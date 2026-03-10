Los libros de marzo: Selva Almada, Martín Kohan por dos, Julian Barnes y nuevas miradas sobre la dictadura

Las editoriales argentinas y los sellos extranjeros que distribuyen sus libros en el país anunciaron para marzo la llegada de una gran cantidad de lanzamientos. Entre ellos, se destacan los libros de no ficción y también novelas, cuentos, biografías y ensayos. Algunas de estas publicaciones vienen de la mano de autores y autoras como Selva Almada, Martín Kohan, Ray Bradbury, Julian Barnes, Han Kang, Facundo Pastor, Albertina Carri y Federico Jeanmaire, entre muchos otros.

1. Una casa sola, de Selva Almada. “Una casa, en el medio del campo, quedó deshabitada luego de la misteriosa desaparición de la familia, diez años atrás. Vacía de humanos, empieza a llenarse de vegetación, animales, insectos; a formar parte del entorno. Hace memoria de sus días pasados: cómo llegó a ser una casa después de ser simplemente un refugio de peones golondrinas”, señalan desde Random House sobre esta nueva y esperada novela de la escritora argentina Selva Almada, que llega este mes a las librerías.

“Las raíces irradiaron los cimientos: árbol y muros se van volviendo un mismo monte. Picotean las gallinas los restos de las alacenas, los bichos anidan en el hueco del calzado reseco y los perros se enroscan en las sábanas abandonadas que huelen a sus dueños.Por los alrededores merodean los soldados de distintas guerras y la amante malograda: al anochecer, se escucha la noria susurrada de sus cuitas. Pero es muda la familia que la casa añora: Lucero, su mujer y sus cuatro hijos ¿por qué no vuelven? Precisa y delicada, esta novela conjuga la poesía del litoral con un repertorio procaz de anacronismos. Selva Almada logra la hazaña de volver audible el transcurrir del tiempo y sensible la obcecación de la naturaleza por recuperar lo que los hombres tomaron siglos atrás”, agregan desde la editorial.

La novela Una casa sola, de Selva Almada, salió por Random House.

2. Martín Kohan por dos. El escritor argentino Martín Kohan llegará este mes con dos novedades a las librerías. Luego de la salida de Argentinos, ¡a las cosas!, a finales del año pasado, será el turno durante marzo del ensayo Lo que entiendo por Borges y de la novela La separación.

“Martín Kohan logra que Borges le firme un ejemplar de El Aleph. No sabe todavía que ese gesto —mínimo, secreto, casi cómico— será también el punto de partida de una historia mayor. Borges no fue solo un escritor, fue una invención colectiva. Kohan se interna en el territorio donde la literatura se vuelve mito y el mito, política. Rastrea los gestos, las frases y las supersticiones que convirtieron a Borges en prócer nacional, en santo laico, en espejo de los argentinos. Entre manuscritos venerados, firmas apócrifas y versos falsos, Lo que entiendo por Borges indaga sobre cómo se construye un culto literario y qué dice de nosotros esa devoción. Más que un libro sobre Borges, es un libro sobre la Argentina que necesitó inventarlo”, informaron desde Ediciones Godot.

“Cuando digo Borges, no digo Borges: ese hombre de carne y hueso nacido en 1899 y muerto en 1986... Cuando digo Borges pienso en esa figura que la imaginación argentina ha compuesto y ha fijado en ese nombre. Pienso en esa configuración mental y colectiva que se ha ido construyendo sin precisar para eso conocer a la persona real, y con frecuencia prescindiendo hasta del conocimiento de su obra”, señala Kohan en las páginas de este libro.

Por su parte, desde Anagrama informaron sobre la nueva novela del autor de Ciencias morales: “Un viaje de ida. Una semana en un pueblo argentino. Un viaje de vuelta. Nada más. La separación no requiere de grandes acontecimientos para indagar en lo más profundo de las relaciones, de la intimidad y de la vida interior de sus personajes. Fernando se despide de su pareja. Parece que su relación pasa por un momento de incertidumbre. Parte de la estación de Retiro, en Buenos Aires, con destino a La Paz, una pequeña localidad de la provincia de Córdoba. Allí vive su hermano, a quien va a visitar con motivo de la reciente y devastadora separación sentimental de este. Durante el viaje en autobús se suceden las paradas, alguna que otra conversación, la lluvia, el silencio. Ya en La Paz los hermanos se encuentran, charlan, intentan explicarse qué ha sucedido. Fernando contacta con la expareja de su hermano y se abre entonces la posibilidad de una reconciliación. Después, llega la hora de volver: otro autobús, otros pasajeros, varios incidentes —un incendio, un control policial, una mujer atrapada en el baño— y la esperanza de que, al llegar a la estación de destino, haya alguien allí para recibirle”.

