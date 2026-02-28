La Unión Europea mantiene una posición equidistante pese a la ilegalidad del ataque

Sin condenas a los ataques y con tímidas peticiones a la contención, la Unión Europea ha mostrado una posición neutra ante el ataque mediante bombardeos de EEUU e Israel contra Irán con el objetivo de derribar a su gobierno. “Los acontecimientos en Irán son profundamente preocupantes. Hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado.

Ben Saul, relator especial de la ONU para los derechos humanos y el contraterrorismo ha denunciado el ataque contra Irán como ilegal. “Condeno enérgicamente la agresión israelí y estadounidense contra Irán, que viola la norma más fundamental del derecho internacional: la prohibición del uso de la fuerza. Todos los gobiernos responsables deberían condenar esta anarquía de dos países que se destacan por destruir el orden internacional”, ha comentado Saul.

Ni siquiera la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, ha mostrado algo más allá de su preocupación por las víctimas civiles. “Los últimos acontecimientos en todo Oriente Medio son peligrosos La protección de los civiles y el respeto del derecho internacional humanitario son una prioridad. Nuestra red consular está plenamente movilizada para facilitar la salida de los ciudadanos de la UE. El personal no esencial de la UE está siendo retirado de la región”, ha comentado Kallas.

La UE vuelve a tener una posición poco clara con las actuaciones de Estados Unidos, pese a que el ataque tiene difícil justificación legal e Israel ha alegado que se trata de un “ataque preventivo”, argumento que ya se utilizó en intervenciones pasadas ilegales como la invasión de Irak de 2003. La Unión Europea ya fue incapaz de condenar el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte del Ejército estadounidense. Tampoco ha tenido una política dura contra Israel a pesar del genocidio cometido en Gaza. La Comisión Europea propuso unas sanciones contra Israel que el continuamente vulnerado alto el fuego ha dejado en un cajón.

En este caso, la UE trata de dar una de cal y otra de arena. Por un lado, el comunicado de Von der Leyen y Costa señala que “reafirmamos nuestro firme compromiso con la salvaguarda de la seguridad y la estabilidad regionales” y que “hacemos un llamamiento a todas las partes para que ejerzan la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional”.

Pero por otro lado, los dirigentes comunitarios afirman que “garantizar la seguridad nuclear y evitar cualquier acción que pueda agravar aún más las tensiones o socavar el régimen mundial de no proliferación es de vital importancia. La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las acciones del régimen asesino de Irán y de la Guardia Revolucionaria, y ha promovido de manera constante los esfuerzos diplomáticos destinados a abordar los programas nuclear y de misiles balísticos mediante una solución negociada”. Esta posición de la UE no sería otra cosa que admitir que hay una auténtica amenaza nuclear por parte de Irán.

En este mismo sentido se ha posicionado Kallas que ha resaltado que “el régimen de Irán ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, representan una grave amenaza para la seguridad mundial. La Unión Europea ha adoptado fuertes sanciones contra Irán y ha respaldado soluciones diplomáticas, también en lo relativo a la cuestión nuclear”.

La jefa de la diplomacia europea apunta que “hablado con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Saar, y con otros ministros de la región. La Unión Europea también está coordinando estrechamente con socios árabes para explorar vías diplomáticas”, pero no hay una petición expresa para acabar con los bombardeos. Kallas sí menciona que la “misión naval Aspides [una operación militar de la UE para frenar los ataques contra el transporte marítimo internacional en la zona] permanece en estado de máxima alerta en el mar Rojo y está preparada para ayudar a mantener abierto el corredor marítimo”.

A finales del pasado enero, la Unión Europea ya dió un paso decisivo ante la represión de las protestas ciudadanos en Irán. La jefa diplomática de la UE, Kaja Kallas, anunció que los ministros de Exteriores de la UE han votado a favor de designar grupo terrorista a la Guardia Revolucionaria Islámica, brazo militar dedicado a proteger el sistema islámico que se impuso en el país desde 1979.