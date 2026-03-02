Las autoridades investigan una posible relación entre un tiroteo con tres muertes en Austin y los bombardeos de Trump sobre Irán

¿Un tiroteo mortal en Austin puede tener que ver con los bombardeos de Donald Trump sobre Irán? Es lo que está investigando la policía en estos momentos. Según informa The Washington Post, las autoridades afirman que el hombre que mató a tiros a dos personas e hirió a otras 14 en un bar de Austin la madrugada del domingo podría haber actuado motivado por los ataques militares estadounidenses sobre Irán.

Así, el atacante que entró en un bar de Texas, el Buford's, la madrugada del domingo llevaba una sudadera con la inscripción 'Propiedad de Alá' y otra camiseta con el diseño de la bandera iraní, según informó un agente a The Associated Press.

El tirador fue identificado como Ndiaga Diagne, de 53 años, según informó la policía.

El tiroteo se produjo un día después de que Israel y Estados Unidos lanzaran un ataque contra Irán en el que fue asesinado el ayatolá Alí Jamenei. El FBI dijo que estaba investigando el tiroteo como un posible acto de terrorismo.

Diagne era originario de Senegal, según varias personas informadas sobre la investigación. Una de ellas declaró a la AP que Diagne llegó a Estados Unidos en 2006 y se naturalizó ciudadano estadounidense.

Los agentes de Austin dispararon y mataron al tirador, que utilizó una pistola y un rifle para llevar a cabo el ataque, según la policía. El FBI afirmó que el tiroteo se estaba investigando como un posible acto de terrorismo.

El sospechoso pasó varias veces por delante del bar antes de detenerse y disparar con una pistola desde la ventanilla de su todoterreno a las personas que se encontraban en la terraza y delante del bar, según la jefa de policía de Austin, Lisa Davis.

A continuación, el agresor aparcó el vehículo, salió con un rifle y comenzó a disparar a las personas que caminaban por la zona antes de que los agentes que acudieron a la intersección le dispararan, según Davis.

El FBI está investigando si el tiroteo del domingo por la mañana fue un acto terrorista debido a los “indicios” encontrados en el tirador y en su vehículo, dijo Alex Doran, agente encargado de la oficina del FBI en San Antonio. “Aún es demasiado pronto para llegar a una conclusión al respecto”, dijo Doran.

El tiroteo tuvo lugar frente al Buford's Backyard Beer Garden, poco antes de las 2 de la madrugada, en la calle Sixth Street, una zona de ocio nocturno repleta de bares y clubes de música, a pocos kilómetros de la Universidad de Texas.

El distrito de ocio cuenta con una fuerte presencia policial los fines de semana, y los agentes pudieron enfrentarse al tirador en menos de un minuto desde la primera llamada de auxilio, dijo Davis.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, elogió la rápida respuesta de la policía y los equipos de rescate: “Sin duda salvaron vidas”.

Una de las víctimas fue encontrada en la calle entre dos coches aparcados. Dentro del bar de varios pisos, había mesas volcadas y bebidas abandonadas por los clientes que huían, informa AP.