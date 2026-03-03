Series y películas que llegan al streaming en marzo: Campanella, cine iraní, ‘Peaky Blinders’ y grandes regresos

Para marzo las principales plataformas de streaming tienen previstos numerosos lanzamientos que llegarán a sus servicios. Entre otros, se anunció la vuelta de algunas series esperadas como Outlander, el estreno de documentales y el desembarco de grandes producciones audiovisuales al formato hogareño. También habrá algo de cine argentino, de la mano de Juan José Campanella, y varios títulos de realizadores internacionales.

A continuación, un repaso por las series y películas más destacadas que llegan a lo largo de marzo a Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+ y Mubi.

1. Parque Lezama. Con dirección del cineasta Juan José Campanella, y luego de su paso por algunas salas de cine, este mes llega a Netflix la película Parque Lezama.

“El film es una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral argentina homónima, basada en I'm Not Rappaport, del dramaturgo estadounidense Herb Gardner. Se estrenará globalmente en Netflix el 6 de marzo. La película reúne nuevamente una dupla actoral legendaria con Luis Brandoni (León Schwartz) y Eduardo Blanco (Antonio Cardozo) a quienes se suman Verónica Pelaccini (Clarita Schwartz), Agustín Aristarán (Gonzalo Menéndez Roberts), Manuela Menéndez (Laura), Alan Fernández y Matías Alarcón”, informaron desde la plataforma.

“Parque Lezama es una comedia que cuenta la improbable amistad de un histórico militante del partido Comunista y un eterno cultor del ‘no te metás’. Entre sus charlas llenas de carcajadas, ternura y emoción en el banco de una plaza, y los conflictos con personajes del parque y sus propias familias, Antonio Cardoso y León Schwartz van viviendo en carne propia la lucha sin fin entre el cambio y el mundo”, señala la sinopsis oficial del largometraje.

La película Parque Lezama estará disponible en Netflix a partir del 6 de marzo.

2. Fue solo un accidente. Después de su paso por festivales y cines, este mes Mubi anunció la llegada a su servicio de la película Fue solo un accidente, del cineasta iraní Jafar Panahi. “Fue solo un accidente es una obra nacida de sus propias experiencias en prisión. La película transforma una sospecha en un relato de tensión moral donde la memoria irrumpe y empuja a sus personajes hacia decisiones irreversibles. Una historia de crimen y castigo que articula una reflexión inquietante sobre la fragilidad de la verdad y los límites de la justicia”, informó la plataforma sobre este impactante largometraje.

La película Fue solo un accidente, de Jafar Panahi, estará disponible en Mubi a partir del 6 de marzo.

3. Outlander. “En la octava y última temporada de Outlander, Jamie (Sam Heugan) y Claire (Caitriona Balfe) descubren que la guerra los ha seguido hasta su hogar en Fraser’s Ridge, ahora un próspero asentamiento que ha crecido y florecido en su ausencia. Con nuevas llegadas y cambios realizados durante los años en los que estuvieron lejos, los Fraser se enfrentan a la pregunta de qué están dispuestos a sacrificar por el lugar que llaman hogar y, más importante aún, qué estarían dispuestos a sacrificar para permanecer juntos. Mientras los Fraser mantienen un frente unido contra los intrusos, los secretos familiares que finalmente salen a la luz amenazan con fracturarlos desde dentro. Aunque dejaron atrás la guerra por la independencia de Estados Unidos, su lucha por Fraser’s Ridge apenas comienza”, informó Disney + sobre el regreso de esta popular serie.

La octava temporada de Outlander estará disponible a partir del 7 de marzo. Todos los sábados llega un nuevo episodio.

4. Scarpetta: Médico Forense. “Nicole Kidman interpreta a la forense Kay Scarpetta, quien investiga un asesinato perturbador y sigue la pista de un asesino en serie. En el camino, un caso de su pasado resurge, revela secretos y pone en riesgo su carrera”, informaron desde Amazon Prime Video sobre esta nueva serie de suspenso que ofrecerá este mes la plataforma.

La serie Scarpetta: Médico Forense se podrá ver en Prime Video a partir del 11 de marzo.

5. Peaky Blinders: El hombre inmortal. “Birmingham, 1940. En medio del caos de la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby se ve obligado a romper un exilio voluntario para enfrentar el ajuste de cuentas más destructivo de su vida. El futuro de su familia y el país están en juego, y, mientras lucha contra sus propios demonios, Tommy deberá decidir si quiere hacerle frente a su legado o convertirlo en cenizas. Por orden de los Peaky Blinders…”, adelanta Netflix sobre esta película que retoma la historia de una de sus series más destacadas.