“Con un original juego de voces, esta novela pone el foco en los detalles aparentemente insignificantes que nos rodean. Kohan observa, describe, nunca exagera. Sabe que es en los matices, en los espacios vacíos, donde realmente se esconde todo, y aquí nos regala una brillante muestra de una literatura que logra decirnos mucho con muy poco. En La separación, Kohan lleva un paso más allá su escritura depurada y precisa, y vuelve a demostrar por qué es uno de los narradores más sólidos y personales de la literatura argentina contemporánea”, agregaron desde la editorial.

El ensayo Lo que entiendo por Borges, de Martín Kohan, salió por Ediciones Godot. La novela La separación salió por Anagrama.

3. Cuentos, de Ray Bradbury. “Mucho más que un escritor de ciencia-ficción, este volumen viene a situar a Ray Bradbury (1920-2012) como el escritor clásico cuya narrativa breve –que fijó durante décadas gran parte de nuestro imaginario fantástico– ha trascendido con más rotundidad hasta el siglo XXI. Desde sus cuentos más conocidos (los incluidos en Crónicas marcianas o El hombre ilustrado) a relatos menos conocidos o versiones no recopiladas, esta amplia selección, que cuenta con nueva traducción de Ce Santiago y prologada por Laura Fernández, nos muestra de forma cronológica la evolución vital y literaria de un autor que fue capaz de, sí, mostrarnos el lado más fantástico de la realidad, pero también los momentos más tiernos, humorísticos e incluso aterradores, en una obra tan sorprendente y evocadora como rotunda”, informó en un comunicado la editorial Páginas de Espuma sobre este lanzamiento.

Cuentos, de Ray Bradbury, salió por el sello Páginas de Espuma.

4. Despedidas, de Julian Barnes. El gran escritor británico Julian Barnes anunció que este título es su último libro. Según informaron desde Anagrama, la editorial que publica a este autor en idioma español, Barnes “cumple ochenta años y lo celebra con una bellísima exploración en torno a la memoria y el pasado, los caminos impredecibles a los que conducen nuestras decisiones, la búsqueda de la felicidad —a cualquier edad— y, cómo no, el amor, la amistad y la escritura”.

“¿Qué contiene más verdad: nuestros recuerdos, nuestros diarios, las anécdotas mil veces contadas o la imagen que de nosotros mismos nos devuelven los demás? ¿Cómo componer, hacia el final de nuestra vida, un relato fiable de quienes somos? Barnes reflexiona sobre todo ello con el trasfondo de la vejez, de la proximidad definitiva de un fin, ante el cual no podemos más que aprender a despedirnos. Pero en el corazón de esta obra hay también una historia —’o una historia dentro de la historia’—, y sus protagonistas son dos personas a las que Barnes prometió que jamás escribiría sobre ellas —llamémoslas Jean y Stephen— y un jack russell que responde al nombre de Jimmy. El joven Barnes conoció a Jean y a Stephen cuando los tres estudiaban en Oxford. Los presentó, se enamoraron, se separaron y siguieron cada cual su camino, lejos el uno de otro y también de la vida de Barnes, que no les perdonó que truncaran aquella amistad. Hasta que cerca de cuarenta años después se reencontraron, de nuevo con su intervención, y la vida siguió dando giros entre alegrías, traiciones y decepción. A partir de la peripecia vital de estos dos «nuevos viejos» amigos, el autor indaga en los misterios y las verdades de la vida en este libro conmovedor que aúna, a la manera habitual de Barnes, ficción, memorias y ensayo. Con la maestría que lo caracteriza, cincela un texto de apariencia lúdica y desenfadada que contiene, inevitablemente, una profunda meditación sobre el sentido de la existencia”, agregaron desde la editorial.

Despedidas, de Julian Barnes, salió por Anagrama.

