Israel y Estados Unidos dan por muerto al ayatolá Jamenei

Israel da por muerto al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante los bombardeos lanzados junto a EE.UU. este sábado, según han informado varios medios locales citando fuentes israelíes.

“Durante tres décadas y media, este cruel dictador ha sembrado el terror por todo el mundo, ha infligido sufrimiento a su pueblo y ha trabajado sin descanso en su plan para destruir Israel.Ese plan ya no existe. Y hay muchos indicios de que este tirano tampoco existe”, aseguró el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en rueda de prensa.

Según una fuente israelí de alto rango que cita la agencia Reuters, Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989, fue asesinado y encontraron su cuerpo.

El jefe de relaciones públicas de la oficina del líder supremo iraní acusó a los enemigos del país de “guerra psicológica” tras las informaciones sobre la muerte de Jamenei. “El enemigo está recurriendo a la guerra psicológica; todos deben ser conscientes de ello”, afirmó el responsable de relaciones públicas.

“Esta mañana hemos eliminado a altos cargos del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria, altos cargos del programa nuclear y seguiremos haciéndolo: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, aseguró Netanyahu. “Crearemos las condiciones para que el valiente pueblo iraní se libere de las cadenas de la tiranía”, agregó

“Ciudadanos de Irán, no pierdan esta oportunidad, es una oportunidad única en una generación. No se queden de brazos cruzados porque pronto llegará su momento, el momento en que se les pedirá que salgan a las calles en masa. Salir a las calles para completar la tarea: derrocar al régimen atroz que les amarga la vida. Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que esperaban ha llegado”, señaló.

Su mensaje va en línea con el pronunciado por Donald Trump al inicio de la agresión. “Al pueblo de Irán, la hora de vuestra libertad está cerca. Manténganse a cubierto, no salgan de casa, es muy peligroso. Las bombas caerán en todos lados. Cuando terminemos, tomen el Gobierno. Probablemente sea su única oportunidad en generaciones”.

Incluso el hijo del viejo sha derrocado en la revolución de 1979 ha enviado este sábado un mensaje prácticamente idéntico. “La ayuda que el presidente de los Estados Unidos prometió al valiente pueblo de Irán ya ha llegado. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes terminaremos el trabajo en esta batalla final. Estén atentos y preparados para volver a las calles para el empujón final, en el momento que yo especificaré con precisión”, ha señalado. “Mi mensaje al ejército, la policía y las fuerzas de seguridad del país es claro: únanse a la nación y ayuden a facilitar una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco naufragado de Jamenei y su régimen”.