Servicio Satelital se alía con Fortinet para ofrecer ciberseguridad integrada a empresas y organismos públicos argentinos

La empresa argentina de telecomunicaciones y una de las mayores compañías de ciberseguridad del mundo anunciaron una alianza comercial orientada al mercado local. Servicio Satelital y Fortinet sellaron el acuerdo el 2 de marzo en Buenos Aires, con el objetivo de ofrecer soluciones que combinen conectividad y protección de redes en un solo paquete, dirigido especialmente a empresas privadas y organismos del Estado.

El anuncio llega en un momento en que los ataques cibernéticos a infraestructura crítica se multiplican en la región. Según datos de diversas consultoras de seguridad, América Latina registró en los últimos años un aumento sostenido de incidentes de ransomware y espionaje digital, con el sector público entre los más vulnerables.

La propuesta conjunta apunta a lo que en la industria se llama convergencia de red y seguridad: integrar en un mismo sistema la conectividad, el monitoreo y la protección, en lugar de gestionarlos por separado. La lógica detrás de este enfoque es que las organizaciones hoy no tienen un “perímetro” fijo que defender —una oficina, un servidor central—, sino decenas de puntos de acceso: sucursales, trabajadores remotos, proveedores externos y aplicaciones en la nube.

“La alianza con Fortinet nos permite ofrecer servicios para proteger de ciberataques y ciberdelitos a las empresas y entidades gubernamentales argentinas”, dijo Gustavo Lucardi, vicepresidente de Desarrollo de Negocios de Servicio Satelital, y agregó que “defender los datos en el ciberespacio argentino es independencia y soberanía en la era de la IA”.

Desde Fortinet, Gustavo Maggi, director senior de Ventas para Argentina, afirmó que el acuerdo busca ayudar a las organizaciones locales “a reducir la complejidad y reforzar su ciberresiliencia a medida que crece su negocio”.

Servicio Satelital opera desde 1998 y cuenta con certificaciones internacionales en calidad de procesos, lo que la posiciona como proveedor habitual de clientes corporativos y del sector público. La incorporación de Fortinet a su oferta le permite competir en un segmento donde la demanda creció junto con la digitalización acelerada de los últimos años.