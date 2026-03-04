El Pentágono asegura que un submarino de EE.UU. atacó el buque de guerra iraní con 180 personas a bordo hundido frente a Sri Lanka

EE.UU. se atribuyó el ataque contra un buque de guerra iraní hundido frente a las costas de Sri Lanka. El secretario de Defensa del país, Pete Hegseth, afirmó que un submarino estadounidense hundió con un torpedo el buque de guerra iraní en el océano Índico, confirmando la información que había sido publicada unos minutos antes por Reuters.

La Armada de Sri Lanka confirmó que recuperó varios cadáveres tras el hundimiento frente a las costas del país del buque de la Armada iraní IRIS Dena, en el que viajaban unas 180 personas, sin precisar por el momento el número exacto de fallecidos, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate. El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, informó previamente de que la Marina había rescatado al menos a 30 tripulantes.

El Pentágono publicó un video que, según indican, muestra el ataque de un submarino de EE.UU. con un torpedo a un buque de guerra iraní en el océano Índico en el que, según Sri Lanka, iban unas 180 personas. Según representantes de este país, dejó al menos 80 muertos y una treintena de personas fueron rescatadas.

El Pentágono publicó un video que, según indican, muestra el ataque.

Fuentes de la Armada y del Ministerio de Defensa de Sri Lanka afirmaron a la agencia Reuters que el buque había sido atacado por un submarino y que al menos 101 personas habían desaparecido en el incidente.

La BBC informa de que se cree que hay alrededor de 140 personas desaparecidas.