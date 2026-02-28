Día Nacional del Bailarín: ¿por qué se celebra el 28 de febrero?

Desde 1992, cada 28 de febrero se celebra el Día Nacional del Bailarín para recordar el nacimiento del artista argentino Jorge Donn. La efeméride fue establecida por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y es diferente al Día Nacional de la Danza, que se celebra el 10 de octubre y busca homenajear a los bailarines del Teatro Colón.

Donn nació en El Palomar, provincia de Buenos Aires, en 1947, y estudió Danza Clásica con María Fux en la escuela del Colón. A la corta edad de 15 años, se sumó a la compañía de Maurice Béjart en Bruselas, lo que le permitió, luego, integrar el elenco de las obras Bhakti (1968), Nijinski clown de Dios (1971), Golestan: el jardín de las rosas (1973), Lo que el amor me dice (1974), Nuestro Fausto (1975), Leda (1978) y Adagietto (1981).

Más tarde, en 1976, comenzó a desempeñarse como director artístico del Ballet del Siglo XX y, doce años más tarde, fundó su propia compañía a la que llamó L'Europa Ballet. Sin embargo, dicho proyecto terminó de manera prematura.

Por su larga trayectoria y reconocimiento, en 1989, Donn fue nominado como uno de los mejores bailarines por la Fundación Konex. Su carrera allanó el camino para otros artistas de nuestro país como Julio Bocca, Maximiliano Guerra y Paloma Herrera.

Realizó su última presentación en Madrid en el año 1986. Interpretó el Bolero y un fragmento de Diva en el Palacio de Deportes de la Comunidad para el Festival de Otoño.

Padecía VIH, y el 30 de noviembre de 1992, terminó falleciendo a causa de la enfermedad en Lausana, Suiza.