Se repitieron sugestivos repartos de ATN a provincias antes de votaciones legislativas claves

En la última semana de febrero y en forma paralela a votaciones claves en el Gobierno nacional, seis provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por $20.000 millones. Hasta el 22 de febrero la Casa Rosada no había enviado ni un solo peso de ATN a las provincias ese mes.

Un informe de la consultora Politikón Chaco reveló que febrero finalizó con giros de ATN a seis provincias por $20.000: Misiones, Salta y Santa Cruz captaron $4.000 millones cada una; Corrientes y Jujuy percibieron $3.000 millones por jurisdicción; y Neuquén recibió $2.000 millones.

La mayoría de ellas habían sido visitadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, y se anudaron acuerdos que luego se reflejaron al momento de las votaciones.

Estos envíos generaron variaciones reales positivas superiores al 1.000% en provincias como Salta y Santa Cruz debido a la baja base de comparación interanual. El fondo total de ATN en febrero alcanzó los $85.047 millones, lo que marcó una ejecución del 23,5%.

Este nivel de reparto resultó levemente inferior al 25,7% registrado en febrero del año anterior. En el análisis del primer bimestre de 2026, el reparto de ATN acumulado fue de $27.000 millones sobre un fondo recaudado de $177.117 millones.

Esto representa una distribución del 15,2%, quedando un saldo sin ejecutar de $150.117 millones al cierre de febrero. Corrientes se mantiene como la principal beneficiaria del bimestre con $6.000 millones captados.

Con información de la agencia NA