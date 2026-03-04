Nahuel Gallo da una conferencia de prensa tras su regreso de Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo, quien fue liberado tras permanecer 448 días detenido en Venezuela y regresó al país el pasado lunes, dará este miércoles una conferencia de prensa en el Edificio Centinela.

La convocatoria fue dada a conocer en un informe del Ministerio de Seguridad Nacional en el que se especificó que la conferencia se llevará a cabo a las 14:00 en la sede de la Avenida Antártida Argentina 1480.

Junto con Gallo estarán la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la senadora Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Brilloni.

Gallo compartió este martes su primera cena con su esposa María Alexandra Gómez y su hijo de tres años, Víctor, luego de regresar al país tras haber permanecido más de un año detenido en Venezuela.

El reencuentro familiar se produjo el lunes por la noche en el Edificio Centinela de Gendarmería Nacional, en el barrio porteño de Retiro, donde el suboficial permanece alojado y bajo observación médica tras su liberación. Gallo había arribado al país durante la madrugada del lunes en un vuelo privado.

La propia Gómez relató el momento en redes sociales y compartió una imagen de la cena familiar. “Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina”, escribió.

Según contó, el gendarme atraviesa ahora un proceso de recuperación luego de más de 14 meses de detención en condiciones precarias y con escasa atención sanitaria durante su cautiverio en el país caribeño.

Recuperación médica y secuelas del cautiverio

Tras su llegada a la Argentina, Gallo fue sometido a estudios médicos en el Hospital Militar Central y permanecerá por un tiempo bajo control sanitario de Gendarmería para evaluar posibles consecuencias de su prolongada detención.

Su esposa explicó que el efectivo había iniciado una huelga de hambre en los últimos días de su encarcelamiento y que su estado físico requiere seguimiento.

“Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio”, señaló Gómez.

Denuncias por violaciones a los derechos humanos

La mujer también adelantó que, cuando Gallo se encuentre en condiciones, la familia denunciará las violaciones a los derechos humanos sufridas durante su detención.

“Cuando él esté listo para contar su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia”, sostuvo.

Gómez aseguró además que el gendarme permaneció durante meses en condiciones de detención extremadamente precarias, con acceso mínimo a luz solar y sin contacto con su familia.

Gallo había sido detenido en Venezuela en diciembre de 2024 y recuperó la libertad a comienzos de marzo de 2026, tras más de un año de cautiverio que generó tensión diplomática entre ambos países.

La diputada Pagano arremetió contra el Gobierno

La diputada nacional Marcela Pagano arremetió en las últimas horas contra el Gobierno al asegurar que nunca hizo “reclamos formales” a Venezuela para exigir la liberación del gendarme Nahuel Gallo.

Pagano afirmó que la Cancillería argentina no realizó gestiones oficiales para su excarcelación, la cual se logró mediante la “diplomacia parlamentaria” y el apoyo de la AFA.

En ese sentido, la diputada acusó al Gobierno de intentar capitalizar políticamente un hecho en el que, según sus palabras, no tuvieron participación real.

“Descubrimos y digo lo descubrimos porque realmente nos sorprendió que no había ningún pedido formal por parte de la Cancillería argentina pidiendo al gobierno venezolano que repatríe a Nahuel Gallo”, remarcó.

En ese sentido, explicó que Brasil, que representaba los intereses argentinos, confirmó que no hubo pedidos del gobierno.

“No hubo pedido alguno del gobierno argentino ni por Nahuel ni por ningún otro argentino”, sostuvo Pagano en declaraciones a diferentes medios de prensa.

Las críticas de la ex diputada libertaria también fueron para la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y para la anterior titular de la cartera Patricia Bullrich.

“El Canciller (Pablo Quirno) la ministra de Seguridad y la senadora Bullrich fueron a recibirlo a Ezeiza. Nuestras gestiones iniciaron hace dos meses, desde que cae Nicolás Maduro el tema se venía trabajando. Felices, emocionados. Después de haber estado preso que se haya podido reencontrar con su familia nos llena de felicidad”, señaló Pagano.

Y agregó: “Estaba claro que el régimen chavista no iba a entregar al Gobierno argentino ningún preso ilegal ni político. Por supuesto no tenemos relación con el chavismo y tendrán que explicar los involucrados que relación tenían con el chavismo para que se den como se dieron las cosas”.

Sobre el traslado, aclaró que la participación de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue clave ante la imposibilidad de usar aviones militares venezolanos.

En ese aspecto, destacó el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, aceptara poner un avión a disposición en 48 horas.

Sin embargo, lamentó que el Gobierno se adjudicara el logro: “Se metieron en la foto cuando no hicieron nada para ayudar”.

La legisladora denunció que el Gobierno “psicopateó” a la familia para que no viajaran a buscarlo y criticó el trato al gendarme tras llegar.

“Funcionarios del Ejecutivo estaban al tanto de vías alternativas para su repatriación. Pero bajo ningún punto de vista querían que la mamá o el hermano viajaran a Venezuela”, denunció.

Según relató la legisladora de Coherencia, a Gallo lo aislaron de su familia apenas aterrizó bajo la excusa de pericias médicas.

“A mí me da dolor saber que se podría haber evitado muchos días de estar en la situación en la que estuvo si alguien oficialmente hubiera reclamado por él”, concluyó.