se desarrolló en Estados Unidos y que reunió a funcionarios, gobernadores, empresarios e inversores para promocionar oportunidades de inversión en el país.

Durante el cierre del evento, Adorni defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina atraviesa el inicio de una nueva etapa de crecimiento. Según planteó, el país será protagonista de “una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste, en territorios hoy despoblados por décadas de malas políticas”.

Sin embargo, el funcionario también dedicó parte de su discurso a cuestionar a quienes —según dijo— intentaron empañar el encuentro con críticas y publicaciones en redes sociales, sobre todo por la presencia de su esposa en el avión presidencial. “Intentaron con mentiras, con fake news, con imágenes trucadas con inteligencia artificial, pero no nos van a correr. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos”, sostuvo.

Las declaraciones se produjeron en medio de la polémica generada por la difusión de una imagen supuestamente manipulada con inteligencia artificial que mostraba al funcionario junto a su esposa en una tienda de compras. La publicación fue compartida en redes sociales por la diputada Marcela Pagano, quien también presentó una denuncia penal para que se investigue el viaje de Angeletti en el avión presidencial.