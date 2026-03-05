Israel amenaza con a Beirut con una destrucción similar a la de Gaza “Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente”

El Ejército de Israel emitió una orden sin precedentes a la población libanesa abandonar sus hogares en varios barrios del Dahiye, los suburbios del sur de Beirut, “inmediatamente”, en un comunicado del portavoz en árabe de las fuerzas armadas, Avichay Adraee. “Salven sus vidas y evacuen sus hogares inmediatamente”, señala en un vídeo.

Por su parte, el ministro de Finanzas israelí, el ultraderechista Bezalel Smotrich, fue quien advirtió que esa zona, donde opera el grupo chiita libanés Hezbollah, podría sufrir una devastacion similar a la que sufrió Gaza.

“Muy pronto, Dahiyeh se parecerá a Khan Younis”, afirmó Smotrich. Y agregó: “Hezbollah cometió un grave error y pagará un alto precio. Estamos atacando la cabeza del pulpo en Irán y, al mismo tiempo, cortaremos el brazo de Hezbollah”.

La orden de desplazamiento se centra en cuatro barrios densamente poblados en el corazón de los suburbios: el campo de refugiados palestinos de Bourj el Barajne y Hadaz, más al sur; y Haret Hreik y Chiyah, sobre ellos.

El portavoz también adivirtió a todos los residentes de estos barrios que está prohibido dirigirse al sur porque “podría poner en peligro sus vidas”. “Les informaremos del horario oportuno para regresar a sus hogares”, asegura Avijai Adree.

Israel viene atacando el sur del Líbano y la capital, Beirut, después de que la milicia libanesa Hezbollah, patrocinada por Irán, reanudase el lanzamiento de cohetes contra Israel, el lunes pasado.

Es que a medida que continuaron los bombardeos, la guerra se fue extendiendo más allá de Estados Unidos, Israel e Irán. Grupos militantes apoyados por Irán en Irak y Líbano se atribuyeron ataques contra Israel. Los Estados del Golfo advirtieron de que podrían tomar represalias contra Irán tras los ataques que alcanzaron objetivos clave y causaron la muerte de al menos cinco civiles.

Fruto de los ataques israelíes en el sur, Beirut o el oriental valle de la Becá, al menos 77 personas han perdido la vida y otras han resultado heridas, según las autoridades libanesas. Más de 84.000 personas se han visto desplazadas en el Líbano por la ofensiva israelí, según los últimos datos del Gobierno libanés.

El Gobierno libanés había instado a Hezbollah a no entrar en la contienda en apoyo de Irán, por temor a otra guerra. El país no se recuperó de la última guerra entre Israel y Hezbollah, que terminó con un supuesto alto el fuego en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel siguió lanzando ataques casi diarios en Líbano.

MG