“El ganador del Oscar Cillian Murphy retoma el papel del icónico Tommy Shelby en esta película épica dirigida por Tom Harper y escrita por Steven Knight. El elenco también incluye a Rebecca Ferguson, al nominado al Oscar Tim Roth y a Sophie Rundle. Completan el reparto el nominado al Oscar Barry Keoghan y el ganador del Emmy Stephen Graham”, señalaron en un comunicado desde la plataforma.

La película Peaky Blinders: El hombre inmortal se podrá ver en Netflix a partir del 20 de marzo.

6. Daredevil: Born Again. Disney+ anunció para este mes el lanzamiento de la segunda temporada de esta producción.

“El alcalde Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) aplasta la ciudad de Nueva York mientras persigue al enemigo público número uno, el justiciero de Hell's Kitchen conocido como Daredevil. Pero bajo la máscara, Matt Murdock (Charlie Cox) intentará contraatacar desde las sombras para derribar el imperio corrupto de Kingpin y redimir su hogar. Resistir. Rebelarse. Reconstruir”, informó la plataforma en un comunicado.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again se podrá ver a partir del 24 de marzo por Disney+. La plataforma lanzará un nuevo episodio todos los martes.

7. La única opción, de Park Chan-wook. “Esta nueva película del aclamado director Park Chan-wook que llega a Argentina en marzo, es ideal para los amantes del cine de autor. Un thriller sofisticado y provocador que explora con maestría la moral, la justicia y los límites de la venganza, con el sello inconfundible de uno de los grandes autores del cine contemporáneo”, informó Mubi en un comunicado.

“Tras su estreno mundial en el 82.º Festival de Cine de Venecia y su paso por el Festival de Cine de Londres, La única opción fue seleccionada como candidata de Corea del Sur al Oscar como Mejor Película Internacional, obtuvo 3 nominaciones en los Globos de Oro, 3 nominaciones en los Premios Gotham y, además, ganó 7 premios en los Blue Dragon Awards, consolidando su fuerte presencia y reconocimiento en la temporada internacional de premios”, detalló la plataforma.

“La única opción está basada en la novela de Donald E. Westlake titulada El hacha. La historia sigue a un hombre de mediana edad llamado Man-su que se embarca en una atrevida caza de empleo después de ser despedido inesperadamente de la empresa de papel en la que trabajó durante 25 años. 'Si no hay una vacante para mí, tendré que conseguirla creando una. Es la única opción'”, agregaron.

La película La única opción se podrá ver por Mubi a partir del 13 de marzo de 2026.

8. DTF St. Louis. HBO Max anunció para este mes la llegada a su servicio de esta miniserie de siete capítulos protagonizada por Jason Bateman, David Harbour y Linda Cardellini, junto a Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard y Chris Perfetti.

“DTF ST. LOUIS sigue a tres adultos atrapados en el desencanto y la insatisfacción propios de la mediana edad, cuya relación deriva en un triángulo amoroso marcado por el deseo y una serie de malas decisiones. Lo que comienza como una historia íntima y cotidiana se transforma en una cadena de acontecimientos que conduce a un final inesperado”, detallaron desde la plataforma en un comunicado.

El primer capítulo de la miniserie DTF St. Louis está disponible en HBO Max desde el 1 de marzo. Los capítulos se estrenan todos los domingos.

9. El joven Sherlock. Esta nueva serie es uno de los lanzamientos destacados que propone Amazon Prime Video para marzo de la mano de Guy Ritchie.

“Un Sherlock Holmes de 19 años se ve enredado en un asesinato en Oxford que pone en peligro su libertad. Su primer caso, abordado imprudentemente, le lleva a descubrir una conspiración de gran alcance que altera su camino para siempre”, informó la plataforma en un comunicado.

“Desarrollándose en la Oxford de 1870 y aventurándose al extranjero, la serie expondrá las primeras travesuras del adolescente anárquico que aún no ha evolucionado en el residente más reconocido de Baker Street”, describe la plataforma en su perfil de YouTube.

La serie El joven Sherlock estará disponible en Prime Video a partir del 4 de marzo.