5. Tinta y sangre, de Han Kang. “Cuando Inju, una reconocida pintora, muere en un accidente de coche, su mejor amiga, Cheonghee, se niega a creer lo que un crítico de arte afirma: que la artista se suicidó. Cheonghee se embarcará en una investigación obsesiva que la llevará a desentrañar aspectos desconocidos de una biografía cargada de fragilidad y desamparo. Pero la búsqueda de la verdad, a ratos peligrosa, supondrá remover su propia historia, hurgar en viejas heridas y padecer el vértigo que produce el misterio de la existencia”, detallaron desde Random House sobre esta novela de la autora surcoreana Han Kang, ganadora del Premio Nobel en 2024.

“Los sueños y los recuerdos, el arte y la astrofísica, la poesía y el suspense son algunos de los elementos que componen este peculiar y fascinante thriller que la Premio Nobel escribió después de La vegetariana. En Tinta y sangre, Han Kang profundiza en las mismas preguntas de su anterior novela: ‘Si no podemos rechazar la vida y el mundo para huir de la violencia, y tampoco podemos convertirnos en plantas, ¿cómo seguir adelante?’. En este libro nos da la clave: debemos sobrevivir para dar testimonio de la verdad con nuestras vidas”, agregaron desde la editorial.

Tinta y sangre, de Han Kang, salió por Random House.

6. Cine vivo, de Albertina Carri. “Cine vivo es un artefacto: este libro, una performance, una voz en off. Reúne décadas de escritura, manuscritos inéditos, guiones, documentos internos de trabajo de una de las cineastas centrales del panorama latinoamericano contemporáneo. Como en su propio cine, este libro es el resultado de una inmersión en un corpus disperso y paralelo a su obra publicada o exhibida en libros, salas de cine, festivales, museos, espacios de memoria, dentro y fuera de Argentina”, informaron desde el sello independiente chileno Banda propia sobre esta publicación de la cineasta argentina.

“Este artefacto-libro se organiza en cuatro nudos: «Biográfico/heterobiográfico», «Archivo y Memoria», «Zonas de contagio» y «Porno y política». Recupera los textos de instalaciones, como Punto impropio, Investigación del cuatrerismo —montaje previo a su película Cuatreros (2017)—, La experiencia de la lengua —originalmente realizada para el Museo del Libro y de la Lengua de Buenos Aires—, guiones inaugurales de su carrera —como el de su cortometraje Barbie también puede estar triste (2001)—, conferencias y charlas magistrales, como «Sobre cómo me hice pornógrafa» y «La herejía del cinematógrafo”, agregaron desde la editorial.

Cine vivo, de Albertina Carri, salió por el sello Banda propia.

7. No voy a ninguna parte, de Rumena Bužarovska. Luego de su impactante libro de cuentos Mi marido, ahora llega esta nueva colección de relatos de esta autora nacida en Macedonia.

“Un jarrón es el detonante para que Lydia estalle de celos por la vida de su mejor amiga. Vesna, una profesora universitaria que tolera las infidelidades de su marido y la indiferencia de su hijo, se encuentra en un acto de mujeres empoderadas en la residencia del embajador estadounidense. Ellie vuelve al hogar de su infancia con la secreta esperanza de reencontrarse con su antiguo amante. Nadie queda a salvo de la inteligente, hiperrealista y punzante prosa de Rumena Bužarovska, que demuestra en su nuevo libro de relatos la imposibilidad de alcanzar la felicidad para aquellos que escaparon de su país, pero también para los que se quedaron. Un atlas emocional que disecciona las vidas de personajes al límite con una maestría literaria que nos hace reír, estremecernos y reflexionar al mismo tiempo”, informaron desde Impedimenta sobre el libro.

No voy a ninguna parte, de Rumena Bužarovska, salió por el sello Impedimenta.

8. El cuerpo de Perón, de Facundo Pastor. “Después de muerto, Juan Domingo Perón nunca pudo descansar en paz. Durante su velatorio en 1974 debió ser tratado con químicos para sostener la despedida multitudinaria. Ya momificado fue reunido en secreto con el cadáver de Evita en la Quinta de Olivos. Isabel y López Rega realizaron rituales nocturnos con los dos cuerpos. Tras el golpe de 1976 quedaron abandonados atemorizando a los militares, que decidieron separarlos en una operación de inteligencia mantenida en secreto hasta hoy. En 1987 robaron las manos de Perón, uno de los mayores enigmas de la política argentina. Más tarde, muestras genéticas anularon cualquier hipótesis de descendencia. Su traslado a San Vicente terminó con un feroz tiroteo. Facundo Pastor reconstruye cómo la Argentina disputa los cuerpos de sus líderes peronistas”, informaron desde Sudamericana sobre este lanzamiento.

