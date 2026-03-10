Día nacional del guitarrista: ¿por qué se celebra el 10 de marzo?

Cada 10 de marzo se celebra en Argentina el Día Nacional del Guitarrista, una fecha que homenajea a los músicos que hicieron de este instrumento uno de los pilares de la cultura popular. La conmemoración coincide con el nacimiento de Norberto Aníbal Napolitano, legendario guitarrista del rock argentino.

Conocido popularmente como Pappo, fue una figura clave del blues y el rock nacional. A lo largo de su carrera integró y lideró bandas emblemáticas como Pappo's Blues y Riff, además de participar en proyectos históricos del rock argentino junto a artistas de distintas generaciones.

La instauración del Día Nacional del Guitarrista busca reconocer no solo su legado musical, sino también el aporte de miles de guitarristas que forman parte de la identidad sonora del país. Desde el folklore y el tango hasta el rock, el instrumento ocupa un lugar central en la historia musical argentina.

En peñas, escenarios, estudios de grabación y encuentros informales, la guitarra ha sido durante décadas una herramienta de expresión cultural y artística. Muchos músicos encuentran en ella una forma de transmitir historias, emociones y tradiciones que atraviesan generaciones.

Cada 10 de marzo, seguidores, músicos y fanáticos recuerdan la influencia de Pappo y celebran el papel de la guitarra en la música nacional. La efeméride funciona también como una oportunidad para destacar el talento de quienes continúan ampliando el legado de este instrumento fundamental en la cultura argentina.

NB