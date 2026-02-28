Raúl Alfonsín

Pese a sus logros iniciales, su gobierno terminó en medio de una crisis económica que lo obligó a dejar el cargo antes de la finalización del término presidencial. Al cabo de un tiempo, sin embargo, su figura recobró prestigio, al punto de que se lo reconoce, de manera casi unánime, como el gran arquitecto del régimen político que le dio a la Argentina el período de vigencia ininterrumpida de democracia más prolongado de toda su historia.

¿Qué ideales animaron su paso por la vida pública? ¿Cómo fue su militancia política dentro de la Unión Cívica Radical? ¿Qué problemas enfrentó durante su presidencia? ¿Cuáles fueron sus principales logros y cuáles sus fracasos? ¿Cuál fue su legado para la Unión Cívica y la democracia argentina? En este episodio de Historiar, Pablo Gerchunoff recorre la biografía de Alfonsín, desde sus orígenes en Chascomús hasta su transformación en un héroe cívico.

Conduce: Roy Hora

Entrevistado: Pablo Gerchunoff

Producción y edición de sonido: Ian Gutierrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.