El cuerpo de Perón, de Facundo Pastor, salió por Sudamericana.

9. Bali, de Federico Jeanmaire. “‘Mamá se quedó en Bali. Murió allá’. Con esas dos frases empieza el primero de los muchos correos electrónicos que conforman el cuerpo de esta novela de Federico Jeanmaire, un relato epistolar edificado sobre la voz de una maestra jubilada, viuda y ahora huérfana, que busca reconstruir lo que le ha ocurrido en los últimos años y entender qué quiere que le ocurra de aquí en adelante. Los mensajes salen, uno tras otro, incesantes, hacia el buzón de entrada de su hermano, que se ha ido a vivir a Barcelona e insiste en ignorarla. Esta indiferencia no desanima a la narradora de Bali; por el contrario, parece encontrar en esa escritura sin contraparte una liberación desde donde recordar a su madre, el modo en que las dos convivieron a medida que avanzaba la enfermedad, las fantasías que debió inventar y habitar para hacer un poco más tolerable el deterioro”, adelantaron desde el sello Entropía sobre este nuevo libro de Federico Jeanmaire.

“Al mismo tiempo luminosa y sombría, divertida y también tierna, esta novela es la exploración de un duelo, es una despedida y es la historia de renacimiento de una mujer que vuelve a ver el mundo por primera vez para descubrir que una florista, un perro y un limonero pueden ser los aliados que nos salven del peso terrible de los mandatos y la mezquindad”, agregaron.

Bali, de Federico Jeanmaire, salió por Entropía.

10. Hubo una vez un patio, de Ana Julia Bonetto y Martín Bonetto. “ Dos hermanos—Ana Julia y Martín— se proponen reconstruir la historia de sus padres, Anna y Roberto, desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar. Con palabras e imágenes en cada página, intentan rescatar lo que quedó suspendido en la memoria: ese hogar que les fue arrebatado, esa familia que fue desmembrada. Ahora, en este libro que no solo se lee, sino que también se habita, tienen una oportunidad para reencontrarse en este nuevo hogar que comienza en tus manos”, señalan sobre esta publicación desde la editorial Planeta.

Hubo una vez un patio, de Ana Julia y Martín Bonetto, salió por Planeta.

11. Corrupción y dictadura, de Martín Astarita. “La última dictadura argentina no solo tuvo un plan sistemático de desaparición de personas: también montó una ‘campaña anticorrupción’ orquestada para poder enjuiciar al derrocado gobierno peronista. En Corrupción y dictadura, Martín Astarita detalla los mecanismos que desplegó el gobierno de facto para acusar y castigar a exfuncionarios del tercer peronismo y otros dirigentes sociales por supuestos delitos de corrupción. Fueron encarcelados tres expresidentes y una gran cantidad de ministros, gobernadores, intendentes y dirigentes sindicales. Hubo intervenciones de empresas y desapoderamientos de sus dueños”, informaron desde Fondo de Cultura Económica sobre esta publicación del investigador Martín Astarita.

“Como en Lava Jato, la palabra ‘corrupción’ reorganizó la escena pública. ¿Fue esta cacería consecuente con la prevención de actos de corrupción del gobierno de facto? ¿Se usó la corrupción para encuadrar opositores, equiparándolos al ‘enemigo interno’? Con una investigación minuciosa, Astarita reconstruye cada variable de la campaña anticorrupción y muestra cómo se articularon sus distintos brazos (acusaciones, detenciones, intervenciones) y para qué. Subraya, además, un aspecto muy poco estudiado: la dictadura recurrió a estas denuncias como delitos individuales y también como degeneración social. En definitiva, la represión fue acompañada por un dispositivo anticorrupción que ordenó discursos, causas y economía”, agregaron desde la editorial.

Corrupción y dictadura, de Martín Astarita, salió por Fondo de Cultura Económica.

