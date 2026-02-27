Día de protestas contra la reforma laboral: hay movilizaciones en el Obelisco y el Congreso

La jornada comenzó con muchas manifestaciones contra la reforma laboral. Una manifestación encabezada por trabajadores de FATE y organizaciones de izquierda bloqueó casi por completo la autopista Panamericana, ramal Tigre, a la altura de Uruguay, en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. La medida de fuerza se realizó en medio de un fuerte operativo de seguridad, que incluye efectivos de Gendarmería. Hubo fuertes demoras en el tránsito.

La medida de fuerza duró en Panamericana duró poco más de una hora. La tensión, ahora, se traslada al Congreso.

La movilización formó parte de una serie de protestas coordinadas en puntos clave del área metropolitana: hay concentraciones en el Congreso y en el Obelisco en rechazo de la reforma laboral, la ley que el oficialismo buscará aprobar de manera definitiva en la sesión del Senado.

La Policía de la Ciudad armó un cordón con escudos para que los manifestantes caminen por la vereda y eviten protestar sobre la traza en Av de Mayo.

Las fuerzas policiales levantaron algunos de sus escudos. Ante esta situación, los manifestantes empezaron a empujar a las autoridades, que los quisieron movilizar hacia la acera. Ahora, Policía los está escoltando, camino hacia el Congreso. En el operativo están afectados unos 800 uniformados.

Un policía herido por los incidentes en el Obelisco

Según informó el Same, el efectivo fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, con heridas leves. Durante la mañana de hoy, se registraron momentos de tensión en la Avenida 9 de Julio entre personal de Policía de la Ciudad y manifestantes.

Qué agrupaciones se movilizan

El Frente Sindical Unidos (FreSU) —integrado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado, las dos CTA y La Fraternidad, entre otros— convocó a un paro nacional con movilización para hoy. La columna principal partirá a las 10 de la mañana desde Avenida de Mayo y Salta hacia el Congreso, con la consigna de rechazar la iniciativa oficialista y exigir mejoras salariales.

Fuerte operativo de seguridad

El Gobierno dispuso un fuerte operativo policial, como respuesta a incidentes anteriores, y el clima de tensión anticipa no solo manifestaciones en las calles, sino también la posibilidad de nuevos episodios de violencia, tal como se registraron en las dos manifestaciones anteriores.

Se desplegarán cerca de dos mil efectivos federales y de la Policía de la Ciudad. El operativo incluye a las brigadas de infantería, motorizada, camiones hidrantes, celulares para posibles detenidos, ambulancias del SAME, bomberos y grupos especiales. Desde la cartera de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, se informó que “el protocolo antipiquetes se aplicará con toda firmeza”, sin importar el grado de masividad de la concentración.

El Congreso de la Nación volverá a ser escenario de una fuerte disputa entre el oficialismo y la oposición. La Cámara Alta se apresta a sancionar la Ley de Reforma Laboral, impulsada por Javier Milei. En la Casa Rosada trabajaron contrarreloj para evitar sorpresas en una votación que consideran estratégica. La iniciativa es una de las apuestas centrales de La Libertad Avanza (LLA) y el objetivo es convertirla en ley antes de la apertura de Sesiones Ordinarias del próximo domingo 1 de marzo.

NB