Murió a los 83 años António Lobo Antunes, gigante de las letras portuguesas

El escritor António Lobo Antunes, uno de los más grandes autores en lengua portuguesa, murió este jueves a los 83 años de edad, informó un portavoz de la editorial Leya, donde están varios de sus libros publicados. Lobo Antunes era uno de los mayores escritores de la literatura portuguesa contemporánea y autor de una obra amplia con más de tres decenas de títulos publicados.

Su gran explosión llegó en 1979 con la publicación de su primer libro, Memoria de elefante, que fue un éxito literario rotundo. Su obra bebe muchísimo de su experiencia como médico militar, explorando la memoria humana, el trauma y la complejidad de la historia portuguesa.

Nacido el 1 de septiembre de 1942 en el barrio de Benfica, en Lisboa, creció en el seno de una familia de la alta burguesía. Su padre fue un destacado neurólogo (asistente del también neurólogo y Nobel portugués António Egas Moniz) y varios de sus hermanos forjaron brillantes carreras en la medicina. Cumpliendo con esa tradición familiar, se licenció en Medicina por la Universidad de Lisboa.

Sin embargo, el guion de su vida dio un giro drástico cuando fue destinado como médico militar a la guerra colonial portuguesa en Angola, entre los años 1971 y 1973. La crudeza de las trincheras y el horror del conflicto marcaron un antes y un después en su trayectoria, convirtiéndose más tarde en el motor central de buena parte de su obra literaria.

A su regreso a Portugal, completó su especialidad en psiquiatría y comenzó a ejercer. En 1979, el éxito de Memoria de elefante le dio el impulso definitivo para abandonar la práctica psiquiátrica.

A partir de ahí, construyó un auténtico imperio narrativo publicando 29 novelas y cinco volúmenes recopilatorios de sus crónicas periodísticas. Títulos como El culo de Judas (1979), Conocimiento del infierno (1980), Las naves (1988) o Manual de los inquisidores (1996) diseccionaron de forma magistral la memoria humana, el dolor y la historia reciente de Portugal.

En 2007 recibió el premio Camões, el más importante en lengua portuguesa. En 2018, su obra fue incorporada a la prestigiosa colección francesa Bibliothèque de la Pléiade, siendo el segundo escritor portugués, después de Fernando Pessoa, en ingresar en tan selecto club, y uno de los pocos escritores vivos en figurar en dicha colección.

