Denuncia penal contra Adorni: Pagano pide investigar el viaje de su esposa en el avión presidencial

La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por el viaje que realizó a Estados Unidos junto a la comitiva del presidente Javier Milei, en el que también participó su esposa, Bettina Angeletti. La misma fue sorteada y quedó en manos del Juzgado Federal Nº11.

La presentación judicial busca que la Justicia investigue si existieron irregularidades en el uso del avión presidencial, luego de que se conociera que la esposa del funcionario acompañó a la delegación oficial durante la gira que incluyó actividades en Miami y Nueva York.

Según la denuncia, Angeletti habría integrado la comitiva sin desempeñar función pública ni contar con una misión oficial, lo que podría constituir un uso indebido de recursos del Estado. En el escrito, Pagano remarcó que el propio funcionario reconoció públicamente que su esposa abordó la aeronave ARG-01 desde Buenos Aires y que lo hizo por un “deseo personal” de acompañarlo durante la semana de actividades en el exterior.

La diputada pidió que la Justicia analice si los hechos podrían encuadrar en peculado, defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, además de determinar si otros funcionarios intervinieron en la autorización o facilitaron el embarque de la cónyuge del jefe de Gabinete en el vuelo oficial.

Entre las medidas de prueba solicitadas, Pagano reclamó que se requiera a la Casa Rosada el manifiesto de pasajeros del avión presidencial, la nómina completa de la comitiva oficial, la normativa que regula el uso de la aeronave y el costo operativo del vuelo, así como cualquier autorización formal que hubiera permitido la inclusión de Angeletti en el viaje.

La denuncia presentada por Marcela Pagano

Cómo estalló la polémica

La polémica se desató después de que Angeletti fuera vista junto a la comitiva durante la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York. Un día antes, Milei había participado en Miami del lanzamiento del “Escudo de las Américas”, donde también estuvo presente Manuel Adorni.

El propio jefe de Gabinete confirmó que su esposa viajó en el avión presidencial y explicó que se trató de una decisión personal. “Quería que mi mujer me acompañe”, afirmó en una entrevista televisiva. Según detalló, Angeletti tenía inicialmente un pasaje comprado por su cuenta a Nueva York por 5.345 dólares, pero finalmente se sumó al vuelo oficial. Además, sostuvo que los gastos personales de ambos —como comida y movilidad— fueron pagados de su bolsillo y que el regreso a la Argentina se realizará en un vuelo comercial.

Tras presentar la denuncia, Marcela Pagano cuestionó duramente al funcionario en redes sociales y pidió su salida del Gobierno.

“Presenté una denuncia penal para que se investiguen los delitos que el propio Manuel Adorni describía en su conferencia de prensa de 2024 acerca de los privilegios de la casta política que él ahora usufructúa a cara descubierta. Javier Milei debería exigirle la renuncia indeclinable a este soldado de la CASTA! AFUERAAAAA!”, escribió la legisladora en su cuenta de X.

La controversia también tiene al diputado nacional Esteban Paulón presionando al Ejecutivo mediante un pedido de informes para que el Gobierno detalle las condiciones del viaje y la participación de la esposa del funcionario en la comitiva oficial. Mientras tanto, la denuncia de Pagano quedó en manos de la Justicia para determinar si el traslado de una persona sin cargo público en un vuelo oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.

Un viaje a Punta del Este, otro foco de incendio para Manuel Adorni

También, el jefe de Gabinete realizó un viaje a Punta del Este entre el 12 y el 17 de febrero en un vuelo privado, acompañado por su pareja, Bettina Angeletti, dos familiares y el periodista libertario Marcelo Grandio, según documentos a los que accedió este medio y fuentes al tanto del traslado.

El viaje se realizó en un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la empresa Alpha Centauri. Este tipo de aeronave, considerada de alta gama dentro de los jets livianos y con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, tiene un costo aproximado de US$ 5.800 por tramo. No obstante, quien abonó el vuelo —cuya identidad no fue revelada— habría recibido una cotización cercana a US$ 10.000 por el viaje de ida y vuelta.