Día Mundial de la Vida Silvestre: ¿por qué se celebra el 3 de marzo?

El Día Mundial de la Vida Silvestre se celebra cada 3 de marzo, una jornada impulsada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para destacar el valor de la biodiversidad y promover su conservación. La fecha coincide con la firma de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), un acuerdo clave para la protección de especies en riesgo.

La vida silvestre incluye a todas las especies animales y vegetales que habitan ecosistemas naturales, desde bosques y selvas hasta océanos y desiertos. Estos organismos cumplen funciones esenciales en el equilibrio ecológico: regulan el clima, mantienen la fertilidad del suelo, purifican el agua y sostienen cadenas alimentarias de las que depende la vida humana.

Sin embargo, la biodiversidad enfrenta amenazas crecientes. La deforestación, la contaminación, la expansión urbana, el tráfico ilegal de especies y el cambio climático provocan la disminución acelerada de poblaciones animales y vegetales en todo el mundo. Según organismos internacionales, muchas especies se encuentran hoy en peligro de extinción.

El Día Mundial de la Vida Silvestre busca generar conciencia sobre la necesidad de adoptar prácticas sostenibles, fortalecer políticas de conservación y promover el respeto por los ecosistemas. La protección de áreas naturales, el consumo responsable y la educación ambiental son herramientas clave para revertir la tendencia.

Más que una efeméride ambiental, el 3 de marzo es un llamado a reconocer que la salud del planeta está directamente vinculada a la preservación de su biodiversidad. Cuidar la vida silvestre es también cuidar el futuro de las próximas generaciones.

NB