12. Un himno a la vida. Mi historia, de Gisèle Pelicot. “Una mañana de noviembre, Gisèle Pelicot fue llamada a una comisaría y la vida tal como la conocía llegó a su fin. Su marido había sido sorprendido por un guardia de seguridad de un supermercado grabando por debajo de la falda a varias mujeres. En su ordenador aparecieron otras pruebas devastadoras: durante casi una década, había estado drogándola y violándola en secreto, e invitando a desconocidos a su casa para que abusaran de ella. Cuatro años después, él y otros cincuenta hombres fueron llevados a juicio, y el coraje de Gisèle al renunciar a su derecho al anonimato ocupó los titulares en todo el mundo. ‘La vergüenza debe cambiar de bando’, declaró, dando voz y esperanza a millones de personas. Por primera vez, y con una franqueza y elegancia inquebrantables, Gisèle cuenta toda su historia, partiendo de esa fatídica mañana y reviviendo una infancia difícil, su primer amor, su carrera, la maternidad, la intimidad de su matrimonio antes y después del demoledor descubrimiento y el continuo afán de buscar la felicidad, incluso cuando esta pueda parecer imposible, para reconstruirse. Escritas junto a la premiada periodista y novelista Judith Perrignon, estas luminosas memorias suponen un acontecimiento editorial mundial de enorme profundidad y trascendencia”, informaron los editores de este libro en un comunicado.

Un himno a la vida. Mi historia, de Gisèle Pelicot, salió por Lumen. Más sobre el libro, en este enlace.

13. Política y/o violencia. Algunos aprendizajes decisivos de los años setenta, de Pilar Calveiro. “Una crítica de las organizaciones revolucionarias de los años 70, que busca abrir la discusión sobre qué violencias son legítimas y cuáles no. Pilar Calveiro propone repensar la violencia —y las posibilidades de resistencia— más allá de los tabúes”, informó Siglo XXI Editores sobre la reciente edición actualizada de esta publicación que llegará este mes a las librerías.

Política y/o violencia. Algunos aprendizajes decisivos de los años setenta, de Pilar Calveiro, salió por Siglo XXI Editores.

14. La organización vence al tiempo, de Raquel Robles. “Entre 1974 y 1989, cerca de diez mil presos políticos habitaron las cárceles argentinas sin amnistías ni reconocimiento de juicios viciados. La organización vence al tiempo se mete en ese universo por el lado menos esperado: la vida cotidiana. Seis relatos que pueden leerse de manera autónoma y que, juntos, le dan forma a una novela coral de encierro, violencia y hambre, pero también de conversaciones, aprendizaje, bromas, ternura y solidaridad. Raquel Robles escribe con precisión y empatía, sin adornos ni concesiones, y pone en primer plano una pregunta decisiva: cómo se conserva la dignidad cuando todo está diseñado para que se pierda. Construida a partir de voces, recuerdos y escenas mínimas, la novela no transmite una épica ni formas del consuelo, sino que muestra estrategias, vínculos y pequeños acuerdos para sobrevivir sin perder lo más humano que hay dentro de cada personaje”, apuntaron desde el sello Fondo de Cultura Económica sobre este libro de la escritora e investigadora nacida en Santa Fe.

La organización vence al tiempo, de Raquel Robles, salió por Fondo de Cultura Económica.

15. Un jefe, de Ricardo Coler. “El narrador, jefe de Urología de un sanatorio importante, es citado por Domenico, el director. Como es tiempo de bajar costos, cree que lo van a despedir pero recibe, en cambio, una propuesta inesperada: ¿estaría él dispuesto a reemplazarlo en la dirección? Tras treinta años de mano firme, Domenico deja funcionando un sanatorio complejo, con profesionales prestigiosos y un flujo constante de pacientes, enfermeras, personal auxiliar y administrativos. Fiel a su pesimismo, al narrador lo invade una inseguridad abrumadora y se pregunta si estará a la altura de la máxima responsabilidad, pero siente que no puede rechazar la oferta. Tironeado entre las exigencias corporativas y la corrección política que le reclaman su novia y los amigos progres que frecuenta con ella, tendrá que definir su rol en la dirección. Su mirada ácida sobre la complejidad de las relaciones humanas y su sinceridad brutal resultarán incómodas”, se lee en la contratapa de esta novela que llega este mes a través de la editorial Planeta.

Un jefe, de Ricardo Coler, salió por Planeta.

16. De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico, de Axel Kicillof. “De Smith a Keynes es a la vez una obra de referencia y un manual accesible, que explora con rigor el legado del pensamiento económico clásico, al tiempo que demuestra cómo una mirada heterodoxa puede enriquecer ese análisis. Con tono didáctico y espíritu práctico, Axel Kicillof revisa las nociones clave de la economía política aplicadas al convulsionado mundo contemporáneo”, informaron desde Siglo XXI Editores sobre esta publicación del economista y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires.

