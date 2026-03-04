Palos, balas de goma y gases: violenta represión a trabajadores de Fate frente a la Secretaría de Trabajo

Trabajadores despedidos de Fate fueron reprimidos este miércoles por la Policía de la Ciudad mientras se manifestaban frente a la Secretaría de Trabajo, en el centro porteño. El operativo incluyó golpes, balas de goma y gases lacrimógenos en el marco de una jornada atravesada por una audiencia clave para intentar destrabar el conflicto por los 920 despidos y el posible cierre de la planta.

La concentración se desarrollaba sobre la avenida Leandro Alem al 600, donde dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático (SUTNA) mantenían una reunión con funcionarios nacionales en el marco de la conciliación obligatoria. Según denunciaron los manifestantes, no estaban bloqueando el carril del Metrobús y cumplían con las condiciones exigidas para la protesta cuando comenzó el avance policial.

El operativo se extendió hasta la avenida Córdoba. Testigos señalaron que los efectivos, apoyados por camiones hidrantes y motos, persiguieron a los trabajadores que se desconcentraban hacia calles aledañas. Hubo personas descompensadas y, de acuerdo con los testimonios, incluso golpeadas mientras permanecían en el suelo. En medio de la represión fue detenido el dirigente social Eduardo Belliboni, quien luego fue liberado.

Desde el arco sindical y político calificaron el accionar como “una violencia inusitada e inaceptable”. El diputado nacional Hugo Yasky aseguró que la represión comenzó mientras acompañaban “pacíficamente” la reunión. En la misma línea, Hugo Godoy, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina, denunció que la policía “sin mediar aviso alguno reprimió, tiró gases y arrastró a la gente”.

La versión oficial

Horas después, el Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado en el que informó que “se registraron incidentes frente a las inmediaciones de la Secretaría de Trabajo” durante la marcha convocada por sectores gremiales vinculados al conflicto de Fate.

Según la cartera, la protesta “derivó en corridas y enfrentamientos entre algunos manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo que dio lugar a un operativo policial y, como resultado, un efectivo resultó herido”. Además, sostuvo que las fuerzas “debieron intervenir para restablecer el orden” ante acciones que -según indicó-—no se desarrollaron de forma pacífica y que intentaron “obstaculizar el normal ingreso y egreso” a la sede oficial.

En el mismo comunicado, el Ministerio informó que la audiencia convocada por la Secretaría de Trabajo, con participación de representantes de la empresa y del sindicato, se realizó entre las 11 y las 11.30 sin que se alcanzaran acuerdos definitivos. También confirmó que la conciliación obligatoria fue prorrogada hasta el 11 de marzo y que aún restan audiencias cuyas fechas serán comunicadas a las partes.

Finalmente, la cartera reafirmó su “compromiso con el diálogo” y exhortó a mantener conductas pacíficas que no pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía ni de las fuerzas intervinientes.

Conflicto abierto

La movilización contó con el respaldo de sectores de la Confederación General del Trabajo y de las dos CTA, además de organizaciones sociales y de jubilados. Bajo las consignas “Fate no se cierra” y “Reincorporación inmediata”, los trabajadores reclaman una salida que preserve los puestos de trabajo.

En paralelo, continúan las asambleas en la planta de Virreyes, en la provincia de Buenos Aires, mientras el conflicto permanece abierto y a la espera de nuevas definiciones en la mesa de negociación.

CRM