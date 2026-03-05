Fuerte movilización y acampe de docentes contra un gobernador peronista aliado a Milei

Docentes de Catamarca llevan adelante un acampe y una vigilia frente a la Casa de Gobierno provincial en medio de un conflicto salarial que se profundiza con el gobernador Raúl Jalil, uno de los mandatarios provinciales aliados del presidente Javier Milei. La protesta, que incluyó marchas y paro docente, reclama una fuerte recomposición salarial y cuestiona las propuestas oficiales, que los educadores consideran insuficientes frente a la inflación.

La movilización se concentró este miércoles en la capital provincial y culminó con la instalación de un acampe frente a la sede de la Casa de Gobierno. Los docentes autoconvocados exigen un salario básico cercano a $1.300.000 y denuncian que la propuesta del gobierno provincial —que incluye un piso salarial de $800.000 y un bono de inicio de clases— no alcanza para recomponer el poder adquisitivo perdido.

El conflicto se desarrolla en un clima de tensión luego de que el Ejecutivo dictara la conciliación obligatoria para intentar frenar el paro docente, medida que fue rechazada por los manifestantes. En distintos puntos de la provincia también se registraron cortes de ruta y movilizaciones, mientras el acampe frente a la Casa de Gobierno se convirtió en el centro de las protestas y en un símbolo del malestar del sector educativo.

La protesta catamarqueña se da en un contexto nacional marcado por el deterioro de los salarios docentes y por el recorte de fondos educativos desde la Nación, entre ellos el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que durante años complementó los ingresos del sector y que el gobierno nacional decidió discontinuar.

En paralelo, en la provincia de Buenos Aires el gobierno de Axel Kicillof logró ayer encauzar la negociación salarial con los gremios docentes. Tras un paro al inicio del ciclo lectivo, la administración provincial ofreció un aumento del 9% acumulado hasta abril, compuesto por un 1,5% ya otorgado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril.

La propuesta bonaerense también incluyó un bono cercano a los $28.000 para compensar la eliminación del FONID, además de cláusulas de monitoreo y reapertura de la negociación salarial en los próximos meses. Los gremios estatales ya aceptaron el esquema y los docentes lo trasladaron a sus bases, en un contexto en el que el salario inicial de un maestro de grado podría ubicarse cerca de los $850.000 en abril.