“Estas páginas son un auténtico curso de teoría económica que, a contramano de la enseñanza más habitual, reivindica la necesidad de poner en el centro del análisis la diversidad de puntos de vista, diferencias y debates que han atravesado a cada escuela. El estudio de la teoría económica es inseparable de la historia de las doctrinas: en economía no hay una verdad absoluta patrimonio del mainstream, sino que en cada época conviven y discuten entre sí diversas corrientes teóricas, al calor de los episodios históricos y de los intereses en disputa. A lo largo del libro, resultado de años de estudio y de experiencia docente, el autor recorre los textos originales de pensadores como Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Alfred Marshall, William S. Jevons, Carl Menger, Léon Walras y John Maynard Keynes”, agregaron desde la editorial.

De Smith a Keynes. Siete lecciones de historia del pensamiento económico, de Axel Kicillof, salió por Siglo XXI Editores.

17. Hong, de Gonzalo Maier. “Un libro sobre el deseo de crear y las frustraciones del camino artístico. 'Quería ser escritor', dice el narrador en las primeras páginas. A partir de ese deseo y su obsesión con el cine mínimo y melancólico del director surcoreano Hong Sang-soo, el libro explora la relación entre arte, dinero y vocación”, informaron desde Eterna Cadencia Editora sobre esta flamante nouvelle del escritor chileno Gonzalo Maier.

“La compra de una computadora marca Dell y el encuentro casi fortuito con Night and Day, una película de Hong de 2008, terminan por convertirse en dos hitos clave en su vida. La computadora se transforma en la posibilidad de escribir y ver el mundo a través de doce pulgadas, sin estar atado a nada; el cine de Hong Sang-soo, un lugar de proyección del deseo. Con una fidelidad extraña y una insistencia feroz, el narrador, que sueña con vivir del arte —o mejor, vivir en el arte— ve todas sus películas mientras intenta inventar un lugar que le permita escribir. En definitiva, lo importante es eso: escribir y encontrar un lugar que permita hacerlo. Aunque el problema ‘es siempre el mismo: de dónde sale la plata. Quién paga’. Mientras el narrador busca ‘torcerle la mano a la vida’, la experiencia —o el destino— lo empuja a lugares inesperados: una facultad de educación donde empieza a dar clases, una conversación sobre cine que deriva en enamoramiento, un enamoramiento que se transforma en amor y, con los años, en paternidad. El texto acompaña ese movimiento. Sigue a un protagonista que camina, cocina, desea, enseña, se obsesiona, improvisa y piensa —piensa mucho— sobre el tiempo y la libertad, que lee, mira películas, se enamora, tiene un hijo. Y que, en ese ir y venir entre la vida y el arte, busca convertir la literatura en experiencia, y la experiencia en literatura”, agregaron desde la editorial.

Hong, de Gonzalo Maier, salió por Eterna Cadencia editora.

18. La mano del pintor, de María Luque. “Hace casi diez años publicamos La mano del pintor, de María Luque. Fue el primer libro de nuestra querida autora y fue fundacional para Sigilo no solo por lo que significó en nuestro catálogo, sino porque nació de una campaña de apoyo colectivo que hizo posible su impresión. El 10 de agosto de 2016 lanzamos la convocatoria y, en apenas dos meses, gracias a más de 387 colaboraciones, el libro empezaba su propio recorrido con una presentación hermosa en el Museo Histórico del Cabildo, donde La mano del pintor se encontraba por primera vez con sus mecenas. Luego vinieron los reconocimientos: fue elegido Mejor Libro Ilustrado de 2017 por la Cámara Argentina de Publicaciones, se editó en varios países y fue traducido al francés y portugués Hoy, diez años después, y a pedido de muchos lectores y lectoras, La mano del pintor vuelve a circular en un nuevo formato pero con la misma alegría que lo vio nacer”, informaron desde la editorial en un comunicado.

La publicación cuenta la historia de un encuentro ficcional entre el pintor Cándido López (1840-1902) y la dibujante.

“Mi tatarabuelo, Teodosio Luque, cursaba el último año de medicina cuando fue enviado a la Guerra del Paraguay. En la Batalla de Curupaytí tuvo que amputarle la mano a un soldado para salvarlo. Era Cándido López, el pintor, y la mano herida era su mano hábil. Durante los años siguientes Cándido entrenó su mano izquierda y logró pintar 52 de los 90 bocetos que había hecho sobre la guerra. Uno de sus cuadros estuvo durante años debajo de mi cama, y Cándido se me apareció un día en mi casa para pedirme que terminara sus pinturas. Nos hicimos amigos, me contó su vida y su experiencia en la guerra, trató de enseñarme a pintar al óleo y yo le enseñé a hacer un fanzine y a tomar helado, y entre los dos hicimos este libro”, cuenta María Luque en la contratapa de este libro.

