La oposición cita a Adorni a Diputados para que explique el viaje de su esposa en el avión presidencial a Nueva York

El bloque de Unión por la Patria en la Cámara de Diputados ingresó este miércoles un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones públicas sobre una serie de presuntas irregularidades vinculadas al uso de bienes del Estado y fondos públicos en relación al viaje de su esposa Bettina Angeletti a los Estados Unidos, quien formó parte de la comitiva oficial que llevó en el avión presidencial a Javier Milei y buena parte de sus ministros para participar de la Argentina Week que se desarrolla esta semana.

La iniciativa, presentada como proyecto de resolución, se apoya en el artículo 101 de la Constitución Nacional, que habilita al Congreso a interpelar a los ministros.

El texto plantea tres ejes principales de cuestionamiento. El primero apunta al traslado, alojamiento y gastos de la esposa de Adorni durante la actividad oficial en Nueva York. Los diputados firmantes exigen que se detalle qué partida presupuestaria se utilizó para cubrir esos costos.

El segundo punto se concentra en el viaje del funcionario a Uruguay durante el último feriado de carnaval, realizado en una aeronave privada. El proyecto reclama que Adorni acredite de manera fehaciente quién pagó el vuelo, con qué fondos y bajo qué modalidad, dado que —según argumentan— se trató de un desplazamiento ajeno a sus funciones públicas.

El tercer apartado abre la puerta a que, durante la interpelación, puedan incorporarse otros hechos que involucren un eventual uso indebido de recursos estatales o que comprometan la ética en el ejercicio del cargo.

Además, el proyecto habilita a que, en la misma sesión en la que se realice la interpelación, la Cámara pueda debatir una moción de censura o incluso la remoción del jefe de Gabinete, una herramienta excepcional que el Congreso utilizó en contadas ocasiones desde la recuperación democrática.

La iniciativa se inscribe en un clima político marcado por tensiones entre el Poder Ejecutivo y sectores de la oposición, que buscan reforzar los mecanismos de control parlamentario sobre los funcionarios del Gobierno. Si el proyecto avanza, Adorni deberá presentarse ante el pleno de Diputados para responder preguntas en vivo y bajo juramento.

En el mismo sentido, el diputado socialista Esteban Paulón, le pidió a Adorni que “no aclares que oscurece”. En redes sociales, el legislador sostuvo que al jefe de Gabinete “no le quedó otra que salir a hablar y dice que su esposa viajó en el Tango 01 a EE.UU. porque 'su trabajo es muy sacrificado', 'quería que lo acompañe' y que 'no generó costo extra'.

Horas atrás, Paulón dio detalles de la denuncia en diálogo con RealPolitik: “Estamos pidiendo un informe y también un pedido de acceso a la información pública para conocer quién pagó el viaje y qué rol cumple en la comitiva. Incluso surgió una versión periodística que indica que la mujer de Adorni podría haber viajado en el avión presidencial”, antes de que el jefe de Gabinete admitiera la presencia de Angeletti en el vuelo.

“Solicitamos la copia del manifiesto de vuelo. Ese es un dato que no se puede truchar ni fraguar. Allí figura el listado de los pasajeros que subieron al Tango 01 y, en caso de que estuviera la esposa de Adorni, obviamente tendrán que dar explicaciones incluso en la Justicia porque no corresponde”, sumó el diputado nacional.

La ironía de Villarruel

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel compartió en sus redes sociales un posteo irónico sobre un video en el que Adorni explica en una entrevista por qué Bettina Angeletti se subió al avión presidencial: “El ajuste lo paga la política, jaja”, señala el mensaje de la titular del Senado.

Adorni quedó obligado a dar detalles porque su mujer apareció en la visita que hizo Milei y su comitiva oficial a la tumba del Rebe de Lubavitch, el domingo pasado. Un día antes el Presidente estuvo en Miami junto a Donald Trump en el lanzamiento del “Escudo de las Américas”. Allí también estuvo Adorni y, por lo tanto, su esposa.

Adorni intentó explicar en el canal A24 que su esposa no le generó gastos al Estado, pero igualmente viajó en el avión presidencial, pese a que no es funcionaria. “Presidencia la invitó. No había otra forma de que me acompañe. Era mi deseo que me acompañe. Sus gastos se los paga ella. Y agrego, mis viáticos, mi comida me los pago yo”, agregó.

El ministro coordinador buscó aclarar que Angeletti tenía un pasaje aparte comprado pero que como el funcionario tenía un deseo personal, se subió al avión presidencial. “Ella viajaba a Nueva York, había comprado un pasaje por su cuenta, pero después como yo iba a Miami, pedí que me acompañara”, apuntó Adorni.

“No le sacamos un peso al Estado”, dijo el funcionario, que puntualizó que el pasaje privado que había sacado antes su esposa lo pagó US$5.345. Y agregó: “Vengo cinco días a deslomarme. Yo quería que me acompañe porque es mi compañera de vida y es la que me da una mano. No le sacamos un peso al Estados. Volvemos en vuelo de línea”.

“Es mi mujer. Estamos alojados en el mismo hotel. Comida y movilidad salen de mi bolsillo”, sumó en diálogo con A24.

