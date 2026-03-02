YPF Luz inauguró en Olavarría el Parque Eólico CASA de 63 MW

YPF Luz inauguró el Parque Eólico CASA en Olavarría, Buenos Aires, un desarrollo de autogeneración de energía renovable ubicado dentro de la planta de Cementos Avellaneda. El proyecto cuenta con 63 MW de potencia instalada y requirió una inversión de US$ 80 millones. La iniciativa se integró a la operación industrial del complejo y se diseñó para cubrir demanda propia y aportar energía a terceros.

El parque está compuesto por nueve aerogeneradores Nordex Delta 4000. Cada equipo tiene una potencia máxima de 7 MW y una altura aproximada de 200 metros. El conjunto se despliega sobre una superficie de 450 hectáreas, con un factor de capacidad de 47,2% y una generación estimada de 260.000 MWh por año.

De la capacidad instalada total, cuatro aerogeneradores (28 MW) se destinaron al autoabastecimiento de la planta de Cementos Avellaneda. Los cinco restantes (35 MW) aportan energía renovable a clientes industriales de YPF Luz a través del Mercado a Término. En términos de equivalencia de consumo, la energía generada se asimila a la demanda de más de 72.000 hogares argentinos.

Durante el pico de obra, el proyecto registró empleo local directo con 150 personas contratadas. A su vez, se concretó la contratación de 50 empresas locales para distintos servicios, entre ellos metalúrgica, traslados, hotelería, corralón y alimentos.

El acto de inauguración contó con la presencia de Laura Delgado, subsecretaria de minería de la Provincia de Buenos Aires; Maximiliano Wesner, intendente de Olavarría; Martín Mandarano, CEO de YPF Luz; y José Luis Maestri, CEO de Cementos Avellaneda. “La inauguración del Parque Eólico CASA refleja nuestro compromiso con el crecimiento de la matriz energética del país”, dijo Mandarano, CEO de YPF Luz.

Maestri planteó el alcance del proyecto para la operación industrial: “La puesta en marcha de este proyecto nos llena de orgullo”, dijo José Luis Maestri, CEO de Cementos Avellaneda.

Con esta inauguración, la compañía alcanzó una capacidad instalada total de 3,5 GW, de los cuales 819 MW corresponden a energía renovable. Durante 2026, continuará con la construcción del Parque Solar El Quemado en Mendoza y un proyecto de almacenamiento de baterías en Gran Buenos Aires.