La nueva edición de La mano del pintor, de María Luque, salió por Sigilo.

19. Crimen y misterio en Coghlan, de Virginia Messi. “En mayo de 2025, una noticia copó los medios de comunicación e inundó las redes sociales, el titular decía: Encontraron un muerto enterrado en la casa donde vivió el músico Gustavo Cerati en Coghlan. Un llamado anónimo al 911 alertó sobre unos albañiles que estaban levantando un muro para dividir dos jardines. Eso acercó a la policía y a la justicia que verificaron que los 151 huesos eran humanos. Los restos pertenecían a Diego Fernández Lima, quien había desaparecido, a los 16 años, el 26 de julio de 1984 tras salir de su casa rumbo a lo de un amigo. La reconocida periodista de crónicas policiales Virginia Messi escribió un libro electrizante y revelador donde se busca respuesta a los interrogantes del misterio: ¿quién mató a Diego Fernández Lima? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quiénes lo ocultaron? ¿Fue Diego su única víctima?”, detallaron sobre esta investigación que se publica este mes a través del sello Planeta.

Crimen y misterio en Coghlan, de Virginia Messi, salió por Planeta.

20. Dandelions, de Thea Lenarduzzi. “¿Dónde, o qué, es el hogar? ¿Qué ha significado, histórica y personalmente, ser italiano o inglés, o ambas cosas, en una cultura que prefiere que elijamos una sola identidad? ¿Qué significa tener raíces? ¿O haber dejado una parte de uno mismo en algún lugar abandonado hace tiempo? En Dandelions, Thea Lenarduzzi reconstruye la historia de su familia a lo largo de cuatro generaciones marcadas por la migración entre Italia e Inglaterra, y por los relatos esparcidos como semillas a lo largo del camino. En el centro del libro está su abuela Dirce, una ex costurera y guardiana de historias tan impredecibles como significativas. A través de los viajes de Dirce y sus parientes —del Friuli a Sheffield y Manchester, y de regreso— emerge otro tipo de historia. Una memoria familiar rica en leyendas populares, comida, arte, política y literatura, Dandelions anuncia la llegada de una escritora excepcional: audaz, luminosa y profundamente sabia”, informaron desde el sello Queequeg Press, que edita en el país esta publicación. El libro obtuvo el Premio de Ensayo Fitzcarraldo Editions 2020.

Dandelions, de Thea Lenarduzzi, salió por Queequeg Press.

21. Cruces, de Violeta Gorodischer. “Laura trabaja como médica en un hospital público. Pasa sus días entre guardias, pasillos, cuerpos que duelen y preguntas que no tienen respuesta. A veces, esas preguntas vienen de los pacientes; a veces, de los familiares; otras, de ella misma. Hay muertes que no se pueden ordenar, pérdidas que no admiten protocolo. Cuando Juanchi, un nene de ocho años internado, empieza a hablar de la muerte con una lucidez inquietante, algo se desplaza. También vuelve otra historia: la infancia en Brasil, una casa frente al cementerio, un tío que le enseñaba a convivir con los muertos, a armar altares, a no negar lo que insiste. Entre el hospital y ese pasado, Laura busca una forma de acompañar sin imponer, de cuidar sin cerrar el sentido. En esta novela, Violeta Gorodischer narra los cruces —entre la vida y la muerte, la medicina y el ritual, la responsabilidad y el deseo— con una prosa precisa y contenida, siempre a punto de explotar. Cruces es el relato de una experiencia límite y, al mismo tiempo, íntima: la de alguien que intenta sostener a otros sin perderse a sí misma”, se lee en la contratapa de esta novela de la periodista y escritora argentina Violeta Gorodischer.

Cruces, de Violeta Gorodischer, salió por Fondo de Cultura Económica.

