La guerra de Trump y Netanyahu contra Irán se extiende con ataques de Israel a Hezbollah en Líbano

La guerra en Oriente Próximo se extiende y se recrudece. EE.UU. e Israel atacaron objetivos por todo Irán este domingo, con bombas sobre sus instalaciones de misiles balísticos y destruyendo buques de guerra como parte de la campaña militar cada vez más intensa tras el asesinato del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Según los líderes iraníes, más de 200 personas murieron desde el inicio de los ataques, informa The Associated Press. Israel también lanzó ataques contra Beirut, después de que Hezbollah disparara misiles a través de la frontera entre Líbano e Israel el lunes por la mañana.

A medida que continuaron los bombardeos, la guerra se fue extendiendo más allá de Estados Unidos, Israel e Irán. Grupos militantes apoyados por Irán en Irak y Líbano se atribuyeron ataques contra Israel. Los Estados del Golfo advirtieron de que podrían tomar represalias contra Irán tras los ataques que alcanzaron objetivos clave y causaron la muerte de al menos cinco civiles.

Después de que Reino Unido anunciara que permitiría a EE.UU. utilizar sus bases, Chipre informó de que un ataque con drones había tenido como objetivo una base británica en la isla.

Irán prometió responder y lanzó misiles contra Israel y los Estados árabes en una contraofensiva que causó la muerte de tres militares estadounidenses, las primeras bajas estadounidenses conocidas de la guerra.

Los servicios de rescate israelíes dijeron que los ataques alcanzaron varios lugares, entre ellos Jerusalén y una sinagoga en Beit Shemesh, donde murieron nueve personas y 28 resultaron heridas, lo que elevó el número total de muertos en el país a 11.

Los ataques contra Irán se redoblaron: EE.UU. e Israel apuntaron contra buques de guerra y bases de misiles balísticos.

Los tres fallecidos estadounidenses eran soldados del Ejército desplegados en Kuwait como parte de una unidad de suministros y logística, informa AP.

Israel anunció varias oleadas de ataques con aviones de combate contra Teherán, incluidos edificios pertenecientes a la fuerza aérea iraní y su fuerza de seguridad interna.

El ejército estadounidense afirmó que bombarderos furtivos B-2 atacaron las instalaciones de misiles balísticos de Irán con bombas de 900 kilos. Al mismo tiempo, Trump declaró en las redes sociales que nueve buques de guerra iraníes habían sido hundidos y que el cuartel general de la marina iraní había quedado “prácticamente destruido”.

En una señal de que el conflicto se extiende a otras naciones, Reino Unido, Francia y Alemania dijeron este domingo que estaban dispuestas a colaborar con Estados Unidos para ayudar a detener los ataques de Irán, y un grupo de países árabes del Golfo dijo que se reservaba el derecho de responder a los ataques iraníes.

Trump, que un día antes había animado a los iraníes a “tomar el control” de su Gobierno, señaló el domingo que estaba abierto al diálogo con los nuevos líderes de Irán. “Quieren hablar y yo he aceptado hablar, así que hablaré con ellos”, declaró a The Atlantic.

La guerra se extiende

En el Golfo, las respuestas de Irán llevaron el conflicto a ciudades que durante mucho tiempo se han promocionado como refugios seguros en la región: se han registrado tres muertos en los Emiratos Árabes Unidos y uno en Kuwait y otro en Baréin.

En los Emiratos Árabes Unidos, las autoridades afirmaron que la mayoría de los misiles y drones iraníes fueron interceptados. Sin embargo, algunos lograron atravesar la defensa o cayeron como escombros, causando muertes y daños importantes. Baréin y Kuwait afirmaron que los ataques iraníes en ambos países alcanzaron objetivos civiles fuera de las bases estadounidenses, donde Irán había prometido tomar represalias.

En el Líbano y Irak, los grupos apoyados por Irán también han entrado en el conflicto.

La milicia chií iraquí Saraya Awliya al-Dam se ha atribuido un ataque con drones contra las tropas estadounidenses en el aeropuerto de la capital iraquí, Bagdad. El grupo es una de las numerosas milicias chiíes que operan en Irak.

Israel también lanzó ataques contra Beirut, después de que Hezbollah disparara misiles a través de la frontera entre Líbano e Israel el lunes por la mañana. Fue el primer ataque que el grupo militante libanés ataca Israel en más de un año. El ejército israelí dijo que Hezbollah se había “unido a la campaña” junto con Irán. Hezbollah afirmó en un comunicado que sus ataques eran una represalia por el asesinato de Jamenei y las “repetidas agresiones israelíes”.

El Gobierno libanés había instado a Hezbollah a no entrar en la contienda en apoyo de Irán, por temor a otra guerra. El país no se recuperó de la última guerra entre Israel y Hezbollah, que terminó con un supuesto alto el fuego en noviembre de 2024. Desde entonces, Israel siguió lanzando ataques casi diarios en Líbano.