Parque Patricios: tensión entre la Policía y los damnificados que intentaron entrar por la fuerza al edificio

Incidentes entre la Policía de la Ciudad y damnificados por el derrumbe en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” se registraron este viernes luego de que algunos vecinos intentaron entrar por la fuerza a los edificios.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la fuerza “trabajaban en el lugar” cuando se desarrollaron los desmanes con los habitantes de los departamentos. Los vecinos insisten con su reclamo para entrar a sus viviendas y buscar más pertenencias, pero las autoridades no se lo permiten.

Más temprano, en diálogo con NA, Anahí, que vivía en uno de los inmueble de la planta baja, precisó que se encuentra alojada junto a su marido en el Hotel de las Américas.

La misma vecina indicó que ingresaron “muchas” personas, confirmó que la marcha que los damnificados tenían planificada realizar fue suspendida por el conflicto y añadió: “Están con la máquina levantando tierra y toda evidencia que hay”.

“Tampoco respetaron lo que se había dialogado con las autoridades porque primero, empezaron por quitar escombros y nos dijeron que estaba autorizado por la fiscal para poder apuntalar, pero nosotros seguimos sin ningún tipo de información”, cerró Anahí.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad explicó que ampliaron las medidas de seguridad en el lugar: “Hay un vallado y más de 100 efectivos de la Policía porteña que fueron asignados las 24 horas para proteger los bienes de los vecinos”.

El comunicado al que tuvo acceso este medio señaló que “también hay personal de Bomberos, Guardia de Auxilio y Defensa Civil”, mientras que “el área de Logística de la subsecretaría de Emergencias instaló torres de iluminación en el perímetro de los edificios afectados”.

“La empresa constructora presentó en la Guardia de Auxilio un plan de trabajo para el apuntalamiento de los edificios, con la autorización de la administración del complejo. El plan fue aprobado por la Guardia de Auxilio”, añadió el escrito.

“Hoy se realizó un reconocimiento de todo el área y la empresa COSUD comenzó con las tareas de una retroexcavadora que retira el material derrumbado para comenzar con el apuntalamiento mediante estructuras tubulares”, contrapuso el comunicado.

Por último, el ejecutivo porteño destacó que el personal de “Bomberos ya realizó un relevamiento fotográfico y de video del lugar y el material fue entregado a la Fiscalía”.

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda Vanina Biasi se encuentra presente en el lugar y consideró: “La Constructora COSUD mandó maquinaria pesada al sector del derrumbe para sacar los escombros. La única habilitación al predio que hizo la fiscalía es para que apuntalen el lugar”.

Con información de la agencia NA