La investigación de EE.UU. apunta a la “probable” responsabilidad de su Ejército en la masacre de 168 personas en la escuela de niñas iraní

Las primeras investigaciones apuntan a la responsabilidad de EE.UU. en el bombardeo que asesinó a 168 personas en una escuela de niñas en Irán. Así lo revela una información de la agencia Reuters, que señala que aún no se llegó a una conclusión definitiva y que la investigación sigue abierta.

La agencia británica explica que no pudo determinar más detalles sobre la investigación, como las pruebas que contribuyen a la evaluación provisional, qué tipo de munición se utilizó, quién fue el responsable o por qué Estados Unidos podría haber atacado la escuela.

El secretario de Guerra de EE.UU., Pete Hegseth, reconoció el miércoles que el ejército estadounidense estaba investigando el ataque. Reuters no pudo determinar cuánto tiempo duraría la investigación ni qué pruebas están buscando los investigadores estadounidenses antes de que se pueda completar la evaluación.

La escuela de niñas de Minab, en el sur de Irán, fue alcanzada el sábado durante el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel contra el país.

El Congreso, con Trump

La Cámara de Representantes rechazó este jueves por un estrecho margen una resolución sobre los poderes de guerra para detener el ataque de Trump contra Irán, un día después de que el Senado rechazara una iniciativa similar.

El estrecho recuento de 212 a 219 en la Cámara es una señal de la inquietud que existe en el Congreso, ya que el conflicto, que se está extendiendo rápidamente y que reordena las prioridades de EE.UU. tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Cuatro demócratas se unieron a todos los republicanos, excepto dos, para oponerse a la iniciativa. El miércoles se bloqueó una votación similar en el Senado.

Mientras tanto, la embajada de Estados Unidos en Kuwait cerró tras los ataques iraníes, convirtiéndose en la segunda misión diplomática estadounidense en suspender por completo su actividad desde que comenzó la guerra con Irán tras la de Arabia Saudita, que resultó atacada el martes pasado. Kuwait es también el lugar donde seis soldados estadounidenses murieron el domingo por un ataque con un dron iraní.

Trump quiere participar en la elección del líder iraní

Por otro lado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves quiere participar en la elección del próximo líder de Irán, según declaró a Axios y Reuters. Trump calificó a Mojtaba Khamenei, hijo del asesinado líder supremo y posible candidato al cargo, de “inaceptable” e “insignificante”.

Los comentarios de Trump son los más explícitos que hizo sobre su visión del papel de EE.UU. en la creación de un nuevo Gobierno en Teherán y se producen cuando la guerra en Irán se sigue ampliando: Israel lanzó nuevos ataques en Beirut, tras emitir órdenes de evacuación para algunas zonas de Líbano que provocaron el pánico en Beirut y sus alrededores.

La ofensiva israelí en Beirut es otra señal de que Líbano, sede de Hezbollah, se está convirtiendo en un nuevo frente de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. “Salven sus vidas y evacúen sus hogares inmediatamente”, dijo en un comunicado Israel: “Les informaremos cuando sea seguro regresar”.

Los países europeos, por su parte, intensificaron este jueves su despliegue de recursos militares en Oriente Medio, mientras los líderes mundiales se preparaban para el impacto de la guerra en la economía global.

Los líderes europeos, varios de los cuales desaprueban el ataque de Estados Unidos e Israel, señalan que sus despliegues tienen como objetivo proteger a sus ciudadanos y sus intereses, así como las rutas marítimas, y no participar en los bombardeos de Irán.

Y es que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no cesan. El ejército estadounidense dijo que estaba “buscando y destruyendo” los lanzamisiles móviles de Irán. Las autoridades israelíes afirmaron que habían logrado la superioridad aérea en Irán, tras haber destruido el 80% de las defensas aéreas del país y el 60% de sus lanzamisiles.