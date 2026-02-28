El secretario general de la ONU: “Existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias”

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha pedido este sábado el “cese inmediato de las hostilidades” y ha condenado “la escalada militar” en Oriente Medio tras “el uso de la fuerza por parte de EEUU e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región”.

“Todos los Estados Miembros deben respetar sus obligaciones en virtud del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. La Carta prohíbe claramente 'la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o de cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas”, prosigue.

Guterres advertido de que “la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales”, pide “una desescalada inmediata” y dice que, de no producirse, “existe el riesgo de un conflicto regional más amplio con graves consecuencias para la población civil y la estabilidad en Oriente Medio”.