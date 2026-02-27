Revelan presuntas conversaciones y chats borrados entre Javier Milei y Mauricio Novelli por $LIBRA

La investigación judicial por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo capítulo sobre el presidente Javier Milei. Peritajes técnicos habrían detectado la existencia de conversaciones y chats eliminados entre el mandatario y Mauricio Novelli, nexo con el estadounidense Hayden Davis y uno de los rostros visibles detrás del proyecto que prometía rendimientos extraordinarios y terminó en un colapso financiero.

El hallazgo se debe a partir de un informe oficial del fiscal Eduardo Taiano, según consignó el diario Página/12. El informe técnico de 35 páginas confirma que la Justicia detectó registros de, al menos, dos conversaciones de WhatsApp y una de Instagram entre uno de los teléfonos de Milei y el “trader” Novelli. Sin embargo, los peritos destacaron un dato inquietante: gran parte de estos registros se encuentran vacíos o fueron eliminados deliberadamente. Esta misma situación se repite en el entorno del Presidente; se hallaron dos conversaciones de Novelli con un contacto agendado como “Karina Milei RRPP”, las cuales también habrían sido borradas antes de que los dispositivos fueran secuestrados.

A raíz de estos hallazgos, el fiscal Taiano puso el foco en la existencia de un presunto “acuerdo confidencial” entre Milei y Hayden Davis. Se sospecha que este contrato, que trataría sobre asesoramiento en blockchain y criptomonedas, se habría firmado el 29 de enero de 2025, apenas un día antes de la foto oficial en Casa Rosada. Por este motivo, la fiscalía le exigió formalmente a la Secretaría General de la Presidencia, dirigida por Karina Milei, que informe sobre la existencia de dicho documento y entregue el original, buscando determinar si el respaldo público del mandatario a $LIBRA fue parte de una prestación de servicios profesionales encubierta.

El Gobierno ya negó a elDiarioAR la firma de un acuerdo entre Milei y el mentor de la presunta estafa $LIBRA: la oficina de Karina Milei informó que no existe un documento suscripto entre el Presidente y Davis. “Se hace saber que en esta dependencia no obra registro de convenio y/o proyecto alguno de este organismo, según los términos de su requerimiento”, respondió la Secretaría General de la Presidencia ante un pedido de acceso a la información presentado el 23 de diciembre pasado. La consulta sobre un eventual convenio o contrato entre el Presidente, su hermana o cualquier otro funcionario con Davis fue formulada luego de que el periodista Mariano Vidal publicara en el diario Clarín la existencia de un acuerdo confidencial para asesoramiento sobre criptonegocios, datado el 29 de enero de 2025.

El informe judicial dado a conocer este viernes además revela que el vínculo entre Milei y Novelli no es reciente ni superficial, sino que data de al menos 2021. Los discos rígidos secuestrados contienen grabaciones de Zoom donde Milei participaba en cursos de la academia de Novelli (N&W Professional Traders) y registros de la promoción de otra criptomoneda previa llamada $Vulc, la cual, al igual que $LIBRA, terminó en un desplome financiero. Esta evidencia contradice la versión oficial de que el Presidente “no sabía nada de criptomonedas” y que solo “dio una mano” a través de una difusión casual, situándolo más cerca de un rol de promotor sistemático de los esquemas de Novelli.

La novedad se acopla a la trama de irregularidades financieras que elDiarioAR publicó la semana pasada: la transferencia de un millón de dólares realizada por el estadounidense Hayden Davis, socio de Novelli, a la cuenta de un jubilado en Tigre.

Aquel movimiento de fondos, detectado por la Justicia en el marco del lanzamiento de $LIBRA, sigue siendo uno de los puntos más oscuros del expediente. Los investigadores intentan determinar si ese jubilado actuó como un “prestanombre” para triangular capitales destinados a la estructura de marketing que permitió a $LIBRA ganar volumen masivo en poco tiempo.

