El armado federal de Dante Gebel: un gobernador peronista, ex libertarios y famosos en el inicio del operativo clamor

Dante Gebel termina de dar los dos servicios dominicales en la River Church, su mega iglesia en California, y se sube a un avión privado rumbo a Honduras. Esa semana le toca viajar a Tegucigalpa, Panamá y Costa Rica como parte de la gira internacional del show “Presidante”. Se vendieron todas las entradas y está contento: en unas horas, miles de personas escucharán el espectáculo de humor, no religioso, en el que cuenta lo que haría si fuera presidente por un día. Cuando termine, se volverá a subir al avión y regresará a California para el próximo servicio. En el viaje, el sindicalista Juan Pablo Brey le avisará, desde Argentina, que está organizando un acto de más de mil personas para el 18 de marzo para pedir por su candidatura presidencial. Le parece bien, pero no ahonda mucho más.

Gebel nunca dice que no, pero tampoco que sí. El pastor influencer, que nació en San Martín pero se mudó hace 11 años a Estados Unidos, prefiere dejar hacer. Que el armado nacional que Brey y Eugenio Casielles comenzaron a construir en diciembre siga su curso. El sindicalista peronista y el ex armador libertario –creador de La Libertad Avanza y de la candidatura de Javier Milei– trabajan sin pedirle permiso y Gebel se los permite. Lee los recortes periodísticos que le mandan, todos sobre su supuesta candidatura presidencial, y responde con entusiasmo. Pero eso es todo: Gebel todavía no quiere aparecer.

No como candidato, al menos. El pastor evangélico –que prefiere que le digan comunicador, artista o conductor de televisión– tiene una iglesia con capacidad para 4.800 asistentes, un programa en Radio 10 y otro de entrevistas en Canal 13, que se llama “La divina noche” y produce Mario Pergolini. Tiene, además, 3,2 millones de suscriptores en YouTube y 2,4 millones de seguidores en Instagram. Y una mansión, un avión privado y una organización benéfica con la que, aseguran en su equipo, lleva donados millones de dólares por todo el mundo.

El que se encarga de las finanzas de Gebel es el CEO de la River Church, Daniel Darling. Darling es, a su vez, el padrino de Juan Pablo Brey, secretario general de Aeronavegantes, y quien viene insistiendo en lanzarlo como candidato a presidente. Brey, que forma parte de la CGT, está convencido de que, esta vez, dirá que sí. Sostiene, como muchos de los peronistas huérfanos y ex libertarios decapitados por Karina Milei que integran el armado de Gebel, que la presidencia de Javier Milei cambió el escenario. Solo un outsider puede sacar a otro outsider, insisten, y replican: “Tenemos un presidente que habla con el perro muerto, ¿qué importa que no viva en la Argentina?”.

La negativa de Gebel a lanzarse, sin embargo, no es un impedimento para construir su candidatura. Lentamente, durante tres meses, Casielles y Brey trabajaron en instalar su nombre y construir un espacio que englobe a todos los sectores que, espantados por la interna peronista o resentidos por el devenir libertario o frustrados con sus propios espacios políticos, quieran lanzar a Gebel como alternativa a Milei en 2027. El espacio se llama “Consolidación Argentina” y tendrá su lanzamiento oficial a nivel federal dentro de dos semanas.

Gebel 2027 en cada provincia

El acto será el 18 de marzo en algún distrito del conurbano, aunque todavía no tienen definido el lugar. Gebel no participará, pero sí varios de los legisladores, intendentes, actores, empresarios y sindicalistas que, en las sombras, vienen manifestando su interés en participar de la campaña de Gebel. Un gobernador peronista, incluso, participará del encuentro con el objetivo de oficializar su alineamiento con el armado gebelista.

Casielles y Brey vienen conversando con los gobernadores de todo el país: muchos del Norte, como Hugo Passalacqua (Misiones) o Gerardo Zamora (ahora senador, pero mandamás de Santiago del Estero), pero también de la Patagonia, como Ignacio Torres (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). Algunos prometen fierros y armado territorial, otros solo les escriben para tantear y curiosear. Pero para el armado gebelista es suficiente: su curiosidad es prueba suficiente de que el interés por la candidatura de Gebel crece. Por más que las encuestas les den, en general, que Gebel tiene un elevado nivel de desconocimiento e imagen negativa.

Existe ya una mesa política ampliada que integran varios políticos, futbolistas y empresarios. Forman parte el ex jugador y entrenador Walter Erviti, los empresarios Ariel Frías y Leonardo Flotta, los sindicalistas Emiliano Gallo (UOM) y José “El Vasco” Minaberrigaray (SETIA), entre otros. Hasta el triunviro de la CGT, Cristian Jerónimo, participa de algunas charlas. Y la mayoría viajó alguna vez en el avión privado de Gebel, acompañándolo en las giras de su show “Presidante”.

Son los impulsores del espacio “Consolidación Argentina”, que se reunió por primera vez a fines de diciembre en el Club de Pescadores. El objetivo para el 18 de marzo, sin embargo, es lanzar el armado federal del espacio con “mesas promotoras” en todas las provincias del país, que serán las encargadas de organizar el armado de Gebel a nivel nacional. Habrá 7 grandes regionales –Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo– y después 24 provinciales, cada una dirigida por un referente de confianza de la mesa política original.

“Estamos colapsados. Ya no somos tres locos, nos piden de todos lados para sumarse y tenemos que organizarlo”, explica uno de los armadores de la mesa política. Prometen que habrá varios “famosos”, como Andrea Rincón, que hace solo unos días aseguró en un canal de streaming que Gebel sería el próximo presidente.

El objetivo de la convocatoria es comenzar a articular el armado gebelista en cada provincia y preparar el terreno para cuando Gebel decida anunciar su candidatura. En su entorno anticipan que será después del Mundial, pero como sucede con gran parte de los detalles de su candidatura –el programa de gobierno, los verdaderos financistas (muchos peronistas especulan que detrás está la mano de José Luis Manzano, aunque el gebelismo lo niega) o la duda de a quién busca sacarle votos en una eventual competencia electoral–, es una incógnita.

No quieren apurarse. En su armado insisten en que todavía hay tiempo para oficializar candidaturas. “El peronismo tampoco tiene candidato o plan de campaña. Solo están encerrados en la interna. ¿Por qué Dante tendría que decir hoy que es candidato?”, reflexiona uno de sus armadores.