22. Una dietética para la vida, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako. “La correspondencia es un género emblemático, del que disfrutamos mucho en Vinilo y que siempre buscamos publicar. En marzo, vuelve al catálogo de la mano de dos escritoras argentinas que seguimos hace tiempo: Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako. Las autoras inician este intercambio a partir de un encuentro fortuito en un restaurante. Las dos son mujeres de la misma edad; Natalia es Licenciada en Letras, Tamara en Filosofía, Natalia se dedica a pensar y escribir sobre alimentación, Tamara a pensar y escribir sobre los vínculos y el mundo. Así cruzan sus intereses y escriben, a dos voces, un ensayo sobre el arte de comer. Una dietética para la vida es un libro donde la comida no es solo comida. Es historia, es sociología, es cultura, pero lo más importante: es algo que hacemos todos los días. Escribir sobre el acto de cocinar es, también, escribir sobre el tiempo, sobre la hospitalidad y sobre lo que somos”, informaron desde el sello Vinilo sobre esta publicación.

Una dietética para la vida, de Tamara Tenenbaum y Natalia Kiako, salió por Vinilo.

23. Materia de memoria. 13 relatos inéditos a 50 años del golpe. “A cincuenta años de la última dictadura cívico-militar argentina, este volumen reúne trece relatos inéditos de escritoras y escritores cuyas vidas están atravesadas por el exilio y la desaparición de sus progenitores. Los autores exploran la memoria a través de lo material. Papeles, prendas de vestir, juguetes, triciclos y otros objetos cotidianos que funcionan como huellas y apoyos persistentes del recuerdo. A lo largo de estas páginas, los textos compilados por Victoria Torres reconstruyen lo que queda y lo que se añora a partir de una ausencia que gravita tanto como una presencia –o incluso más-, y revelan cómo lo íntimo dialoga con una historia colectiva que sigue interpelando el presente”, informaron desde la editorial Planeta. La publicación tiene, entre otros, textos de Marta Dillon, Josefina Giglio, Ángela Urondo Raboy y Félix Bruzzone. El prólogo fue escrito por Claudia Piñeiro.

Materia de memoria salió por Emecé.

24. Una guía sobre la realidad, de Joanna Kavenna. “Este año se suman varios libros ilustrados a nuestro catálogo, y en marzo llega el primero: Una guía sobre la realidad, una novela de la autora inglesa Joanna Kavenna traducida por Renata Prati y acompañada de las preciosas ilustraciones de Oly Ralfe”, anticiparon en un comunicado desde la editorial Fiordo.

“Amalgama de novela filosófica, sátira y aventura metafísica situada en una Oxford que por momentos parece anclada en la Edad Media, Una guía sobre la realidad tiene como protagonista a Eliade Jencks, una joven de vocación académica frustrada que trabaja como camarera en la cafetería de un museo y que un día queda encargada de recuperar la obra capital del profesor Solete, su amigo y mentor recientemente fallecido: un texto definitivo sobre la naturaleza de la realidad”, señalaron desde la editorial y agregaron: “Jencks emprende la búsqueda del manuscrito extraviado escoltada por un elenco de académicos que dicen saber, cada uno a su manera delirante, dónde podría encontrarse. La pesquisa la lleva a revisar todo tipo de teorías sobre el mundo, la luz y la apariencia de las cosas, y a encontrar, finalmente, una verdad inesperada”.

Una guía sobre la realidad, de Joanna Kavenna, salió por Fiordo con traducción de Renata Prati.

25 . Nombres, de Juan José Becerra. “Juan José Becerra desmonta y reconstruye cuerpos admirados, arruinados e invocados: Muhammad Ali, Marilyn Monroe, Truman Capote, Leonardo Favio. Cada retrato compone una escena crítica donde la corporalidad, la voz, el gesto y el declive muestran algo más. El resultado es una constelación de revelaciones que, bajo el signo del nombre propio, interroga la memoria, la cultura y los efectos de la popularidad. En Nombres, la biografía se convierte en ensayo y el ensayo, en una forma de evocación. Un libro sobre la exposición y la desaparición. Sobre lo que queda cuando ya no queda nada”, detallaron desde Ediciones Godot sobre esta publicación de Juan José Becerra.

“Si a los escritores se les exigiera una condición necesaria para serlo, esa condición no sería tanto la de saber escribir como la de saber mirar (primero lo primero)... Pero ¿qué ven? Ven los problemas inherentes a la cuestión humana. Ven en los humanos, básicamente, bestias parlantes y mentes descontroladas, uniones falsas hechas de compartimientos estancos que nunca podrán integrar un sistema único sino a cambio de que se transparenten sus divisiones”, señala el autor en las páginas de este libro.

Nombres, de Juan José Becerra, salió por Ediciones Godot.