10. Mujeres imperfectas. Este thriller psicológico tiene como protagonista y productora ejecutiva a la actriz Elisabeth Moss, recordada por sus papeles en El cuento de la criada y Mad Men, entre otros. Se trata de una producción de Apple TV+ de ocho capítulos que llegará a las pantallas a partir del 18 de marzo con dos episodios y luego se irán estrenando capítulos todos los miércoles.

“Basada en la novela homónima de Araminta Hall, Imperfect Women (Mujeres imperfectas), examina un crimen que destroza las vidas de tres mujeres unidas por una amistad de décadas. Este thriller poco convencional explora la culpa y la retribución, el amor y la traición, y las concesiones que hacemos y que alteran irrevocablemente nuestras vidas. A medida que la investigación avanza, también lo hace la verdad sobre cómo incluso las amistades más cercanas pueden no ser lo que parecen”, detallaron desde Apple TV+.

La serie Mujeres imperfectas llegará a Apple TV+ a partir del 18 de marzo. Nuevos capítulos todos los miércoles.

11. Familia en renta. “Ambientada en el Tokio actual, Familia en renta sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de ”familias de renta“, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas”, informaron desde Disney+ sobre este estreno,

La película Familia en renta se podrá ver en Disney+ a partir del 25 de marzo.

12. Desnuda en las redes: la verdad de Rose Leonel. “HBO Max anuncia esta nueva serie documental. La producción revisita la historia de Rose Leonel, columnista en los años 2000, cuya intimidad fue vulnerada por su expareja tras decidir poner fin a la relación, convirtiéndose en una de las primeras víctimas de un delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en Brasil”, informó la plataforma en un comunicado.

“A lo largo de cinco episodios, la serie sigue la trayectoria de Rose, contada por primera vez desde su propia mirada, desde el crimen hasta la actualidad, mostrando cómo su lucha por justicia impulsó cambios en la legislación brasileña. El caso fue fundamental para la modificación de la Ley Maria da Penha (Ley n.º 13.772), que pasó a reconocer y tipificar como delito la violación de la intimidad, siendo conocida como Ley Rose Leonel. En la producción, Rose detalla el impacto devastador de la exposición: además de las fotos filtradas, su excompañero manipulaba y creaba imágenes para intensificar el acoso. En total, se difundieron más de 400 fotos. En una ciudad pequeña, enfrentó juicios públicos, perdió trabajo, amistades e incluso vínculos familiares”, detallaron desde la plataforma y agregaron: “Sin apoyo institucional en ese momento, Rose transformó su propio dolor en movilización. Tras casi una década de batallas judiciales y la modificación de la ley, también fundó la ONG Marias da Internet, que ofrece apoyo y orientación a víctimas de delitos digitales. Ahora, 20 años después de lo ocurrido, presenta su versión completa de los hechos y revisita este capítulo decisivo de su vida”.

La serie documental Desnuda en las redes: la verdad de Rose Leonel se podrá ver por HBO Max a partir del 10 de marzo.

13. Invencible. Prime video anunció la llegada de una nueva temporada de esta serie de animación.

“Tras la temporada 3, Mark Grayson carga las consecuencias de ser el héroe más poderoso. Con nuevas amenazas en camino, Invencible deberá decidir hasta dónde llegará para proteger a los suyos, poniendo a prueba su humanidad y su lugar en el universo”, detallaron desde la plataforma.

La nueva temporada de la serie Invencible llegará a Prime Video a partir del 18 de marzo.

14. The Comeback. La tercera y última entrega de esta serie de comedia original, creada por Michael Patrick King y Lisa Kudrow, llegará este mes a HBO Max. La temporada, compuesta por ocho episodios, se emitirá semanalmente hasta el final de la serie, programado para el domingo 10 de mayo.

“Veinte años después de su estreno, Lisa Kudrow retoma su papel nominado al Emmy como la actriz Valerie Cherish. Dan Bucatinsky, Laura Silverman, Damian Young, Tim Bagley, Matt Cook, Jack O’Brien, Ella Stiller, John Early, Barry Shabaka Henley, Abbi Jacobson, Tony Macht, Brittany O’Grady, Zane Phillips, Julian Stern y Andrew Scott completan el elenco”, informaron desde la plataforma.

Después de cada episodio, HBO ofrecerá también un videopodcast en el que se analizará la serie. “En él, el presentador Evan Ross Katz conversará con Lisa Kudrow y Michael Patrick King para profundizar en la historia de la temporada”, señalaron desde HBO.

La nueva temporada de la serie The Comeback estará disponible en HBO Max desde el 22 de marzo.

